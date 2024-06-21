Intersolar Europe | 追「光」逐「能」，首航再出發
21 6月, 2024, 17:39 CST
慕尼黑2024年6月21日 /美通社/ -- 當地時間6月19日，2024年德國慕尼黑太陽能光伏展覽會Intersolar Europe在慕尼黑新國際博覽中心盛大開幕。首航新能源攜全場景光儲解決方案閃耀亮相，同來自全球的客戶及合作伙伴分享最新的數字化創新技術及智能化實踐應用。展台人氣持續火爆，精彩不斷！
新品發布，釋放數智化發展新活力
展會第一天，首航便向全球客戶發布了「首航雲」及「三相PowerAll」兩大新品。首航緊跟新能源數字化發展潮流，通過整合先進的雲計算、大數據分析以及人工智能技術，以「雲」平台鏈接首航智能產品，實現對新能源資產的智能化管理。「首航雲」與戶用光儲、工商業光儲、地面電站系統共同構成首航全場景智能數字生態，助力客戶實現光伏和儲能電站的智能監控和便捷運維，提高光伏和儲能系統的運行效率和可靠性，賦能傳統新能源系統硬件升級為數據化、可視化、智慧化的雲上資產，一觸即達客戶的能源生長鏈路。
在參與新能源數字化發展浪潮的同時，首航「戶用光儲」產品再書新篇。此次發布的「三相PowerAll」便是首航智能化發展的的生動實踐。通過高效的電能變換、先進的能量管理和領先的電池管理等技術驅動，三相PowerAll持續優化用戶體驗，在延續簡單、安全、靈活、智能的產品優勢上，不斷提高其在光儲充場景的穩定性，打造高品質一站式戶用場景解決方案。
加速新能源數字化與智能化發展融合，是首航今後發展的新方向，也是推動新能源快速發展的活力源泉。
追「光」攜「儲」，精准定位市場需與求
根據集邦咨詢調查數據顯示，2023年德國新增儲能裝機約4GW/6.1GWh，同比增長124%/116%，是2023年歐洲最大的儲能市場。其中，2023年德國全年戶儲安裝55.5萬套，對應裝機量為5.0GWh，同比增長166%，占到歐洲新增裝機量的52.6%，貢獻了歐洲市場的主要增長。德國儲能新增裝機中，戶儲、大儲、工商儲占比分別為83%、15%、2%。
針對歐洲戶用、工商業、大型地面電站儲能市場快速發展需求，此次展會中，首航帶來了微逆全場景光儲系統PowerNano、戶用儲能系統（HYD 5~20KTL-3PH & BTS E5~E20-DS5 & EV charger & AC Box）、集中式儲能系統解決方案PowerMaster、工商業儲能系統解決方案PowerMagic等全場景儲能解決方案，吸引了大批觀眾駐足與咨詢。
微逆全場景光儲系統PowerNano，是一種高效、靈活、可靠的光儲一體化戶用儲能解決方案。該系統由微型逆變器、AC電池和控制器系統組成。其中，微型逆變器具有97.5%高轉換效率、60℃高溫不降載等特點，大大提升發電效率。機身無電解電容器以及快速關斷功能（RSD）的特性，充分保障用戶安全使用，且與同類產品相比，電池循環壽命更長。5 kWh 配儲僅 50 kg，占用空間小，可輕松適配家庭陽台、屋頂等空間，貼合家庭用電場景，深受終端用戶、安裝商的青睞。
作為首航集中式儲能系統解決方案的代表，PowerMaster一體化集成解決方案自去年重磅發布以來，憑借更低LOCS、高效靈活、極致安全性、智能穩定等優勢在電站級儲能領域中受到廣泛認可。該系統在采用「3+2」安全防護體系基礎上，滿足多樣氣候環境安裝需求。采用模塊化設計，支持靈活擴容，同時，先進的組串式PCS可以在多種條件下進行全功率段高效轉換，兼容大電芯，單倉可擴容至3.93MWh，支持40尺拼裝方案，可有效降低占地面積30%以上，極大滿足各型地面電站儲能需求。
工商業儲能系統PowerMagic，也是首航此次展出的重點方案，同樣備受矚目與期待。該系統同樣采用「3+2」安全防護體系和水電分離設計，以高安全性完美適配歐洲電網的高准入要求，模塊化設計支持自動並離網切換、交直流雙側擴容，可滿足工商場景中靈活選配的應用需求。同時，系統兼有集成EMS功能，可進行防逆流、削峰填谷、需量管理等，助力企業智能化運維管理，降低用能成本。
在滿足戶用、工商業、地面電站不同場景儲能需求的同時，首航全系列光伏解決方案也在展會中大放異彩。歡迎新老客戶前往B3.450展台，與我們一起共同探討光儲行業發展。
創新賦能，為「新質生產力」添磚加瓦
自2013年成立以來，首航新能源著力打造產品、技術、市場、服務在全球市場的競爭優勢。不斷加大創新投入，強化自主創新力度，設立全球三大研發中心，提升研發技術人員比例，堅持以技術創新為客戶創造價值。憑借自主創新技術及高質量的產品與服務，首航新能源先後榮獲中國「CQC」認證，成為中國光伏逆變器TOP5品牌，TOP5全球儲能逆變品牌。未來，首航新能源將持續秉承「科技改變能源結構」的企業使命，以創新驅動行業新變革，以智能引領行業新格局，為新能源「新質生產力」的發展添磚加瓦，以領先的光伏與儲能全系列產品與解決方案，推動全球能源結構轉型，助力「雙碳」目標實現。
SOURCE SOFAR
分享這篇文章