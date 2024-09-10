總理莫迪在 International Solar Festival 2024 上呼籲將太陽能製造與科技民主化

印度新能源和可再生能源部部長兼 ISA 大會主席 Shri Pralhad Joshi 在開幕典禮上致辭說：「印度致力於支持全世界，特別是全球南部地區，利用其在清潔能源倡議方面的成功經驗，推進包容和可持續發展的未來。這太陽能節日反映了印度對可持續未來的承諾，激發了政府、青年、社區和私營部門領導的能源轉型集體行動。」

ISA 總幹事 Ajay Mathur 博士讚揚 ISA 在全球加速太陽能發展的努力，表示：「我們的使命，是讓太陽能成為地球繁榮與永續發展的基礎。太陽能的同比增長強勁，正在推動經濟振興和全球轉型。然而投資仍然集中在一些國家，擴大全球對太陽能的接達，至關重要。」

在太陽能節日期間，ISA 宣佈已與 Africa50 進行單獨討論，由 Africa50 擔任 ISA 擬成立的 Africa Solar Facility (ASF) 的潛在投資經理人。ASF 是一項 2 億美元的計劃，旨在釋放對非洲分散式太陽能項目的投資。透過提供量身定制且具有成本效益的融資解決方案，此設施旨在彌補目前服務不足的市場中的差距，這些市場的項目規模較小和高認知風險導致太陽能投資被阻礙。

不丹總理 Tshering Tobgay 表揚 ISA 透過法規支援和能力建設，協助農村地區的太陽能發展。毛里求斯總理 Pravind Jugnauth 強調 ISA 在 2030 年前，實現 30% 太陽能使用率方面所扮演的角色，這對於像毛里求斯這樣易受氣候影響的小島發展中國家而言相當關鍵。

此次盛會亦有 來自拉丁美洲和加勒比海地區以及亞太地區的 ISA 副會長和副主席；以及代表法國擔任 ISA 共同主席的法國駐新德里大使館副館長 Damien SYED 閣下。

International Solar Festival 2024 在邁向包容的太陽能發電未來的全球旅程中，樹立了關鍵里程碑。此節日召集國家元首、外交官、商界和社區領袖、青年和專家，促進了更強大的合作和創新的財務機制，確保太陽能到達到服務不足的地區。

SOURCE International Solar Alliance