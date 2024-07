Programa VIP LG é repaginado e oferece benefícios exclusivos aos instaladores de ar-condicionado

Em parceria com o SEBRAE e SENAI, essa oportunidade é para todos os instaladores que querem fazer parte do programa e elevar sua qualificação profissional

SÃO PAULO, 8 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- Para divulgar a reformulação do Programa VIP LG e convidar os interessados a ingressarem no projeto, a divisão de Ar-Condicionado Comercial realizou um evento para instaladores no Business Solutions Center, em São Paulo (SP), onde apresentou os diferenciais e benefícios do programa. Na ocasião, a LG aproveitou para homenagear 11 parceiros VIPs e realizou uma dinâmica de distribuição de produtos.

Rodrigo Fiani, vice-presidente de Vendas IT, B2B e Ar-Condicionado da LG do Brasil. Crédito: Divulgação LG

Inovador no mercado brasileiro, o Programa inVerter Installation Partner (VIP) é realizado em parceria com o SEBRAE e SENAI com objetivo de ajudar o empreendedor individual e as microempresas no desenvolvimento econômico-financeiro e técnico-comercial focado nas boas práticas de instalação dos condicionadores de ar LG da linha comercial leve (LCAC). A intenção da empresa é aumentar a base de inscritos e ampliar a capilaridade para todos os Estados do país.

"Estamos muito felizes de poder levar ainda mais vantagens do Programa VIP LG ao mercado e convidamos todos os interessados a fazerem parte desse grupo. Depois de ouvir o mercado, reforçamos nosso compromisso de promover uma melhor qualificação para os profissionais do setor e temos muito orgulho da excelência do programa técnico e educativo destinado aos instaladores VIPs", comemorou Rodrigo Fiani, vice-presidente de Vendas IT, B2B e Ar-Condicionado da LG do Brasil.

Lançado em 2019, o programa oferece treinamentos exclusivos para instalação dos aparelhos de ar-condicionado de diferentes linhas, como Comercial Leve, Multi Inverter e o Multi V S, sistema VRF com capacidade de até 12HP. Além disso, os VIPs podem usufruir de diversos benefícios, como contato direto com a LG, campanhas e promoções exclusivas, compra de peças diretamente da LG, e assessoria do SEBRAE para dúvidas tributárias e burocráticas.

Saiba como participar no site: https://www.lg.com/br/business/programa-vip/

Benefícios do Programa VIP LG:

Fazer parte de um programa inovador no mercado brasileiro de ar-condicionado focado na linha comercial leve e desenvolvido pela LG para os empreendedores de micro e pequenas empresas.

Adquirir conhecimento mediante ao conteúdo desenvolvido com as parcerias do SENAI e SEBRAE para o programa VIP, onde cada um com sua especialidade desenvolve o treinamento exclusivo aos participantes para o desenvolvimento técnico, comercial, marketing e econômico-financeiro.

Possibilita ao instalador VIP LG estar em contato direto com a LG por meio de um canal exclusivo.

Possibilita ao instalador VIP LG disponibilizar ao cliente final uma garantia diferenciada mediante a realização e apresentação de relatórios.

Com a renovação anual do programa pelo instalador VIP LG, o mesmo poderá ser habilitado a instalar produtos da linha Multi V S com suporte via sistema exclusivo.

Possibilita participar de campanhas e promoções exclusivas.

Estará na rede de instaladores cadastrados no site da LG.

Poderá adquirir peças diretamente da LG, seguindo os procedimentos e políticas LG.

