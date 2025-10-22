Excelência completa: Huion Kamvas Pro 24 (Gen 3) - A tela de desenho definitiva para criativos

LOS ANGELES, 22 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A Huion lança oficialmente a tão esperada tela de desenho Kamvas Pro 24 (Gen 3). Este novo modelo foi projetado para comunidades artísticas profissionais, especialmente aquelas que buscam uma tela de tamanho grande com recursos de ponta, uma experiência de caneta natural e uma qualidade de exibição nítida.

À medida que a Huion continua com sua estratégia de desenvolvimento contínuo e responde aos rápidos avanços nos setores de pintura, design e mídia digital, a iteração e a atualização do Kamvas Pro 24 (4K) anterior são iminentes.

O Kamvas Pro 24 (Gen 3) traz todas as atualizações da linha Gen 3 da Huion, incluindo a icônica PenTech 4.0, que oferece uma experiência de desenho mais sensível, e o Canvas Glass com propriedades antirreflexo, proporcionando uma textura tátil e semelhante a papel.

Além disso, o Kamvas Pro 24 (Gen 3) possui uma resolução 4K e cores ricas, oferecendo qualidade de imagem superior e cores vibrantes para artistas que procuram uma experiência visual fluida e nítida.

Com sua tela de 23,8 polegadas, esta tela oferece um espaço amplo para sua tela de trabalho, permitindo maior consistência e imersão no processo de criação. Ele também suporta a divisão de tela e a função multitoque, permitindo que você maximize a produtividade. Se você está decidindo entre telas de tamanho grande, o Kamvas Pro 24 (Gen 3) é uma opção óbvia.

O Kamvas Pro 24 (Gen 3) supera os concorrentes com precisão de cores ΔE<1 de destaque no setor e ampla cobertura de gama (99% sRGB, 99% Adobe RGB, 98% DCI-P3 e 98% Display P3), o que o torna a ferramenta perfeita para criativos que exigem alta precisão de cores em seus projetos.

O Kamvas Pro 24 (Gen 3) não é apenas uma potência em desempenho, mas também apresenta um design minimalista e sofisticado. Ele vem com o Keydial Remote K40 para acesso rápido a atalhos e canetas duplas para diferentes preferências, garantindo que você tenha tudo o que precisa para começar imediatamente. Isso ajuda artistas digitais, designers gráficos, fotógrafos e outros criativos em vários campos a trabalhar com mais eficiência e alcançar resultados superiores.

Sobre a Huion

A Huion é uma marca líder no setor de fabricação de equipamentos criativos digitais, comprometida em fornecer aos criadores em todo o mundo as ferramentas mais avançadas para expandir os limites da criatividade.

Para obter mais informações sobre o Kamvas Pro 24 (Gen 3), acesse [huion.com] ou siga sua conta oficial do Instagram @huiontablet.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2795367/Kamvas_Pro_24__Gen_3__2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2795368/Kamvas_Pro_24__Gen_3.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1584078/LOGO_Logo.jpg

FONTE Huion