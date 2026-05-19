A ciência emergente destaca o papel essencial do eixo intestino-cérebro e o uso responsável de antimicrobianos na saúde do microbioma.

ST. LOUIS, Missouri, EUA, 19 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- O Purina Institute está liderando o debate sobre a ciência do microbioma na medicina veterinária, contribuindo para traduzir pesquisas de ponta em conhecimento aplicável baseado em evidências. Ao promover o diálogo científico sobre o microbioma e suas implicações no dia a dia da prática clínica, o Purina Institute reforça o papel essencial que o microbioma desempenha para manter os pets saudáveis em duas áreas-chave: o eixo intestino-cérebro e o uso responsável de antimicrobianos.

O eixo intestino-cérebro: do mecanismo à prática

Purina Institute impulsiona a conversa sobre inovação em microbioma na medicina veterinária

As pesquisas estão trazendo mais clareza sobre como o microbioma intestinal influencia a função cerebral, o comportamento e as doenças por meio de vias biológicas bem definidas. O Purina Institute Microbiome Forum, em novembro de 2025, reuniu cientistas globais de referência e especialistas veterinários, que compartilharam evidências emergentes demonstrando que o eixo intestino–cérebro atua por diversos mecanismos, incluindo metabólitos microbianos, sinalização imunológica e vias neurais.

Para médicos veterinários na prática clínica, essa pesquisa reforça uma conexão clara entre intestino e cérebro, relacionando a saúde gastrointestinal (GI) a condições neurológicas e comportamentais, como epilepsia, discinesia paroxística e regulação do humor em cães. Isso reformula certos distúrbios neurológicos e comportamentais como condições sistêmicas com contribuições do trato GI, destacando o papel da dieta e da nutrição de precisão. A dieta deixa de ser apenas um suporte passivo e passa a influenciar ativamente a função cerebral por meio do microbioma.

"A ciência mais recente sobre o eixo intestino–cérebro mostra que o microbioma se comunica ativamente com o cérebro por meio de metabólitos e vias imunológicas e neurais — reforçando o eixo como um caminho clinicamente aplicável, e não apenas um conceito teórico", disse Julia Albright DVM, MA, DACVB.

Uso responsável de antimicrobianos: protegendo a saúde a longo prazo

No Microbiome Forum, especialistas veterinários globais também destacaram a importância do uso responsável de antimicrobianos, defendendo seu uso seletivo, orientado por diagnósticos, e sua integração dentro de estratégias multimodais centradas no microbioma — incluindo nutrição, avaliação do microbioma e abordagens restaurativas.

Embora os antimicrobianos continuem sendo ferramentas essenciais na medicina veterinária, seu uso deve ser equilibrado considerando as crescentes evidências de que podem desregular o microbioma intestinal, com possíveis consequências de longo prazo para a saúde gastrointestinal, cutânea e sistêmica.

A exposição a antimicrobianos, especialmente o uso recorrente ou precoce, no início da vida, pode alterar a diversidade microbiana, prejudicar a função de barreira intestinal e contribuir para o risco de doenças crônicas a longo prazo. Essas conclusões colocam os médicos veterinários na linha de frente da tomada de decisão clínica, direcionando o uso responsável de uma abordagem mais geral para um uso mais preciso. Essas evidências cientificas apoiam um uso mais inteligente de antimicrobianos, guiado por diagnósticos, pela gravidade da doença e pelo impacto no microbioma, permitindo que os médicos veterinários preservem a eficácia enquanto minimizam alterações indesejadas do microbioma.

"Essa ciência inovadora reformula o uso de antimicrobianos a partir da perspectiva do microbioma — capacitando os médicos veterinários a proteger tanto os resultados imediatos dos pacientes quanto a saúde a longo prazo", disse Jan Suchodolski, DVM, PhD, AGAF, DACVM. "Ao avançar a ciência do microbioma e o uso responsável de antimicrobianos de forma integrada, o Purina Institute contribui para capacitar os veterinários a preservar os benefícios dos antibióticos enquanto reduzem impactos indesejados — moldando um futuro mais sustentável para a saúde dos pets."

Traduzindo a ciência para a prática

O Purina Institute reúne especialistas globais para sintetizar a complexa ciência do microbioma e traduzi-la em soluções clinicamente relevantes para médicos veterinários. Ao colocar o eixo intestino-cérebro e o uso responsável de antimicrobianos no centro das discussões sobre microbioma, o Purina Institute está ajudando a moldar o futuro da medicina veterinária.

Sobre o Purina Institute

O Purina Institute se dedica a transformar a ciência da nutrição em informações acionáveis que profissionais veterinários podem aplicar na prática para beneficiar seus pacientes. Por meio dos amplos recursos on-line, publicações e programas científicos, médicos veterinários e membros de suas equipes podem acessar informações imparciais e baseadas em ciência de que precisam para ajudar os pets a viverem vidas mais longas e melhores.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2983098/Purina_Institute_Microbiome_Innovation.jpg

FONTE Purina Institute