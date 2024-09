PM Modi pede democratização da fabricação e tecnologia solar no Festival Solar Internacional 2024

NOVA DELI, 10 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- O primeiro-ministro Narendra Modi discursou virtualmente no primeiro Festival Solar Internacional 2024, organizado pela Aliança Solar Internacional (ISA) de 5 a 6 de setembro. Com 119 países membros e signatários, a ISA trabalha para promover a adoção global de energia solar, particularmente com foco nos países em desenvolvimento.

Da esquerda para a direita, Capaya Rodriguez Gonzalez, Embaixadora da República Bolivariana da Venezuela na Índia, Damien SYED, Chefe de Missão Adjunto da Embaixada da França em Nova Deli e Co-Presidente Honorável da Assembleia da ISA, Dr. Ajay Mathur, Diretor Geral da Assembleia da ISA, Pralhad Joshi, Presidente Honorável da Assembleia da ISA, Philip Green, Alto Comissário da Alta Comissão Australiana, Arunkoemar Hardien, Embaixador da Embaixada da República do Suriname

"O mundo deve abordar coletivamente o desequilíbrio nos investimentos em energias renováveis. A fabricação e a tecnologia solar devem ser democratizadas para ajudar os países em desenvolvimento. Como co-fundadora da ISA, a Índia está empenhada em trabalhar com o mundo para um futuro verde e inclusivo. A ISA, por meio de políticas e ações globais, está levando o mundo a um futuro movido pelo sol ", disse o honrado primeiro-ministro.

No seu discurso na inauguração, Shri Pralhad Joshi, Excelentíssimo Ministro das Energias Novas e Renováveis e Presidente da Assembleia da ISA, disse: "A Índia está empenhada em apoiar o mundo, particularmente o Sul Global, no avanço de um futuro inclusivo e sustentável, aproveitando o seu sucesso em iniciativas de energia limpa. O festival reflete o compromisso da Índia com um futuro sustentável, inspirando ações coletivas em direção a uma transição energética, lideradas pelo governo, jovens, comunidades e setor privado."

O Dr. Ajay Mathur, Diretor Geral da ISA, elogiou os esforços da ISA em acelerar o crescimento da energia solar globalmente, afirmando: "Nossa missão é tornar a energia solar a base para um planeta próspero e sustentável. O robusto crescimento ano a ano da Solar está impulsionando a elevação econômica e a transformação global. No entanto, os investimentos permanecem concentrados em alguns países, e expandir o acesso à energia solar globalmente é fundamental."

À margem do festival, a ISA anunciou que entrou em discussões exclusivas com a Africa50, para que sirva como um potencial gestor de investimentos para a Facilidade Solar Africana (ASF) proposta pela ISA. A ASF é uma iniciativa de 200 milhões de dólares concebida para desbloquear o investimento em projetos solares distribuídos em toda a África. Ao oferecer soluções de financiamento personalizadas e econômicas, a instalação visa preencher a lacuna em um mercado atualmente carente, onde os tamanhos menores dos projetos e os altos riscos percebidos impediram o investimento em energia solar.

O primeiro-ministro doButão, Tshering Tobgay, elogiou a ISA por ajudar no desenvolvimento de energia solar em áreas rurais por meio de apoio regulatório e capacitação. O primeiro-ministro dasMaurícias, Pravind Jugnauth, destacou o papel da ISA na obtenção de 30% de energia solar até 2030, vital para os Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento vulneráveis ao clima, como as Maurícias.

A inauguração também foi dirigida pelos Vice-Presidentes e Vice-Presidentes da ISA da região da América Latina e Caribe e da região da Ásia e Pacífico; e S.E. Damien SYED, Chefe de Missão Adjunto da Embaixada da França em Nova Deli, representando a copresidência francesa da ISA.

O Festival Solar Internacional 2024 estabelece um marco fundamental na jornada global em direção a um futuro inclusivo e movido a energia solar. Reunindo chefes de Estado, diplomatas, líderes empresariais e comunitários, jovens e especialistas, o festival catalisou uma colaboração mais forte e mecanismos financeiros inovadores para garantir que a energia solar chegue a regiões carentes.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2499776/ISA_Solar_Festival.jpg

FONTE International Solar Alliance