Prévia exclusiva da promoção Prime Day da Huion em 2024

LOS ANGELES, 16 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Amazon definiu as datas das promoções do Prime Day de 16 a 17 de julho. A Huion também participará deste show de compras e lançará uma promoção global nesses dois dias para acrescentar mais emoção. Agora, vou falar sobre nossas maiores reduções de preço durante o festival de compras, portanto, esta é uma leitura obrigatória para quem está querendo atualizar seu equipamento de desenho digital.

Compras obrigatórias para o Prime Day

A Escolha do Profissional

Vale ressaltar que os descontos e o prazo de venda de diferentes produtos podem variar de acordo com o país, portanto, escolha a loja correspondente para visitar de acordo com a sua localização. Em seguida, falarei da loja dos EUA como exemplo.

O Kamvas Pro 19, principal monitor com caneta de nova geração da Huion, estará disponível com um desconto de 10% por US$ 989, o menor preço desde seu lançamento.

O Kamvas Pro 16 (2,5K) e o Kamvas Pro 24 (4K), os produtos campeões de vendas da Huion, não apenas expandiram a linha de produtos da empresa, mas também fortaleceram sua posição no setor. Desta vez, os dois monitores com caneta estão disponíveis com um desconto de 20%.

Coleção para Iniciantes

Por apenas US$ 199 (com um desconto de 20%), o Kamvas Slate 10 é um excelente tablet básico para crianças e artistas iniciantes desenharem. Ele foi desenvolvido com base no Android, o que o torna amigável e fácil de usar, além de permitir a criação em qualquer lugar. Além disso, confira o Inspiroy 2 S, que está atualmente à venda por US$ 39,99 (20% de desconto). Sua linda cor rosa, seu design compacto e seus amplos atalhos causaram sensação nas plataformas de mídia social. É um investimento do qual você nunca se arrependerá.

Brindes Globais

A Huion também está promovendo brindes de aquecimento em sua conta global no Instagram e na conta do X de 11 a 17 de julho. Os participantes terão a chance de ganhar sem gastar um centavo.

Final

A Huion sempre foi pioneira no desenvolvimento e no design de tablets com caneta, monitores com caneta e computadores com caneta. Se você deseja aprimorar sua ferramenta criativa, marque seu calendário entre 16 a 17 de julho e visite a loja da Huion na Amazon para obter ofertas exclusivas do Prime Day. Não perca!

Américas

EUA (Amazon): https://amzn.to/3SNdPkB

CA (Amazon): https://amzn.to/3slcA4i

MX (Amazon): https://amzn.to/3NYANUT

BR (Amazon): https://amzn.to/3WExS7l

Europa

Reino Unido (Amazon):

https://amzn.to/3Cfhl1f DE (Amazon):

https://amzn.to/3LwaJi8 FR (Amazon): https://amzn.to/3UsmH09

IT (Amazon): https://amzn.to/3MDsnlF

ES (Amazon): https://amzn.to/40EDUqL

NL (Amazon): https://amzn.to/3SsuYQ9

Ásia e Pacífico

JP (Amazon): https://amzn.to/3U8KIsQ

IN (Amazon): https://amzn.to/3rcnHYO

AE (Amazon): https://amzn.to/3fmxYPE

SA (Amazon): https://bit.ly/3rchBHV

AU (Amazon): https://amzn.to/3FPDOTI

