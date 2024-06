Promovendo a mudança: as inovações PV e ESS da SOFAR ocupam o centro do palco na Intersolar 2024

MUNIQUE, 23 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A SOFAR, fornecedora líder global de soluções FV e ESS, revelou o novíssimo sistema de monitoramento residencial ESS PowerAll e SOFAR Cloud na Intersolar com uma exibição impressionante que atraiu muitos visitantes ao estande.

SOFAR PowerAll – Ideal para a Energia Doméstica do Futuro

O PowerAll trifásico incorpora o compromisso da empresa com a simplicidade, segurança, flexibilidade e inteligência em soluções de energia.

Estande SOFAR (PRNewsfoto/SOFAR)

Com recursos como instalação plug-and-play para reduzir custos, otimizador de bateria integrado para calibração automática, maior capacidade de armazenamento em depósito sem recarga e redundância paralela para evitar pontos únicos de falha, ele define um novo padrão de confiabilidade e eficiência.

A segurança também é um fator primordial no projeto. Além da separação de eletricidade e células, pastilhas de aerogel, válvulas à prova de explosão para mitigar os riscos de fuga térmica, há um monitoramento completo da temperatura das células visando uma maior proteção.

A flexibilidade do sistema é incomparável, com um projeto modular para expansão contínua de potência e capacidade, equalização ativa para fácil integração de baterias com especificações variadas e um comutador automático integrado para energia de backup ininterrupta.

Além disso, a inteligência está no centro do novo PowerAll, com um EMS multifuncional que permite o gerenciamento de energia de carregamento AC EV, monitoramento rápido com leitura de dados em tempo real em apenas 100ms e manutenção descomplicada para proporcionar atualizações rápidas.

SOFAR Cloud – Gestão Digital da Energia

A Nuvem SOFAR fornece uma solução de O&M para todos os cenários com atualizações operacionais em tempo real e um armazenamento de dados históricos de uma década para análise de falhas. Oferecendo atualizações automáticas e processamento de tarefas em lote, otimiza as operações com custos mais baixos e fornece alertas instantâneos de falhas com várias soluções. Projetado para a conveniência do usuário, o sistema suporta o monitoramento móvel de milhões de dispositivos, permitindo que o controle remoto minimize as despesas de viagem para manutenção. Sua interface amigável, fácil configuração e interação adaptável atendem a usuários globais, enquanto a arquitetura robusta garante estabilidade, segurança e rápida resolução de problemas.

SOFAR PowerMagic – Maximize seu valor comercial

O PowerMagic, essa maravilha da engenharia, é dotado de um eficiente sistema de resfriamento líquido e controle inteligente de temperatura, prometendo recursos de resfriamento e eficiência energética insuperáveis. O design modular permite uma expansão contínua nos lados CC e CA, acomodando até 6 unidades em paralelo e com uma capacidade máxima de armazenamento de 8MWh. Sua compatibilidade com células maiores e um design anticondensação garantem longevidade e menor LCOS, tornando-o um divisor de águas no mercado.

SOFAR PowerMaster – Soluções fotovoltaicas ideais para o setor público

O PowerMaster é uma solução líder do setor incorporada a tecnologias de ponta. O sistema de segurança 3+2 garante uma operação confiável e ininterrupta em todos os momentos. Notavelmente, o sistema de resfriamento híbrido ar-líquido define um padrão da indústria, reduzindo a perda por dissipação de calor em aproximadamente 30%. Além disso, o design modular permite uma expansão flexível, permitindo uma capacidade de armazenamento de câmara única de até 3,93MWh para diversos requisitos de capacidade.

Convencidos da capacidade comprovada de oferecer economias significativas de custos e garantir um fornecimento de energia estável, os parceiros do setor PVSelected, EFFEKTA e Energynat assinaram emorandos de entendimento com a SOFAR, enfatizando a força e a influência da empresa no mercado europeu e marcando um capítulo crucial de sua jornada rumo à ambição global de zero emissões líquidas.

Frank Yu, vice-presidente executivo da SOFAR, acredita que o lançamento do PowerAll trifásico e da SOFAR Cloud representa mais um passo em direção às metas globais de zero emissões líquidas por meio de um portfólio de soluções para todos os cenários e da integração da energia limpa com a tecnologia digital. "Isso demonstra nosso compromisso em acelerar a penetração de energia renovável acessível. Ao alavancar nossa capacidade de P&D, esperamos continuar inovando e trazendo soluções para promover um futuro sustentável para todos", acrescentou.

