Presidente paraguaio Peña, presidente emérito Diaz-Balart, senador Cortez Masto, congressista Malliotakis, Eduardo Arabu homenageados no CHLI Annual Gala & Leadership Awards

WASHINGTON, 16 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Ontem, o Congressional Hispanic Leadership Institute (CHLI) realizou sua Gala Anual e Prêmios de Liderança em Washington, D.C. O programa celebrou o sucesso da comunidade hispânica dos EUA e reuniu um público influente de autoridades eleitas e nomeadas, líderes cívicos e empresariais, e líderes diplomáticos e internacionais para homenagear indivíduos que tiveram um impacto profundo na nossa comunidade, fortalecendo os nossos valores de família. , comunidade e liderança.



Os homenageados deste ano incluíram Sua Excelência o Sr. Santiago Peña, Presidente da República do Paraguai, o Prêmio de Liderança Internacional dos Fundadores da CHLI; Honorável Lincoln Diaz-Balart, Presidente Emérito da CHLI, o Prêmio CHLI de Liderança Vitalícia; à Senadora dos EUA Catherine Cortez Masto (NV) e à Representante dos EUA Nicole Malliotakis (NY), o Prêmio CHLI de Liderança no Serviço Público; e Eduardo Arabu, CEO do National Hispanic Corporate Council e ex-aluno da turma CHLI de 2010, o Prêmio Embaixador CHLI.

"A CHLI teve a honra de reconhecer as carreiras extraordinárias do Presidente Peña, do Presidente Emérito Diaz-Balart, do Senador Cortez Masto, da Congressista Malliotakis e de Eduardo Arabu. Cada um deles personifica a reverência da CHLI pela liberdade e a força extraordinária de nossos valores de família, comunidade e liderança", disse a Honorável Ileana Ros-Lehtinen, Presidente da CHLI.

"Estou honrado em receber este reconhecimento do Congressional Hispanic Leadership Institute em sua Gala Anual e Prêmios de Liderança nos Estados Unidos", disse Sua Excelência o Sr. Santiago Peña, Presidente da República do Paraguai. } "Este reconhecimento é uma grande conquista que homenageia todos os paraguaios. Como Presidente do Paraguai, continuarei a promover o fortalecimento das relações historicamente boas entre o Paraguai e os Estados Unidos, mantendo um forte vínculo com a comunidade hispânica. Estou convencido de que juntos podemos alcançar um futuro mais próspero para ambas as nossas nações."

"Estou profundamente honrado com este prêmio. O trabalho da CHLI continua a servir como uma extraordinária fonte de inspiração para mim. Minha profunda gratidão à diretoria do CHLI por este gesto gracioso. Agradecimentos especiais ao meu irmão, José, por gentilmente receber o prêmio em meu nome", disse o honorável Lincoln Diaz-Balart, presidente emérito da CHLI.

"Não há ninguém mais merecedor do prestigioso 'Prêmio de Liderança Vitalícia' do Congressional Hispanic Leadership Institute do que meu irmão, meu mentor e meu melhor amigo, Presidente Emérito, o Honorável Lincoln Díaz-Balart. É difícil acreditar que já se passaram 20 anos desde que meu irmão Lincoln, a então congressista Ileana Ros-Lehtinen, e eu fundamos a CHLI, a única organização bipartidária desse tipo em Washington, D.C. Juntos, trabalhamos com os nossos colegas para abrir portas para a próxima geração de líderes hispânicos no Capitólio. Criamos oportunidades para promover a mobilidade social, a diversidade de pensamento e a competitividade global, proporcionando uma plataforma bipartidária para muitas mentes jovens das nossas comunidades. Estendo meus mais profundos parabéns, admiração e gratidão ao meu irmão, Lincoln, a quem admiro, ao receber o 'Prêmio de Liderança Vitalícia'. Estou ansioso pelo sucesso contínuo da CHLI em encontrar futuros líderes da comunidade hispânica", disse o congressista Mario Díaz-Balart (FL).

"Estou honrado em receber o Prêmio de Liderança no Serviço Público da CHLI. Sempre coloquei os habitantes de Nevada em primeiro lugar e trabalhei em todos os sentidos para entregar resultados para todos, criar milhares de empregos bem remunerados e apoiar nossas famílias e empresas trabalhadoras", disse o senador Cortez Masto (NV ). "Vou continuar trabalhando para manter todas as nossas comunidades seguras e fornecer aos nevadanos as ferramentas de que precisam para ter sucesso".

"Os hispano-americanos estão mais engajados na política e no processo legislativo do que nunca e, assim como muitos outros americanos, estão preocupados com a inflação, o crime e a segurança nacional", a congressista Nicole Malliotakis (NY- 11) disse. "Como orgulhosa filha de um refugiado cubano, é uma honra receber o Prêmio de Serviço Público do Congressional Hispanic Leadership Institute e continuarei meu trabalho no Congresso para garantir que as vozes da comunidade hispânica sejam representadas por meio do bom senso políticas que protegem nossas liberdades e valores compartilhados."

"Estou honrado em receber o Prêmio Embaixador CHLI deste ano", disse Eduardo Arabu, CEO do National Hispanic Corporate Council. "Gostaria de agradecer à liderança por esta tremenda honra! Aprecio o compromisso da CHLI com o acesso e o desenvolvimento da liderança no serviço público. Como ex-presidente da CHLI Alumni Association, gostaria também de reconhecer as realizações dos meus colegas ex-alunos."

Obrigado a todos os nossos patrocinadores e especialmente aos nossos patrocinadores Platina e Ouro da 19ª Gala Anual e Prémios de Liderança: Capital One, Comcast, Target, Altria, Amazon, Philip Morris International, Verizon e Wells Fargo.

SOBRE CHLI:

A CHLI é a principal organização fundada por membros do Congresso e líderes corporativos para promover o progresso econômico da comunidade hispânica com foco na responsabilidade social e na competitividade global. Fundada em 2003, a CHLI é uma organização 501(c)3 sem fins lucrativos e apartidária. A CHLI se dedica a promover uma ampla conscientização sobre a diversidade de pensamento, herança, interesses e pontos de vista dos americanos de ascendência hispânica e portuguesa. O objetivo do CHLI é preparar futuros líderes por meio de estágios, bolsas de estudo e conferências de liderança.

Para obter mais informações sobre o CHLI e seus programas, entre em contato com Emily Benavides em [email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/634856/CHLI_Logo.jpg

FONTE The Congressional Hispanic Leadership Institute