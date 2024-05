QCY lança AilyBuds Pro+: fones de ouvido sem fio semi-intra-auriculares avançados

Equipada com um grande driver dinâmico de biodiafragma de 13 mm e decodificação de alta definição HiFi 5 DSP, a série AilyBuds Pro oferece um palco sonoro expansivo. Graças à tecnologia adaptativa de compensação de baixa frequência, eles oferecem graves potentes e vocais detalhados. Equipado com LDAC™ e áudio de alta resolução, o AilyBuds Pro+ oferece uma experiência de áudio de alta resolução em toda a cadeia de som. Além disso, o equalizador adaptativo de frequência ultra-ampla é aplicado para ajustar o som, calculando automaticamente o canal auditivo, o status de uso e o nível de volume, de 20 Hz a 2.000 Hz, para fornecer compensação precisa em apenas 2 segundos, revelando um som autêntico.

Cancelamento de ruído ativo adaptativo

Utilizando a tecnologia de cancelamento de ruído ativo adaptativo, o AilyBuds Pro+ pode detectar o status de uso pelo usuário e gerar automaticamente parâmetros de cancelamento de ruído de acordo. Cada fone de ouvido é equipado com três microfones de alta sensibilidade, com cancelamento de ruído de chamada de rede neural profunda e tecnologia de captação de voz baseada em IA, que isola efetivamente os vocais do ruído ambiente, melhorando significativamente a qualidade da chamada.

Ajuste confortável e estojo com design prático

Através da análise de mais de 200.000 ouvidos como amostras, a série AilyBuds Pro está equipada com uma experiência de uso confortável e estável, com design semi-intra-auricular. Os fones de ouvido podem se conectar automaticamente ao dispositivo do usuário quando o estojo é aberto. Além disso, a série AilyBuds Pro suporta conectividade de dois dispositivos, permitindo aos usuários alternar facilmente entre dispositivos com controles de toque simples.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

A tecnologia HiFi 5 DSP e os códigos LDAC proporcionam um som rico e detalhado de áudio de alta resolução.

Cancelamento de ruído ativo híbrido adaptativo, compensação de baixa frequência

6 microfones, cancelamento de ruído baseado em IA e tecnologia de captação de voz para chamadas nítidas

Classificação à prova d'água: IPX5

Reprodução de até 28 horas com estojo de carregamento / reprodução de 5 horas com cancelamento de ruído desativado / reprodução de 4 horas com cancelamento de ruído ativado

Bluetooth versão 5.3, suporte à conexão de dois dispositivos

Disponibilidade e preços

O AilyBuds Pro+ será lançado simultaneamente na Amazon e no AliExpress, com o preço oficial de 199 reais brasileiros. A AliExpress realizará uma promoção global de lançamento do novo produto de 1 a 7 de junho!

Sobre a QCY

A QCY, fundada em 2009, é uma marca de áudio de primeira linha, conhecida por sua experiência em tecnologia de áudio sem fio. Com mais de 200 engenheiros de desenvolvimento de produtos, a QCY opera um ecossistema robusto que abrange produção, pesquisa e desenvolvimento, vendas e um laboratório avançado de testes de áudio. A QCY é uma marca da Dongguan Hele Electronics Co., Ltd. Para obter mais informações sobre a Hele e a QCY, acesse qcy.com.

Contato de relações públicas

Tracy, gerente sênior de relações públicas da QCY

[email protected]

Rice, diretora de marketing da QCY

Rice@qcyearphone.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2416107/QCY_AilyBuds_Pro.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2416108/QCY_LOGO_Logo.jpg

FONTE QCY