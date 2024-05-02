睿亞資產宣佈下調Premia越南ETF的管理費及指數變更爲標普越南核心指數
02 5月, 2024, 08:00 CST
香港2024年5月2日 /美通社/ -- 香港領先的ETF發行商睿亞資產宣佈，即日起降低Premia越南ETF（以下簡稱「該ETF」）的管理費，並將其相關指數變更爲標普越南核心指數（美元）NTR（以下簡稱「該指數」）。
睿亞資產秉承堅持爲投資者提升價值的宗旨，持續致力提供具競爭力的產品定價。Premia越南ETF的管理費將從每年0.75% 降至0.70%。這款實物複製的ETF提供了高效、低成本的越南市埸配置工具。新指數更增強了資產配置和分散風險效能，更合適的捕捉越南股市增長態勢和發展機遇。
- 廣泛市場覆蓋：Premia越南ETF（股票代號： 2804港元/ 9804美元）極具代表性跟蹤全面覆蓋越南廣泛市值的寬基指數標普越南核心指數（美元）NTR，旨在覆蓋標普越南BMI指數經自由流通量調整後市值的90%，投資於胡志明交易所和河內證券交易所上市中規模最大、流動性最高的股票。
- 體現越南股市的持續演變：相較於跟蹤固定數量成分股的指數，該ETF並不預設成分股數量，而會跟隨市場發展和改革而相應不斷擴大覆蓋範圍，更好的反映當地市場機遇。
- 個股權重上限15%：爲了更好地分散和管理投資前沿新興市場波動和風險，新指數設定了個股權重上限爲15%，相應地降低集中風險。
「爲投資者打造高效專業的配置投資工具，是我們睿亞資產一直努力堅守的初心和承諾。對我們來説，這不僅是推出新產品，更是持續為現有產品方案更新疊代，爲投資者創造更豐富價值。」睿亞資產管理合夥人蔡瑞怡女士表示：「我們希望這次降低越南ETF的管理費和變更該指數，會爲投資者提供更好更合適的配置工具去捕捉越南迅速變化的機遇。」
標普道瓊斯指數資深總監及全球股票指數負責人John Welling表示：「標普道瓊斯指數公司很高興授權睿亞資產，將標普越南核心指數用於其ETF產品。標普越南核心指數致力以客觀、透明的方式衡量快速增長的越南市場。通過追蹤規模最大及流動性最高的越南股票，該指數爲市場參與者提供全面的數據評估越南股市表現。」
睿亞資產管理有限公司簡介
睿亞資產管理有限公司（ Premia Partners ）於2016年在香港成立，致力於為投資者提供亞洲地區低成本、高效率及國際最佳實踐策略。截至2024年5月2日，睿亞資產旗下共管理9檔於香港交易所上市的ETF。有關睿亞資產或本公司旗下發行的中國、新興東盟、亞洲元宇宙/創新科技、越南、中國高收益債券、中國政府債券和美國國庫票據ETF的更多資訊，請參閱www.premia-partners.com。
SOURCE 睿亞資產
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