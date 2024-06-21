Intersolar Europe | 追「光」逐「能」，首航再出發

展會第一天，首航便向全球客戶發布了「首航雲」及「三相PowerAll」兩大新品。首航緊跟新能源數字化發展潮流，通過整合先進的雲計算、大數據分析以及人工智能技術，以「雲」平台鏈接首航智能產品，實現對新能源資產的智能化管理。「首航雲」與戶用光儲、工商業光儲、地面電站系統共同構成首航全場景智能數字生態，助力客戶實現光伏和儲能電站的智能監控和便捷運維，提高光伏和儲能系統的運行效率和可靠性，賦能傳統新能源系統硬件升級為數據化、可視化、智慧化的雲上資產，一觸即達客戶的能源生長鏈路。

在參與新能源數字化發展浪潮的同時，首航「戶用光儲」產品再書新篇。此次發布的「三相PowerAll」便是首航智能化發展的的生動實踐。通過高效的電能變換、先進的能量管理和領先的電池管理等技術驅動，三相PowerAll持續優化用戶體驗，在延續簡單、安全、靈活、智能的產品優勢上，不斷提高其在光儲充場景的穩定性，打造高品質一站式戶用場景解決方案。

加速新能源數字化與智能化發展融合，是首航今後發展的新方向，也是推動新能源快速發展的活力源泉。

追「光」攜「儲」，精准定位市場需與求

根據集邦咨詢調查數據顯示，2023年德國新增儲能裝機約4GW/6.1GWh，同比增長124%/116%，是2023年歐洲最大的儲能市場。其中，2023年德國全年戶儲安裝55.5萬套，對應裝機量為5.0GWh，同比增長166%，占到歐洲新增裝機量的52.6%，貢獻了歐洲市場的主要增長。德國儲能新增裝機中，戶儲、大儲、工商儲占比分別為83%、15%、2%。

針對歐洲戶用、工商業、大型地面電站儲能市場快速發展需求，此次展會中，首航帶來了微逆全場景光儲系統PowerNano、戶用儲能系統（HYD 5~20KTL-3PH & BTS E5~E20-DS5 & EV charger & AC Box）、集中式儲能系統解決方案PowerMaster、工商業儲能系統解決方案PowerMagic等全場景儲能解決方案，吸引了大批觀眾駐足與咨詢。

微逆全場景光儲系統PowerNano，是一種高效、靈活、可靠的光儲一體化戶用儲能解決方案。該系統由微型逆變器、AC電池和控制器系統組成。其中，微型逆變器具有97.5%高轉換效率、60℃高溫不降載等特點，大大提升發電效率。機身無電解電容器以及快速關斷功能（RSD）的特性，充分保障用戶安全使用，且與同類產品相比，電池循環壽命更長。5 kWh 配儲僅 50 kg，占用空間小，可輕松適配家庭陽台、屋頂等空間，貼合家庭用電場景，深受終端用戶、安裝商的青睞。

作為首航集中式儲能系統解決方案的代表，PowerMaster一體化集成解決方案自去年重磅發布以來，憑借更低LOCS、高效靈活、極致安全性、智能穩定等優勢在電站級儲能領域中受到廣泛認可。該系統在采用「3+2」安全防護體系基礎上，滿足多樣氣候環境安裝需求。采用模塊化設計，支持靈活擴容，同時，先進的組串式PCS可以在多種條件下進行全功率段高效轉換，兼容大電芯，單倉可擴容至3.93MWh，支持40尺拼裝方案，可有效降低占地面積30%以上，極大滿足各型地面電站儲能需求。

工商業儲能系統PowerMagic，也是首航此次展出的重點方案，同樣備受矚目與期待。該系統同樣采用「3+2」安全防護體系和水電分離設計，以高安全性完美適配歐洲電網的高准入要求，模塊化設計支持自動並離網切換、交直流雙側擴容，可滿足工商場景中靈活選配的應用需求。同時，系統兼有集成EMS功能，可進行防逆流、削峰填谷、需量管理等，助力企業智能化運維管理，降低用能成本。

在滿足戶用、工商業、地面電站不同場景儲能需求的同時，首航全系列光伏解決方案也在展會中大放異彩。歡迎新老客戶前往B3.450展台，與我們一起共同探討光儲行業發展。

創新賦能，為「新質生產力」添磚加瓦

自2013年成立以來，首航新能源著力打造產品、技術、市場、服務在全球市場的競爭優勢。不斷加大創新投入，強化自主創新力度，設立全球三大研發中心，提升研發技術人員比例，堅持以技術創新為客戶創造價值。憑借自主創新技術及高質量的產品與服務，首航新能源先後榮獲中國「CQC」認證，成為中國光伏逆變器TOP5品牌，TOP5全球儲能逆變品牌。未來，首航新能源將持續秉承「科技改變能源結構」的企業使命，以創新驅動行業新變革，以智能引領行業新格局，為新能源「新質生產力」的發展添磚加瓦，以領先的光伏與儲能全系列產品與解決方案，推動全球能源結構轉型，助力「雙碳」目標實現。

SOURCE SOFAR