與大灣區共謀發展 | 中美灣區對話成功舉行，增進中美兩國相互了解

新聞提供者

GDToday

03 6月, 2024, 16:03 CST

廣州2024年6月3日 /美通社/ -- 來自今日廣東國際傳播中心的新聞報道：

當地時間5月29日，由廣東省政府、加利福尼亞州政府、中國人民對外友好協會和加州-中國氣候變化研究院主辦的首屆中美灣區對話在加州伯克利舉行。

雙方共派出200多位代表出席。中國人民對外友好協會會長楊萬明表示，大灣區以不到全國0.6%的國土面積，創造了全國1/9的經濟總量。他認為此次對話將促進兩大灣區之間的合作，實現共贏局面。

中國駐舊金山總領事張建敏表示，兩大灣區都是各自國家經濟和創新發展的重要區域，是吸引人才、技術和資本的樞紐。他強調，兩大灣區之間的合作將為中美關系注入正能量。

加州州長加文-紐森對來自大灣區的代表們表示感謝，認為此次對話將成為兩個地區交流思想和務實舉措的平台，有助於推動未來合作。

兩大灣區將加強清潔能源和低碳技術開發合作，特別值得一提的是，廣東省與加州於2013年和2015年簽署了低碳相關諒解備忘錄，並於去年10月簽署了另一份綠色發展諒解備忘錄。

加州州長高級顧問、州長商務與經濟發展辦公室主任迪迪-邁爾斯表示：「大灣區是中國乃至全世界的一個重要區域。人們非常關注清潔能源，並開發新的氣候問題解決方案，這與加州灣區非常相似。」

她強調，兩個地區可以著手在零排放汽車、土地使用管理、海上風電等方面進行合作。

據廣東省生態環境廳廳長徐曉霞介紹，廣東和加州已就控制甲烷排放達成協議，包括加強排放控制、技術途徑研發和建立健全的監測系統。

今年是廣東與加州建立友好省州關系10周年，兩地締結了12對友好城市。

聖何塞市長Matt Mahan表示：「我期待聖何塞和深圳建立友好城市關系，因為我們在創新經濟方面有很多相似之處。」

在他看來，建立友好城市關系可以促進兩地大學、公司和文化組織的交流合作。

由於深圳和聖何塞都有著發達的創新產業，Mahan市長建議，兩座城市可以深化人工智能合作，結合雙方優勢，實現可持續發展目標。

此次活動中，兩個地區均發表了5項重要聲明，包括加強在綠色發展、氣候變化、人文交流、貿易投資等領域的合作。

舊金山商會主席兼首席執行官Rodney Fong表示，合作始於人文交流。他希望這次活動能夠指引兩個地區實現共同目標。

SOURCE GDToday

來自同一來源

粵港澳大灣區在巴黎舉行經貿合作交流會，加強與法國公司的合作

粵港澳大灣區在巴黎舉行經貿合作交流會，加強與法國公司的合作

來自今日廣東國際傳播中心的新聞報道： 當地時間5月24日，廣東省人民政府聯合香港、澳門特別行政區政府，在巴黎舉辦粵港澳大灣區—歐洲（法國）經貿合作交流會。 超過400位法國工商界代表參會。 法國工業促進會副主席兼國際委員會主席Gilles-Henry...

國新辦新聞發佈會：廣東勇挑大樑 為穩定全國經濟增長做出更大貢獻

今日廣東國際傳播中心（GDToday）報道：3月29日在北京舉行的新聞發佈會上，中國對外貿易強省廣東表示將繼續努力發揮龍頭作用，為全國經濟的穩定增長做出更大貢獻。 廣東省省長王偉中在中國國務院新聞辦公室舉行的新聞發佈會上表示，廣東致力於推動高質量發展，引領中國現代化建設。...

探索

Image1

經濟新聞、趨勢和分析