Pumatronix prevê crescimento de 20% em 2024 e mira o segmento de Segurança Eletrônica

Referência no mercado de ITS, companhia pretende investir 16% do faturamento bruto em P&D para expandir portfólio e alcançar novos mercados

SÃO PAULO, 22 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Prestes a completar 17 anos de vida, a Pumatronix, uma das principais fabricantes brasileiras de soluções para Sistemas de Transporte Inteligente (ITS), registrou crescimento de aproximadamente 30% em 2023, em comparação ao mesmo período do ano anterior. Para este ano, a projeção é crescer em torno de 20% em comparação com 2023.

Sylvio Calixto, CEO da Pumatronix

Para isso, a empresa paranaense, que ano a ano vem investindo em Inovação, pretende investir em 2024 cerca de 16% do seu faturamento bruto em P&D para expandir seu portfólio de produtos e soluções, além de fortalecer sua atuação em novos mercados. A companhia também está firmando parcerias estratégicas com empresas internacionais e nacionais do setor de ITS.

A Pumatronix tem forte atuação nos setores público e privado, nos segmentos de fiscalização, concessionárias de rodovias, mobilidade urbana e monitoramento & segurança pública. Atualmente, a maior parte do volume de vendas da companhia está concentrada nos três primeiros segmentos, e para 2024 a meta é aumentar a atuação no segmento de segurança eletrônica. Para atender as demandas do setor público, a Pumatronix comercializa seus produtos e soluções por meio de integradores e operadores parceiros que atuam junto aos projetos.

Outros segmentos que a empresa também está de olho e deseja ampliar a presença com a oferta de soluções completas são os pedágios com a tecnologia Free Flow - que prevê a cobrança de pedágio em fluxo livre, sem praças físicas - e a fiscalização de pesagem de veículos.

"Estamos sempre atentos às demandas do mercado para diversificar nossa atuação e aperfeiçoar nossos produtos, os segmentos de estacionamento, portos e aeroportos, por exemplo, têm muito espaço para explorar e também são setores interessantes pra nós," afirma Sylvio Calixto, CEO da Pumatronix.

Entre os planos da empresa para 2024 está também a ampliação da sua unidade fabril, localizada na Curitiba. Instalada num espaço tecnológico com cerca de 2.000 m2, a companhia adquiriu um novo terreno que vai dobrar o espaço físico para expansão da produção.

Mão de obra qualificada

A empresa conta com profissionais especializados, cerca de 30% dos seus colaboradores são das áreas de Engenharia, Projetos, Tecnologia e Software, o que permite à empresa realizar todo o processo de desenvolvimento, criação e preparação dos produtos.

Na linha de montagem, os produtos idealizados pela equipe de engenharia tomam forma. O setor produz em média 10 mil peças/mês e realiza diversos testes como de imagem, conexão e funcionalidade antes da distribuição. A empresa conta com aproximadamente 120 funcionários e cerca de 470 clientes ativos entre eles Splice, Fiscaltech, Iluminação Paulistana, Ecoriominas, CLD, Mobit, GCT, Tecsidel Brasil, VSIS, Newtesc, Fiscal e Perkons.

Na fábrica da Pumatronix são produzidos produtos e soluções como ITSCAM 400, ITSCAM 600, ITSCAM VIGIA+, ITSCAM FREE FLOW, ITSLUX, JIDOSHA, CLASSIFIER, Nevada, SIGAEM NM1, que podem ser utilizados em projetos de evasão de pedágios Stop and Go e Free Flow, fiscalização eletrônica, controle semafórico (semáforos inteligentes) e na identificação e monitoramento de veículos irregulares ou com restrição.

De startup à líder no mercado de ITS

A Pumatronix foi criada em 2007, a partir da ideia de quatro amigos engenheiros que estudaram e trabalharam juntos e decidiram empreender no mercado de tecnologia e trânsito. O grupo tinha por objetivo criar um equipamento capaz de capturar imagens de placas de veículos com qualidade suficiente para fazer a gestão do tráfego e facilitar a mobilidade urbana.

Ricardo Andriani, um dos sócios, formado em Engenharia Eletrônica, começou a realizar os primeiros testes das placas eletrônicas e do equipamento para desenvolver o que se tornaria a ITSCAM 300, primeira solução da empresa para leitura de placas de veículos.

A empresa foi concebida na Incubadora Tecnológica do Tecpar (INTEC) e contou com o apoio dos outros três sócios, Sylvio Calixto, Antonio Eduardo Matsuno Ramos, e Leonardo Simoni, que juntos com Andriani investiram para a criação dos primeiros protótipos.

Mas, como toda história de empreendedorismo tem seus percalços com os quatro jovens não seria diferente. Trabalhando em outra empresa enquanto montavam a sua, além do obstáculo financeiro, eles tiveram que encarar um problema sério de saúde de

Andriani, que o afastou de suas funções por alguns meses. Nesse momento, todos se envolveram no desenvolvimento da solução para dar sequência aos trabalhos de Andriani e colocar o negócio de pé.

"Apesar do momento complicado, não podíamos deixar o barco à deriva. O projeto era dos quatro, então nos unimos para dar continuidade aos trabalhos e seguir no desenvolvimento e criação da nossa solução, que ao longo dos anos evoluiu e se desdobrou para as novas versões", explica Calixto.

Hoje, quase 17 anos depois, a Pumatronix é referência no mercado de ITS e é a mais respeitada dentro desse segmento. Continua investindo em pessoas e processos, sempre em busca de novas tecnologias, maquinários, modernização das máquinas de fabricação e equipamentos de teste para a área de pesquisa. Está presente em vários estados brasileiros e também tem projetos em países da América Latina como Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Peru, Bolívia e México.

Sobre o Grupo Pumatronix

É uma das principais fabricantes nacionais de equipamentos para monitoramento de trânsito e sistemas de transporte inteligente (ITS), com alta tecnologia para captura e processamento de imagens e leitura de placas de veículos (OCR/LPR), contribuindo para a mobilidade urbana e rodoviária, modernização das cidades, fiscalização e segurança no trânsito. Fundada em 2007, na incubadora Tecnológica do Tecpar (INTEC), conta com Laboratório Tecnológico próprio no qual monta, integra e testa as placas eletrônicas com precisão e qualidade certificada pelo ISO 9001. Em 2021, a Pumatronix adquiriu a Plugfield, uma das maiores fábricas brasileiras de Estação Meteorológica Online.

