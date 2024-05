El Presidente Paraguayo Peña, el Presidente Emérito Díaz-Balart, la Senadora Cortez Masto, la Congresista Malliotakis y Eduardo Arabu homenajeados en la Gala Anual y los Premios al Liderazgo del Instituto de Liderazgo Hispano del Congreso (CHLI)

WASHINGTON, D.C., 16 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- Ayer, el Instituto de Liderazgo Hispano del Congreso (CHLI, por sus siglas en inglés) celebró su Gala Anual y Premios de Liderazgo en Washington, D.C. El programa celebró el éxito de la comunidad hispana de Estados Unidos y reunió a una audiencia influyente y diversa de funcionarios electos y nombrados, líderes cívicos y corporativos, y líderes diplomáticos e internacionales para honrar a las personas que han tenido un profundo impacto en nuestra comunidad al potenciar nuestros valores de familia, comunidad y liderazgo.

Los homenajeados de este año incluyen a Su Excelencia el Sr. Santiago Peña, Presidente de la República del Paraguay, el Premio de los Fundadores de CHLI al Liderazgo Internacional; el Honorable Lincoln Diaz-Balart, Presidente Emérito de CHLI, el Premio CHLI al Liderazgo Vitalicio; la Senadora de Nevada Catherine Cortez Masto, y la Congresista Nicole Malliotakis de Nueva York, el Premio al Liderazgo en el Servicio Público de CHLI; y Eduardo Arabu, Director Ejecutivo del Consejo Nacional Corporativo Hispano y antiguo alumno de la Promoción CHLI de 2010, el Premio al Embajador de CHLI.

"CHLI tuvo el honor de reconocer las extraordinarias carreras del Presidente Peña, el Presidente Emérito Díaz-Balart, la Senadora Cortez Masto, la Congresista Malliotakis y Eduardo Arabu. Cada uno de ellos personifica la reverencia de CHLI por la libertad y la extraordinaria fuerza de nuestros valores de familia, comunidad y liderazgo", dijo la Honorable Ileana Ros-Lehtinen, Presidenta de CHLI.

"Me siento profundamente honrado por este premio. El trabajo de CHLI sigue siendo una extraordinaria fuente de inspiración para mí. Mi profundo agradecimiento a la Junta Directiva de CHLI por este amable gesto. Un agradecimiento especial a mi hermano José por recibir amablemente el premio en mi nombre", dijo el Honorable Lincoln Díaz-Balart, Presidente Emérito de CHLI.

"No hay nadie más merecedor del prestigioso 'Premio CHLI al Liderazgo Vitalicio' del Instituto de Liderazgo Hispano del Congreso que mi hermano, mi mentor y mi mejor amigo, el Presidente Emérito, el Honorable Lincoln Díaz-Balart.



Es difícil creer que han pasado 20 años desde que mi hermano Lincoln, la entonces congresista Ileana Ros-Lehtinen y yo fundamos CHLI, la única organización bipartidista de este tipo en Washington, D.C.



Juntos, trabajamos con nuestros colegas para abrir puertas para la próxima generación de líderes hispanos en Capitol Hill. Creamos oportunidades para promover la movilidad social, la diversidad de pensamiento y la competitividad global, brindando una plataforma bipartidista para muchas mentes jóvenes de nuestras comunidades.



Extiendo mis más sinceras felicitaciones, admiración y gratitud a mi hermano Lincoln, a quien admiro, al recibir su 'Premio CHLI al Liderazgo Vitalicio'. Espero que CHLI siga teniendo éxito en la búsqueda de futuros líderes de la comunidad hispana", dijo el Congresista Mario Díaz-Balart de Florida.

"Me siento honrada de recibir el Premio al Liderazgo en el Servicio Público de CHLI. Siempre he puesto a los residentes del estado de Nevada en primer lugar y he trabajado de forma bipartidista para lograr resultados para todos, creando miles de empleos bien remunerados y apoyando a nuestras familias y empresas", dijo la Senadora Cortez Masto de Nevada. "Voy a seguir trabajando para mantener seguras a todas nuestras comunidades y brindarles a los residentes del estado de Nevada las herramientas que necesitan para tener éxito".

"Los hispanoamericanos están más involucrados que nunca en la política y el proceso legislativo y, al igual que muchos otros americanos, están preocupados por la inflación, el crimen y la seguridad nacional", dijo la Congresista Nicole Malliotakis de Nueva York. "Como hija orgullosa de un refugiado cubano, es un honor recibir el Premio al Liderazgo en el Servicio Público del Instituto de Liderazgo Hispano del Congreso y continuaré mi trabajo en el Congreso para asegurarme de que las voces de la comunidad hispana estén representadas a través de políticas de sentido común que protejan nuestras libertades y valores compartidos".

"Me siento honrado de recibir el Premio al Embajador de CHLI de este año", dijo Eduardo Arabu, Director Ejecutivo del Consejo Nacional Corporativo Hispano. "¡Me gustaría agradecer a los líderes por este tremendo honor! Aprecio el compromiso de CHLI con el acceso y el desarrollo del liderazgo en el servicio público. Como ex-Presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de CHLI, también me gustaría reconocer los logros de mis compañeros antiguos alumnos".

Damos las gracias a todos nuestros patrocinadores y especialmente a nuestros patrocinadores Platino y Oro de la 21ª Gala Anual y los Premios al Liderazgo: Capital One, Comcast, Target, Altria, Amazon, Philip Morris International, Verizon y Wells Fargo.

Acerca de CHLI:

El Instituto de Liderazgo Hispano del Congreso (CHLI por sus siglas en inglés) es la organización principal fundada por miembros del Congreso y líderes corporativos para estimular el progreso económico de la comunidad hispana, con un enfoque en la responsabilidad social y la competitividad global. Fundada en 2003, CHLI es una organización sin ánimo de lucro 501(c)3, no partidista. CHLI está dedicada a fomentar la conciencia sobre la diversidad de pensamiento, herencia, intereses y puntos de vista de los americanos de origen hispano y portugués.

