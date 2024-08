POW Festival Ribeirão Preto acontece nos dias 19 e 20 de outubro

Evento terá programação 100% gratuita, reunindo desde exposições e experiências com realidade virtual, até palestras e shows musicais

RIBEIRÃO PRETO, Brasil, 7 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- O POW Festival – evento de criatividade, inovação e tecnologia que colocou o interior de São Paulo no circuito dos grandes eventos do setor do país – acontecerá nos dias 19 e 20 de outubro, no espaço A Fábrica, em uma iniciativa do Instituto SEB.

Palestras com grandes speakers e líderes integram as atividades do POW; Em 2023, a ilustradora Rafaella Tuma esteve entre os convidados - crédito Rafael Cautella

Inovação, aprendizado, tecnologia, sustentabilidade, entretenimento e arte são as diretrizes que norteiam a intensa programação, que prevê experiências imersivas em realidade virtual, palestras com grandes speakers e líderes, exposições, workshops, jogos e tela, mostras de tecnologia e inovação, além de música, cultura, gastronomia e entretenimento. "Serão dois dias de potentes ideias em surpreendentes formas, um respiro no que há de mais novo e inusitado no mundo da criatividade", explica Allan Szacher, diretor da Zupi Live, empresa responsável pela curadoria do projeto.

"A proposta é fazer um evento que amplie ainda mais os horizontes e traga experiências e informações inéditas para todos os públicos, criando conexões e novas formas de pensar as oportunidades", completa Rodrigo Carlomagno, Head dos Projetos Institucionais do Instituto SEB, promotor do evento.

A programação completa será divulgada em breve no site powfestival.com.br

Sobre o POW Festival

Em 2023, o POW Festival colocou o interior de São Paulo no circuito dos grandes eventos de criatividade. Com dois dias de programação, o festival contou com 50 atividades imersivas gratuitas e 19 palestras nacionais e internacionais, shows musicais, arte, entretenimento e cultura, reunindo um público rotativo com cerca de 6 mil visitantes nos dois dias.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2477494/Palestras_com_grandes_speakers_e_l_deres_integram_as_atividades_do_POW__Em_2023.jpg

