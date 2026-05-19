La ciencia emergente destaca el papel esencial del eje intestino-cerebro y de la administración responsable de antimicrobianos en la salud del microbioma.

ST. LOUIS, Missouri, EE. UU., 19 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- El Purina Institute está liderando el debate sobre la ciencia del microbioma en la medicina veterinaria. Al promover el diálogo científico sobre el microbioma y sus implicaciones en el la práctica clínica diaria, el Purina Institute refuerza el papel esencial que el microbioma desempeña para mantener saludables a las mascotas a través de dos áreas clave: el eje intestino-cerebro y la administración responsable de antimicrobianos.

El eje intestino-cerebro: del mecanismo a la práctica

Purina Institute impulsa la conversación sobre la innovación del microbioma en la medicina veterinaria

La investigación está aportando claridad sobre cómo el microbioma intestinal influye en la función cerebral, el comportamiento y la enfermedad a través de vías biológicas bien definidas. En noviembre de 2025, el Foro de Microbioma del Purina Institute reunió a científicos líderes a nivel global y a expertos veterinarios, quienes compartieron evidencia emergente que demuestra que el eje intestino–cerebro opera mediante diversos mecanismos, incluidos metabolitos microbianos, señalización inmunitaria y vías neuronales.

Para los veterinarios en la práctica clínica, esta investigación destaca una clara conexión intestino–cerebro, que vincula la salud gastrointestinal (GI) con afecciones neurológicas y conductuales como la epilepsia, la discinesia paroxística y la regulación del estado de ánimo en perros. Esto, replantea ciertos trastornos neurológicos y del comportamiento como condiciones sistémicas con factores contribuyentes de origen GI, y destaca el papel de la dieta y de la nutrición de precisión. La dieta ya no es un apoyo pasivo, sino un modulador activo de la función cerebral a través del microbioma.

"La ciencia más reciente del eje intestino–cerebro muestra que el microbioma se comunica activamente con el cerebro a través de metabolitos, y de vías inmunitarias y neuronales, lo que evidencia este eje como una vía clínicamente accionable, más que un concepto teórico", dijo Julia Albright DVM, MA, DACVB.

Administración responsable de antimicrobianos: proteger la salud a largo plazo

En el Microbiome Forum, expertos veterinarios de todo el mundo también destacaron la importancia de la administración responsable de antimicrobianos, al abogar por un uso selectivo, guiado por diagnósticos, e integrado dentro de estrategias multimodales centradas en el microbioma—incluidas la nutrición, la evaluación del microbioma y los enfoques restaurativos.

Aunque los antimicrobianos siguen siendo herramientas esenciales en la medicina veterinaria, su uso debe equilibrarse frente a la creciente evidencia de que pueden alterar el microbioma intestinal, con posibles consecuencias a largo plazo para la salud gastrointestinal, cutánea y sistémica.

La exposición a antimicrobianos, en particular el uso repetido o en etapas tempranas de la vida, puede modificar la diversidad microbiana, perjudicar la función de barrera intestinal y contribuir al riesgo de enfermedades crónicas más adelante. Estos hallazgos colocan a los veterinarios en la primera línea de la toma de decisiones clínicas, cambiando la administración responsable de un enfoque más general a uno de precisión. La evidencia científica respalda un uso más inteligente de antimicrobianos, guiado por diagnósticos, gravedad de la enfermedad y su impacto en el microbioma, lo que permite preservar la eficacia y minimizar alteraciones no deseadas del microbioma.

"Esta ciencia revolucionaria replantea el uso de antimicrobianos desde la perspectiva del microbioma—empoderando a los veterinarios para proteger tanto los resultados inmediatos de los pacientes como la salud a largo plazo", dijo Jan Suchodolski, DVM, PhD, AGAF, DACVM. "Al impulsar la ciencia del microbioma y la administración responsable de antimicrobianos de manera conjunta, el Purina Institute contribuye a empoderar a los veterinarios para preservar los beneficios de los antibióticos mientras se reduce los impactos no deseados, impulsando un futuro más sostenible para la salud de las mascotas."

Traducir la ciencia a la práctica

El Purina Institute convoca a expertos globales para sintetizar la compleja ciencia del microbioma y traducirla en conocimientos clínicamente relevantes para los veterinarios. Al colocar el eje intestino-cerebro y la administración responsable de antimicrobianos en el centro de las conversaciones sobre el microbioma, Purina Institute está ayudando a dar forma al futuro de la medicina veterinaria.

Acerca del Purina Institute

El Purina Institute se dedica a transformar la ciencia de la nutrición en información accionable que los profesionales veterinarios pueden aplicar en su práctica para beneficiar a sus pacientes. A través de los amplios recursos en línea, publicaciones y programas científicos, los veterinarios y los miembros del equipo pueden acceder a información imparcial, basada en la ciencia, que necesitan para ayudar a que las mascotas vivan vidas más largas y mejores.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2983099/Purina_Institute_Microbiome_Innovation.jpg

FUENTE Purina Institute