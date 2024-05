Premia Partners annonce une réduction des frais pour le FNB Premia Vietnam ETF et un changement de l'indice sous-jacent

HONG KONG, 2 mai 2024 /PRNewswire/ -- Premia Partners, l'un des principaux fournisseurs de FNB de Hong Kong, annonce aujourd'hui la réduction des frais de son FNB Premia Vietnam ETF (le FNB) et le changement de l'indice sous-jacent en S&P Vietnam Core Index (USD) NTR (l'indice) avec effet immédiat.

Le ratio du total des frais du FNB serait réduit de 0,75 % à 0,70 % par an, ce qui reflète l'engagement de Premia à offrir des prix compétitifs et à accroître la valeur ajoutée pour les investisseurs. Le FNB répliqué physiquement offre un accès rentable et pratique aux marchés boursiers vietnamiens en pleine croissance. Le nouvel indice a été introduit pour améliorer l'allocation d'actifs et la diversification des risques du FNB et pour mieux tenir compte des opportunités offertes par la croissance et le développement continus des marchés boursiers vietnamiens.

- Large couverture du marché : Le FNB Premia Vietnam ETF (symboles : 2804 HKD / 9804 USD) offre une couverture pour toutes les capitalisations au Vietnam. L'indice qu'il suit a l'intention de couvrir 90 % de la capitalisation boursière ajustée au flottant du S&P Vietnam BMI, représentant les actions vietnamiennes les plus importantes et les plus liquides cotées sur les bourses de Ho Chi Minh et de Hanoi.

- Reflète le développement continu des marchés boursiers du Vietnam : plutôt que de limiter la couverture à un nombre fixe de composants, l'indice suivi par le FNB n'est pas fixé à un nombre prédéfini de composants et continue d'étendre la couverture au fur et à mesure de la croissance et de l'évolution des marchés.

- 15 % de capitalisation boursière unique : pour une meilleure diversification et une meilleure gestion des risques, le nouvel indice prévoit un plafond de 15 % pour la pondération d'un seul composant afin de garantir un faible risque de concentration.

« Premia a toujours eu à cœur de fournir à l'Asie des outils d'accès réfléchis et de qualité institutionnelle. Pour nous, il ne s'agit pas seulement de lancer de nouveaux produits, mais aussi d'actualiser constamment les caractéristiques de nos FNB existants afin d'améliorer les propositions de valeur pour les investisseurs », a déclaré Rebecca Chua, associée directrice de Premia Partners. « La réduction des frais et le changement d'indice de notre FNB vietnamien seraient des améliorations opportunes pour les investisseurs à la recherche d'un outil d'allocation rentable et diversifié pour saisir les opportunités de croissance sur les marchés d'actions vietnamiens qui se développent rapidement. »

« S&P Dow Jones Indices se réjouit de concéder à Premia Partners la licence de S&P Vietnam Core Index pour son FNB, a déclaré John Welling, directeur principal et responsable des indices d'actions mondiales chez S&P Dow Jones Indices. « L'indice a été conçu pour fournir une vision sous-jacente objective et transparente du marché et de l'économie vietnamiens, qui connaissent une croissance rapide. En mesurant le rendement des actions vietnamiennes les plus importantes et les plus liquides, l'indice offre aux acteurs du marché un ensemble complet de données leur permettant d'évaluer les marchés boursiers vietnamiens. »

À propos de Premia Partners