Procedimentos estéticos injetáveis: quando é o momento certo para começar?

Especialista explica por que o momento ideal varia de acordo com os sinais da pele e os objetivos de cada paciente
SÃO PAULO, 24 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A ideia de que existe uma "idade certa" para começar tratamentos estéticos, como bioestimuladores de colágeno ou ácido hialurônico injetável, está ficando no passado. Mais do que um marco cronológico, o melhor momento para iniciar esses procedimentos depende das necessidades e características individuais de cada pessoa, como a presença de linhas de expressão mais marcadas, perda de firmeza e mudanças na textura da pele ou até mesmo o desejo de realçar traços do rosto.
Esse cuidado mais individualizado, que respeita a anatomia e o tempo de cada paciente, reflete um movimento crescente no setor da estética: o uso de procedimentos como ferramenta de autocuidado consciente, prevenção e valorização da beleza natural.
"Não se trata de começar aos 25 ou aos 40 anos, mas sim de entender o momento da sua pele e o que você deseja com aquele tratamento. Muitas vezes, pequenas intervenções feitas no tempo certo têm um papel importante na prevenção e na manutenção da saúde da pele a longo prazo", afirma a dermatologista Ritha Capelato (CRM-PR 28191/RQE18890).
A influenciadora Gabi Moretti (@gabirmoretti), que compartilha sua rotina de cuidados com a pele nas redes sociais, também defende um olhar mais consciente quando se trata de procedimentos estéticos. "Cada pessoa tem seu tempo e seus motivos. Eu, por exemplo, optei por fazer preenchimento labial porque queria valorizar uma área que já gosto muito em mim: minha boca. Senti que o procedimento trouxe mais equilíbrio ao meu rosto, sem mudar minha expressão. Acho importante desmistificar a ideia de que existe um 'padrão certo'. A estética deve estar a favor do bem-estar e não de uma cobrança social sobre como devemos parecer", afirma.
Para atender a essa busca por resultados que realcem a beleza única de cada pessoa, a linha Restylane®, que conta com diferentes tipos de ácido hialurônico injetável para regiões e objetivos específicos, tem se destacado entre as opções presentes no mercado. Com tecnologias exclusivas, a marca é reconhecida por redefinir contornos1-3 e melhorar a qualidade da pele4-6, preservando a individualidade dos pacientes com resultados naturais7-11A e personalizados7-11B.
"Os procedimentos com ácido hialurônico injetável possuem indicações insubstituíveis para vários tratamentos. Quando utilizado por profissionais capacitados, ele permite realces sutis e harmônicos, respeitando a expressão facial e evitando exageros. É uma ferramenta extremamente versátil, com diferentes possibilidades de aplicação", afirma a dermatologista Ritha Capelato.
Para sustentação e lifting, Restylane® Lyft™12-15 é o mais indicado; se o intuito é alcançar contorno e estruturação do rosto, há Restylane® Defyne13-15; a fim de preencher linhas, olheiras e rugas, pode-se usar Restylane® Lidocaine™16; para volumizar os lábios, Restylane® Kysse™17,18; e para resultados ainda mais personalizados, a linha apresenta Restylane® Shaype™, a última geração de ácido hialurônico injetável, que simula a projeção, forma e estrutura óssea do queixo 12,19,20.
Outro tratamento em alta é o bioestimulador de colágeno, como Sculptra®, o únicoC bioestimulador com ação regenerativa completa21,22D, que aumenta a espessura dérmica23 e fortalece a matriz extracelular24, a estrutura vital que sustenta as células e regula suas funções. Com uma tecnologia exclusiva, ele ainda estimula a produção de colágeno e elastina da própria pele, deixando-a mais firme, com resultados que podem durar mais de dois anos22,25-27.
"O bioestimulador é ideal para quem busca um tratamento que evolui com o tempo, com efeitos progressivos e naturais. Ele atua diretamente na causa do envelhecimento, estimulando a produção de colágeno e elastina, duas proteínas essenciais para a firmeza da pele, que começamos a perder com o passar dos anos", explica a dermatologista.
Cuidados diários
Além dos procedimentos realizados em consultório, manter uma rotina de cuidados em casa é essencial para potencializar e prolongar os resultados. Produtos como os da marca Alastin®, recém-lançada no Brasil, oferecem uma proposta de skincare regenerativo com a exclusiva Tecnologia TriHex®, que prepara e regenera a pele, removendo fragmentos de colágeno e elastina danificados e estimulando a produção de novas fibras.
Confira alguns produtos da linha desenvolvidos com a tecnologia exclusiva TriHex®:
Alastin® Restorative Skin Complex é um sérum facial que estimula a capacidade natural da pele de produzir colágeno e elastina. Ameniza as rugas e melhora a textura da pele, promovendo uma aparência mais jovemE.
Alastin® Restorative Eye Complex é um creme eficaz para o rejuvenescimento da pele ao redor dos olhos. Ele ajuda a reduzir bolsas e olheiras, com melhora percebida após 4 semanas de uso.
Alastin® Restorative Neck Complex é um creme com formulação específica para os cuidados do pescoço e colo, aumentando a hidratação da pele nessas áreas em 64,74%, apenas 30 minutos após a aplicação, deixando-a mais macia, suave e revitalizada.
É importante ressaltar que a aplicação de Sculptra® e Restylane® deve ser realizada apenas por um profissional de saúde habilitado. Os dois procedimentos são indicados para pacientes acima de 18 anos.
