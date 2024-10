POW Festival promove mais de 50 atrações gratuitas em Ribeirão Preto

Di Ferrero e Gabriel O Pensador se apresentam no evento de criatividade que acontece nos dias 19 e 20 de outubro, no espaço A Fábrica

RIBEIRÃO PRETO, Brasil, 1 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- Nos dias 19 e 20 de outubro, Ribeirão Preto será palco de um evento que promete ser um marco na interseção entre tecnologia, arte, criatividade, inovação, empreendedorismo e diversão. Em sua segunda edição, o POW Festival acontece no espaço A Fábrica, das 10h às 21h, com entrada gratuita. Na programação estão palestras, experiências imersivas, exposições, feira criativa, shows, oficinas, área de alimentação e espaço infantil.

Além de todo universo tecnológico e de conhecimento em diversas áreas, duas grandes atrações musicais estão confirmadas nesta edição: os cantores Di Ferrero e Gabriel O Pensador. Os ingressos estão disponíveis e devem ser garantidos no site oficial powfestival.com.br. Ainda na programação musical, o POW Festival recebe batalhas de MCs e de bandas da final do projeto School Of Rock nos dois dias de evento, a partir das 14h.

Palestras e temas

Grandes nomes do mercado de criatividade, tecnologia, inovação e empreendedorismo vão passar pelo festival para compartilhar suas experiências, estratégias e ideias. Entre os palestrantes anunciados estão Alê Garcia – escritor, apresentador da cultura negra, no qual irá abordar histórias inspiradoras e empoderadoras de pessoas negras; o roteirista, diretor de cinema e precursor premiado do cinema VR no Brasil, Tadeu Jungle, propondo uma imersão nesta nova mídia que é a realidade virtual; Amanda Momente, ativista na luta contra gordofobia, empreendedora pioneira no setor de moda fitness plus size e participante do reality No Limite em 2023; entre outros. Sustentabilidade, futurismo, robótica, economia digital e inovação estão entre os temas que serão abordados por palestrantes renomados.

Diversão e tecnologia

O público poderá testar suas habilidades e vivenciar experiências divertidas em simuladores 360º em realidade virtual em uma descida de montanha-russa giratória, em uma batalha virtual, entre outras atrações e jogos virtuais. Pessoas de todas as idades vão poder experimentar uma batalha de robôs, no "Duelo de Bexigas". As crianças poderão se divertir com pinturas, parede holográfica instagramavel, Kinect Vibes, "Circo Show", entre outras animações. Prédios históricos de Ribeirão Peto, como o Theatro Pedro II e a Choperia Pinguim, são algumas das criações feitas com blocos de Lego e construídas por membros do LUG Brasil (LEGO Users Group) – maior grupo de fãs e colecionadores de Lego do Brasil. A exposição ainda terá montagens de um canteiro de obras e maquete com réplicas de carros.

Agenda

Data: 19 e 20 de outubro

Local: A Fábrica – R. Mariana Junqueira, 33 – Centro

Horário: das 10h às 21h

Ingressos gratuitos e programação: powfestival.com.br

Mais informações: @pow_festival

Realização: Ministério da Cultura, Lei de Incentivo à Cultura, Governo Federal União e Reconstrução, Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria da Cultura Economia e Indústria Criativas.

Projeto: "POW Festival - 2ª Edição" é aprovado nas Leis de Incentivo Fiscal à Cultura - Federal: PRONAC Nº 238809 e Estadual: PROAC Nº 47101.

