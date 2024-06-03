與大灣區共謀發展 | 中美灣區對話成功舉行，增進中美兩國相互了解

雙方共派出200多位代表出席。中國人民對外友好協會會長楊萬明表示，大灣區以不到全國0.6%的國土面積，創造了全國1/9的經濟總量。他認為此次對話將促進兩大灣區之間的合作，實現共贏局面。

中國駐舊金山總領事張建敏表示，兩大灣區都是各自國家經濟和創新發展的重要區域，是吸引人才、技術和資本的樞紐。他強調，兩大灣區之間的合作將為中美關系注入正能量。

加州州長加文-紐森對來自大灣區的代表們表示感謝，認為此次對話將成為兩個地區交流思想和務實舉措的平台，有助於推動未來合作。

兩大灣區將加強清潔能源和低碳技術開發合作，特別值得一提的是，廣東省與加州於2013年和2015年簽署了低碳相關諒解備忘錄，並於去年10月簽署了另一份綠色發展諒解備忘錄。

加州州長高級顧問、州長商務與經濟發展辦公室主任迪迪-邁爾斯表示：「大灣區是中國乃至全世界的一個重要區域。人們非常關注清潔能源，並開發新的氣候問題解決方案，這與加州灣區非常相似。」

她強調，兩個地區可以著手在零排放汽車、土地使用管理、海上風電等方面進行合作。

據廣東省生態環境廳廳長徐曉霞介紹，廣東和加州已就控制甲烷排放達成協議，包括加強排放控制、技術途徑研發和建立健全的監測系統。

今年是廣東與加州建立友好省州關系10周年，兩地締結了12對友好城市。

聖何塞市長Matt Mahan表示：「我期待聖何塞和深圳建立友好城市關系，因為我們在創新經濟方面有很多相似之處。」

在他看來，建立友好城市關系可以促進兩地大學、公司和文化組織的交流合作。

由於深圳和聖何塞都有著發達的創新產業，Mahan市長建議，兩座城市可以深化人工智能合作，結合雙方優勢，實現可持續發展目標。

此次活動中，兩個地區均發表了5項重要聲明，包括加強在綠色發展、氣候變化、人文交流、貿易投資等領域的合作。

舊金山商會主席兼首席執行官Rodney Fong表示，合作始於人文交流。他希望這次活動能夠指引兩個地區實現共同目標。

SOURCE GDToday