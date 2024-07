Pyka assina com a SLC Agrícola como cliente de aeronaves de proteção de cultivos totalmente elétricas

Pyka deve entregar aeronaves Pelican Spray para uma das maiores produtoras agrícolas do Brasil

OAKLAND, Califórnia, 10 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Pyka, fabricante de aeronaves elétricas autônomas de grande escala para proteção de cultivos e transporte de carga, assinou um acordo comercial histórico com a SLC Agrícola, uma das maiores produtoras agrícolas do Brasil, para a entrega de suas aeronaves de proteção de cultivos totalmente autônomas e 100% elétricas, a Pelican Spray.

Pyka Pelican Spray (PRNewsfoto/Pyka)

Isso marca um envolvimento adicional significativo com o cliente para a Pyka, promovendo sua entrada em um dos maiores mercados agrícolas do mundo e preparando o terreno para a expansão das operações da Pelican Spray nas principais culturas, incluindo soja, milho e algodão.

A SLC Agrícola opera 1,7 milhão de acres de terras agrícolas no Brasil e é líder em práticas agrícolas inovadoras. A integração do Pelican Spray em sua frota será testada com o objetivo de melhorar a eficiência operacional da empresa, reduzir o uso de produtos químicos e reduzir as emissões de carbono, promovendo significativamente seus objetivos de negócios e sustentabilidade.

"Estamos muito satisfeitos em trabalhar com a Pyka e empolgados em acessar os recursos do Pelican Spray", disse Ronei Sana, Gerente de Agricultura Digital da SLC Agrícola. "Buscamos no mercado uma solução autônoma para aplicação aérea que satisfaça os requisitos de nossa operação, e o produto da Pyka é uma plataforma ideal. Como um UAS de asa fixa, o Pelican Spray oferece uma combinação rara de carga útil e precisão de pulverização que tem o potencial de reduzir nossos custos operacionais para aplicação aérea e nos ajudar a atingir nossas metas de sustentabilidade."

"Estamos orgulhosos de receber a SLC Agrícola na família de clientes da Pyka ", disse Volker Fabian, Diretor Comercial da Pyka. "A SLC Agrícola é líder de mercado no Brasil e parceira ideal para aproveitar as capacidades do Pelican Spray. Estamos ansiosos para ver resultados positivos à medida que eles integram nossas aeronaves em toda a sua operação."

Sobre a Pyka

A Pyka está definindo o futuro da aviação segura, ecológica e econômica com aviões elétricos autônomos para proteção de cultivos e entrega de carga. A tecnologia proprietária da Pyka inclui software de controle de voo autônomo, computadores de voo, baterias de alta densidade de energia, sistemas avançados de propulsão elétrica e fuselagens compostas de carbono. Saiba mais em www.flypyka.com .

Sobre a SLC Agrícola

A SLC Agrícola, fundada em 1977 pelo Grupo SLC, produz algodão, soja e milho, além de trabalhar com pecuária, integrando lavoura-pecuária. Também é proprietária da marca SLC Sementes, que produz e comercializa soja e algodão e sementes. Foi uma das primeiras empresas do setor com ações negociadas em Bolsas de Valores, tornando-se referência em seu segmento. Com sede em Porto Alegre (RS), a Companhia possui 23 Unidades de Produção estrategicamente localizadas em sete estados brasileiros. Na safra 2021/2022, a produção totalizou cerca de 672,4 mil hectares plantados.

