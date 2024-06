Prosperar com a área da Grande Baía (GBA) | O evento "U.S. - China Bay to Bay Dialogue" realizado para aprofundar o entendimento mútuo entre a China e os EUA

GUANGZHOU, China, 3 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Um relatório de notícias da GDToday:

Organizado pelo Governo de Guangdong, pelo Governo do Estado da Califórnia, pela Associação do Povo Chinês para a Amizade com Países Estrangeiros e pelo Instituto Climático China-Califórnia, o primeiro "U.S. - China Bay to Bay Dialogue" foi realizado em Berkeley, Califórnia, no dia 29 de maio (horário local).

Mais de 200 representantes dos dois países participaram do Diálogo, incluindo o Governador de Guangdong Wang Weizhong, o Secretário de Finanças da RAE de Hong Kong Paul Chan e o Secretário de Cultura e Assuntos Sociais da RAE de Macau Ao Ieong U.

O Governador Wang Weizhong indicou que Guangdong aproveitou a oportunidade da reforma e abertura para se tornar a principal província econômica da China, com seu PIB ocupando o primeiro lugar por 35 anos consecutivos. Guangdong continuará a expandir a abertura em alto nível, desenvolvendo a área da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, estimulando as três forças motrizes da reforma, abertura e inovação. Guangdong e a área da Grande Baía estão dispostas a trabalhar em conjunto com a Califórnia e a Área da Baía de São Francisco para fortalecer a cooperação prática entre as áreas de baía, alcançando benefício mútuo e ganhos para ambos os lados com maior qualidade e em níveis mais elevados.

Yang Wanming, Presidente da Associação do Povo Chinês para a Amizade com Países Estrangeiros, afirmou que a área da Grande Baía (GBA) representa 1/9 do PIB nacional, ocupando menos de 0,6% do território nacional. Ele acredita que o Diálogo fortalecerá a colaboração entre as duas áreas de baía e concretizará a cooperação vantajosa para ambos os lados.

Zhang Jianmin, Cônsul Geral da China em São Francisco, indicou que ambas as áreas de baía são regiões importantes para a economia e o desenvolvimento inovador em seus respectivos países, servindo como polos para atrair talentos, tecnologias e capital. Ele enfatizou que a cooperação entre as duas áreas de baía injetará energia positiva na relação entre a China e os Estados Unidos.

Gavin Newsom, Governador do Estado da Califórnia, expressou sua gratidão aos representantes da GBA. Ele acredita que o Diálogo se tornará uma plataforma para ambas as regiões trocarem ideias e medidas pragmáticas, facilitando a cooperação futura.

Segunda consta, as duas áreas de baía fortalecerão a cooperação no desenvolvimento de técnicas para energia limpa e baixo carbono, especialmente considerando que Guangdong e Califórnia assinaram MoUs relacionados a baixo carbono em 2013 e 2015 e assinaram outro MoU relacionado ao desenvolvimento verde em outubro do ano passado.

"A área da Grande Baía é uma parte fascinante da China e do mundo", disse Dee Dee Myers, Conselheira Sênior do Governador e Diretora da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e de Negócios do Governador. "Acho que há muita atenção para a energia limpa e para o desenvolvimento de novas soluções para os problemas climáticos, o que é muito semelhante a esta área aqui na Califórnia."

Ela destacou que as duas regiões poderiam iniciar a cooperação em veículos de emissão zero, gestão do uso da terra, energia eólica offshore e muito mais.

De acordo com Xu Xiaoxia, Diretor-Geral do Departamento de Ecologia e Meio Ambiente da Província de Guangdong, Guangdong e Califórnia chegaram a um acordo para controlar a emissão de metano, incluindo o fortalecimento de P&D no controle de emissões, vias técnicas e o estabelecimento de sistemas robustos de monitoramento.

Este ano marca o 10º aniversário do estabelecimento da relação de Províncias (Estados) Irmãs entre Guangdong e Califórnia, com 12 pares de cidades irmãs entre as duas regiões.

"Estou buscando estabelecer uma relação de amizade ou de cidades irmãs entre San Jose e Shenzhen, já que temos muitos paralelos na economia da inovação", disse Matt Mahan, Prefeito de San Jose.

Na sua opinião, estabelecer uma relação de cidades irmãs pode promover a conexão entre universidades, empresas e organizações culturais das duas regiões.

Uma vez que Shenzhen e San Jose são cidades com indústrias de inovação desenvolvidas, o Prefeito Mahan sugeriu que ambas as cidades podem aprofundar a cooperação em inteligência artificial, combinando as vantagens de ambos os lados e alcançando metas de sustentabilidade.

No Diálogo, ambas as regiões fizeram 5 anúncios importantes, incluindo o aprofundamento da cooperação nas áreas de desenvolvimento verde, mudanças climáticas, intercâmbio cultural, comércio e investimento.

Rodney Fong, Presidente e CEO da Câmara de Comércio de São Francisco, indicou que a cooperação começa com o intercâmbio entre pessoas. Ele espera que este evento possa guiar as duas regiões a alcançarem objetivos comuns.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2426984/Video.mp4

FONTE GDToday