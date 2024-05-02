睿亞資產宣佈下調Premia越南ETF的管理費及指數變更爲標普越南核心指數

香港2024年5月2日 /美通社/ -- 香港領先的ETF發行商睿亞資產宣佈，即日起降低Premia越南ETF（以下簡稱「該ETF」）的管理費，並將其相關指數變更爲標普越南核心指數（美元）NTR（以下簡稱「該指數」）。

睿亞資產秉承堅持爲投資者提升價值的宗旨，持續致力提供具競爭力的產品定價。Premia越南ETF的管理費將從每年0.75% 降至0.70%。 這款實物複製的 ETF 提供了 高效、低成本的越南市埸配置工具 。新指數更增強了資產配置和分散風險效能，更合適的捕捉越南股市增長態勢和發展機遇。

廣泛市場覆蓋： Premia 越南 ETF （股票代號： 2804港元/ 9804美元）極具代表性跟蹤 全面覆蓋越南廣泛市值的寬基指數 標普越南核心指數（美元）NTR， 旨在覆蓋標普越南 BMI 指數經自由流通量調整後市值的 90% ，投資於胡志明交易所和河內證券交易所上市中規模最大、流動性最高的股票。

（股票代號： 2804港元/ 9804美元）極具代表性跟蹤 標普越南核心指數（美元）NTR， ，投資於胡志明交易所和河內證券交易所上市中規模最大、流動性最高的股票。 體現越南股市的持續演變： 相較於跟蹤固定數量成分股的指數，該ETF 並不預設成分股數量， 而會跟隨市場發展和改革而相應 不斷擴大覆蓋範圍 ，更好的反映當地市場機遇。

相較於跟蹤固定數量成分股的指數，該ETF 而會跟隨市場發展和改革而相應 ，更好的反映當地市場機遇。 個股權重上限15%：爲了更好地分散和管理投資前沿新興市場波動和風險，新指數設定了個股權重上限爲15%，相應地降低集中風險。

「爲投資者打造高效專業的配置投資工具，是我們睿亞資產一直努力堅守的初心和承諾。對我們來説，這不僅是推出新產品，更是持續為現有產品方案更新疊代，爲投資者創造更豐富價值。」睿亞資產管理合夥人蔡瑞怡女士表示：「我們希望這次降低越南ETF的管理費和變更該指數，會爲投資者提供更好更合適的配置工具去捕捉越南迅速變化的機遇。」

標普道瓊斯指數資深總監及全球股票指數負責人John Welling表示：「標普道瓊斯指數公司很高興授權睿亞資產，將標普越南核心指數用於其ETF產品。標普越南核心指數致力以客觀、透明的方式衡量快速增長的越南市場。通過追蹤規模最大及流動性最高的越南股票，該指數爲市場參與者提供全面的數據評估越南股市表現。」

睿亞資產管理有限公司簡介

睿亞資產管理有限公司（ Premia Partners ）於2016年在香港成立，致力於為投資者提供亞洲地區低成本、高效率及國際最佳實踐策略。截至2024年5月2日，睿亞資產旗下共管理9檔於香港交易所上市的ETF。有關睿亞資產或本公司旗下發行的中國、新興東盟、亞洲元宇宙/創新科技、越南、中國高收益債券、中國政府債券和美國國庫票據ETF的更多資訊，請參閱www.premia-partners.com。

SOURCE 睿亞資產