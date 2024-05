Premia Partners anunciou redução de taxas para o ETF Premia Vietnam e mudança do índice subjacente

HONG KONG, 1 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Premia Partners, provedora líder de ETF de Hong Kong, anuncia hoje a redução de taxas de seu ETF Premia Vietnam (o ETF) e mudanças do índice subjacente para o S&P Vietnam Core Index (USD) NTR (o índice) com efeito imediato.

O índice de despesas totais do ETF seria reduzido de 0,75% a 0,70% ao ano, refletindo o compromisso da Premia em oferecer preços competitivos e aumentar o valor aos investidores. O ETF replicado fisicamente oferece acesso conveniente e econômico aos mercados de ações do Vietnã, em rápido crescimento, sendo o novo índice introduzido para melhorar a alocação de ativos e a diversificação de risco do ETF, bem como refletir melhor oportunidades decorrentes do crescimento e desenvolvimento contínuos dos mercados de ações do Vietnã.

- Ampla cobertura de mercado: Premia Vietnam ETF (indicadores: 2.804 HKD / 9.804 USD) oferece ampla cobertura total para o Vietnã. O índice que acompanha pretende cobrir 90% da capitalização de mercado ajustada à flutuação do S&P Vietnam BMI, representando as maiores e mais líquidas ações vietnamitas cotadas nas Bolsas de Valores de Ho Chi Minh e Hanói.

- Reflete o desenvolvimento contínuo dos mercados de ações do Vietnã: Em vez de restringir a cobertura a um número fixo de constituintes, o índice monitorado pelo ETF não é definido para um número predefinido de constituintes e continua expandindo a cobertura à medida que os mercados crescem e evoluem.

- Limite de estoque único de 15%: Para uma melhor diversificação e gestão de risco, o novo índice prevê um limite máximo de ponderação de constituinte único de 15% para garantir um baixo risco de concentração.

"Fornecer ferramentas de acesso a nível institucional bem pensadas para a Ásia está sempre presente em nosso pensamento na Premia. Para nós, não se trata apenas de lançar novos produtos, mas também de atualizar constantemente os recursos de nossos ETFs existentes para melhorar as propostas de valor aos investidores", disse Rebecca Chua, Sócia Diretora da Premia Partners. "A redução das taxas e a alteração do índice de nosso ETF do Vietnã seriam melhorias oportunas para os investidores que buscam uma ferramenta de alocação diversificada e eficiente em termos de custos para captar oportunidades de crescimento nos mercados de ações do Vietnã em rápido desenvolvimento."

"A S&P Dow Jones Indices tem a satisfação em licenciar o S&P Vietnam Core Index à Premia Partners para seu ETF", disse John Welling, Diretor Sênior e Chefe de Índices de Ações Globais da S&P Dow Jones Indices. "O índice foi concebido para oferecer uma visão subjacente objetiva e transparente do mercado e da economia vietnamita em rápido crescimento. Ao medir o desempenho das maiores e mais líquidas ações vietnamitas, o índice oferece aos participantes do mercado um conjunto abrangente de dados para avaliar os mercados acionários vietnamitas."

Sobre a Premia Partners

Fundada em 2016, a Premia Partners é uma das principais gestoras de ETF de Hong Kong, dedicada a criar ETFs de baixo custo, eficientes e com melhores práticas para a Ásia. Em 2 de maio de 2024, a Premia Partners irá gerenciar nove ETFs em Hong Kong. Para mais informação sobre a Premia ou ETFs Premia cobrindo China, países emergentes do Sudeste Asiático, Metaverso Asiático / Tecnologia Inovadora, Vietnã, títulos de alto rendimento da China, títulos do governo chinês e Tesouro dos EUA, acesse www.premia-partners.com

