POW Festival reúne mundo da criatividade e inovação em palestras gratuitas em Ribeirão Preto

Realidade virtual, tecnologia imersiva, revolução digital na medicina, empreendedorismo, games e bem-estar são alguns dos temas em destaque na programação de palestras do evento

RIBEIRÃO PRETO, Brasil, 10 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- Nos dias 19 e 20 de outubro, Ribeirão Preto recebe a 2ª edição do POW Festival, no espaço A Fábrica, com entrada totalmente gratuita. O evento, que oferece uma experiência única aos participantes, com oficinas, workshops, artes, exposições, games e música, também contará com uma programação extensa de palestras com alguns dos maiores nomes em inovação, tecnologia, sustentabilidade, arte e empreendedorismo. Ao todo, 18 especialistas, com destaque nacional e internacional, compartilharão seus conhecimentos, estratégias e ideias durante os dois dias de evento.

O convidado internacional Werner de Valk é reconhecido por tratar do som, interação e do meio ambiente, aliado nas fronteiras entre arte, tecnologia e psicologia –

Na programação de conteúdo, o público poderá aprender mais sobre temas contemporâneos de forma interativa e instigante. Os assuntos "passeiam" por questões como consciência sonora (Wesley Lima); realidade virtual como a nova e revolucionária mídia mundial (Tadeu Jungle); XR na indústria (Osvaldo Ortega); economia e sustentabilidade para cidades inteligentes (Ian Oliveira); origami para o bem-estar (Marcio Okabe); música com instrumentos recicláveis (Grupo Percutindo), inteligência artificial nos negócios (Edson Machado/ Ibmec); revolução digital na medicina (Carla Petean/ IDOMED); game como mudança de vida (Yuri 'Gamer' Costa); universo plus size e empreendedorismo (Amanda Momente); entre outros.

Além disso, o POW Festival será palco da primeira obra de ficção criada de forma coletiva com Inteligência Artificial, durante a palestra de André Chaves, e contará com a presença do artista audiovisual holandês Werner de Valk, apresentando seu software que traduz paisagens sonoras, permitindo ouvir o horizonte.

Todas as palestras do evento são gratuitas e terão tradução simultânea de intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (Libras). As vagas são limitadas e devem ser garantidas antecipadamente no site oficial powfestival.com.br.

Sobre o POW Festival

Em sua 2ª edição, o POW Festival reúne no espaço A Fábrica, em Ribeirão Preto, uma programação composta por experiências imersivas, exposições, workshops, games, realidade virtual, apresentações musicais e palestras com grandes profissionais e porta-vozes de pautas atuais. No total, serão mais de 50 atrações, todas gratuitas, incluindo os shows.

Agenda

Data: 19 e 20 de outubro de 2024

Local: A Fábrica – R. Mariana Junqueira, 33 – Centro

Horário: das 10h às 21h

Ingressos gratuitos e programação: powfestival.com.br

Mais informações: @pow_festival

Realização: Ministério da Cultura, Lei de Incentivo à Cultura, Governo Federal União e Reconstrução, Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria da Cultura Economia e Indústria Criativas.

Projeto: "POW Festival - 2ª Edição" é aprovado nas Leis de Incentivo Fiscal à Cultura - Federal: PRONAC Nº 238809 e Estadual: PROAC Nº 47101.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2528205/Werner_de_Valk.jpg

FONTE POW Festival