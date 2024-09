Prêmio Mulheres do Agro abre votação popular para eleger vencedora da categoria Ciência e Pesquisa

Após análise de trabalhos científicos, comissão avaliadora selecionou três pesquisadoras para a semifinal; votação popular segue disponível até 13 de setembro

SÃO PAULO, 3 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- O Prêmio Mulheres do Agro, iniciativa idealizada pela Bayer em parceria com a Associação Brasileira do Agronegócio (Abag), acaba de anunciar a abertura de voto popular para a categoria "Ciência e Pesquisa" em seu site oficial. Entre os dias 2 e 13 de setembro, o público pode acessar a página do Prêmio e eleger uma pesquisadora como destaque por desenvolver projetos de impacto ou de grande alcance científico no agronegócio.

Da esquerda para direita: as finalistas Renata Helena Branco Arnandes, Danielle Pereira Baliza e Paula Toshimi Matumoto Pintro

Ao todo, 14 profissionais com projetos em meio acadêmico foram indicadas e passaram pelo crivo de uma comissão avaliadora composta por cientistas, profissionais do setor acadêmico e do setor privado. Três delas foram escolhidas para a semifinal por conta de seus trabalhos relacionados às práticas ESG (Ambiental, Social e de Governança Corporativa). Agora, cabe ao público a escolha da pesquisadora que levará o primeiro lugar e o incentivo de R$ 15 mil.

"O ano passado foi marcado pelo lançamento da categoria Ciência e Pesquisa no Prêmio Mulheres do Agro e, em 2024, recebemos indicações de pesquisadoras de diversas regiões do país, com incríveis jornadas acadêmicas e projetos de pesquisa, que promovem e impulsionam o agronegócio. Entendemos esse incentivo como uma forma de reconhecer toda a contribuição de cientistas brasileiras, mas também como uma semente para futuras gerações", afirma a especialista em comunicação corporativa da Bayer, Isabela Fagundes.

O incentivo em projetos que promovem a diversidade, equidade e inclusão está diretamente relacionado à visão da empresa de como uma abordagem mais diversa potencializa os investimentos em inovação. A Bayer investiu mais de 6,5 bilhões de euros na área de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) globalmente em sua divisão agrícola, nos últimos três anos.

A especialista também reforça o trabalho para potencializar a presença das mulheres na alta liderança, o que faz com que a categoria vá ao encontro dos princípios da empresa. "Ainda temos um longo caminho a ser percorrido, quando falamos de equidade de gênero no setor do agronegócio, porém a cada ano conhecemos novas histórias de mulheres que fazem a diferença no setor, com base nos seus conhecimento e habilidades técnicas. Juntas podemos dar mais celeridade a essa jornada e amplificar ainda mais a voz de profissionais tão importantes e dignas de todo o nosso reconhecimento."

A vencedora da categoria de Ciência e Pesquisa da 7ª edição do Prêmio Mulheres do Agro será anunciada durante o Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, no dia 23 de outubro. Pela primeira vez, a cerimônia também contará com transmissão online, levando a premiação para mais pessoas.

Conheça as semifinalistas da categoria Ciência e Pesquisa

Renata Helena Branco Arnandes é doutora em Zootecnia pela Universidade Federal de Viçosa (UFV) e foi a primeira mulher a dirigir o Centro de Pesquisa de Bovinos de Corte do Instituto de Zootecnia (IZ), de 2013 a 2019. Atualmente, é docente e orientadora no programa de pós-graduação em Produção Animal Sustentável do IZ e diretora do Núcleo de Pesquisa de São José do Rio Preto. Renata idealizou o RumenL@b e lidera projetos sobre neutralidade climática e redução de metano entérico e coordenou o projeto de Desenvolvimento Institucional do IZ com fundos de R$ 15 milhões e dirigiu o Centro de Pesquisa em Bovinos de Corte e o Departamento de Gestão Estratégica da APTA.

A mineira Danielle Pereira Baliza é pós-doutorada em agronomia pela UFLA e especialista em sistemas agroflorestais com café. Editora e autora do livro bilíngue "Mulheres dos cafés No Brasil/Women in Coffee in Brazil", que apresenta a primeira pesquisa sobre o perfil das cafeicultoras brasileiras e as principais regiões produtoras de café do país. Com 40 artigos científicos e vários livros e apresentações, seu trabalho impacta mais de 2.500 agricultoras por meio do projeto "Embaixadoras do IF". Desde 2012, é professora e pesquisadora no Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais e, em 2021, tornou-se Diretora de Pesquisa e Sustentabilidade na Aliança Internacional das Mulheres do Café – IWCA Brasil.

Paula Toshimi Matumoto Pintro é professora da Universidade Estadual de Maringá (UEM), com doutorado em Ciências Agronômicas pela Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Montpellier, França. A docente também possui um pós-doutorado em Ciências e Tecnologia de Alimentos pelo Food Research and Development Centre, no Canadá. Na UEM, atua em Ciência e Tecnologia de Alimentos, focando em alimentos funcionais, e orienta mestrandos e doutorandos. Desde 2013, lidera o Grupo de Pesquisa em Alimentos Funcionais (GPAF) e fundou o Encontro Brasileiro de Alimentos Funcionais (ENBRAF). Com 86 artigos científicos e contribuições em dois capítulos de livros internacionais, seu trabalho abrange aspectos sociais, ambientais e de governança.

