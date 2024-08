Programa de capacitação da Bayer exclusivo para mulheres já impactou cerca de 130 produtoras rurais

Profissionais do agronegócio de todo Brasil potencializam habilidades técnicas e comportamentais em iniciativa que aborda temas atuais e relevantes do setor

SÃO PAULO, 14 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Foi em 2021 que 37 produtoras rurais se encontraram para vivenciar a primeira edição do Jornada do Conhecimento, programa da Bayer que tem como objetivo potencializar habilidades técnicas e soft skills das profissionais do campo. Hoje, a iniciativa contabiliza cerca de 130 mulheres certificadas em capacitações técnicas e humanas aplicadas dentro e fora das porteiras abordando temáticas de autoconhecimento, inteligência emocional, mediação de conflitos, gestão do negócio, sucessão familiar, além de tópicos da atualidade como, por exemplo, a Reforma Tributária, que está sendo abordada na edição desse ano.

Em quesitos técnicos, a Jornada do Conhecimento desenvolve habilidades das profissionais por meio de conteúdos e conexões entre mulheres de diversas formações, dos palestrantes às convidadas. O curso conta com mais de 30 horas de conteúdo ministrado em aulas presenciais e on-line, com curadoria de consultores do setor como a fundadora da AgroGen Consultoria, Mariely Biff, que aborda temáticas relacionadas a sucessão familiar e Ticiane Figueirêdo, especialista em Crédito Agro e Operações de Barter e sócia da área de Agronegócios do Souto Correa Advogados. Ao lado de um time de especialistas, as alunas adquirem mais confiança na tomada de decisão.

A iniciativa promovida pela Bayer, exclusiva para mulheres do agronegócio, surgiu a partir de uma necessidade do mercado constatada pela companhia, como explica a gerente comercial de soja, Barbara Tagliari "Ano a ano, nós identificamos que a percepção da mulher sobre sua importância para o negócio tem se transformado positivamente. Passando por essa jornada de autovalorização, elas compreendem que conexões de qualidade e aprimoramento constante são fundamentais para o sucesso profissional. Criamos o Jornada com a intenção de incentivá-las e contribuir com essa busca."

Os encontros presenciais acontecem em um ambiente acolhedor, colaborativo, seguro e interativo. Em São Paulo, elas se unem para aprender com especialistas reconhecidos em suas respectivas áreas de atuação sobre como fortalecer o negócio.

Impacto em decisões e estratégias

Natural de Ibiá, em Minas Gerais, Helga França lidera ao lado do irmão a Fazenda Terra Nova. A produtora participou da edição de 2023 da Jornada do Conhecimento, após conquistar o 1° lugar na categoria de Grande Propriedade do Prêmio Mulheres do Agro 2022, realizado pela Bayer em parceria com a Abag (Associação Brasileira do Agronegócio). Ao lado do grupo de finalistas da premiação, ela pôde atualizar seus conhecimentos por meio do curso, benefício incluso para vencedoras.

Formada em engenharia agronômica, a produtora que destina 5.000 hectares para produção de batata, soja, milho, sementes e pecuária bovina, conta que aprendeu muito ao longo do curso, que se renova a cada edição. Reconhecendo a atualização como chave de mudança, Helga defende a necessidade de abrir a mente em relação às mudanças e atualizações do setor. "Eu não entendia a respeito de administração, declarações de ITR, imposto de renda e das movimentações entre pais e filhos dentro do processo de sucessão familiar. Depois de participar da Jornada, pude refletir bastante sobre o que precisávamos fazer aqui na propriedade, assim como as atitudes que poderíamos tomar preventivamente."

Helga também destaca que conseguiu desenhar, ao longo do curso, estratégias necessárias para promover mudanças no negócio. "Entendi os pré-requisitos para alcançar os objetivos da Fazenda Terra Nova e, ao lado de outras profissionais, planejei o caminho gradativo para tais mudanças. Retornei para a fazenda com a energia necessária para começar a ajustar o que era necessário."

Direcionamento exclusivo para mulheres

Voltado exclusivamente para as profissionais do agro, a Jornada do Conhecimento é uma imersão de constante atualização. Por meio de pesquisas, estudos e consultoria, a iniciativa aprimora conteúdo para atender demandas atuais do mercado. "Criamos um ambiente onde proprietárias, gestoras e sócias podem se sentir à vontade para compartilhar seus desafios, inseguranças, vulnerabilidades, assim como suas potências e talentos", conta a gerente, Barbara Tagliari.

A Jornada do Conhecimento é um projeto cocriado entre mulheres de diversas áreas da companhia, que assume o compromisso global de equidade de gênero até 2030, entende que as habilidades desenvolvidas dentro do programa podem potencializar lideranças femininas no país. "Com essa participação coletiva, conseguimos garantir que ideias plurais e diversas ganhem espaço enquanto entregamos edições cada vez mais proveitosas para o cenário do agronegócio brasileiro", acrescenta a gestora.

Ainda na Jornada, a Bayer agrega conteúdos relevantes de incentivo feminino, que de modo individual conseguem se conectar com as profissionais. "Notamos que as mulheres do agro têm o costume de diminuir suas conquistas. Muitas se veem como auxiliadoras de seus maridos, irmãos e familiares, sem entender sua potência e o legado de suas escolhas e estratégias para o setor", conta Barbara.

Para sanar esta questão, a Bayer investe para mudar este comportamento, com conversas individuais, que funcionem para guiar cada uma das integrantes da imersão. Em uma trilha voltada ao reconhecimento e capacitação das profissionais, os especialistas do projeto trabalham com foco no desenvolvimento de uma autoestima saudável, habilidade que pode ser desenvolvida e ensinada.

A Jornada do Conhecimento 2024 - Conexão Mulheres é um benefício para clientes a partir de três estrelas do Impulso Bayer. A iniciativa oferece passagem aérea, transfer, hospedagem, alimentação, cursos, materiais e uma premiação para o melhor trabalho desenvolvido. Para conferir a disponibilidade de vagas e mais informações sobre a experiência acesse o site.

