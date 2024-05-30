QCY تطلق سلسلة AilyBuds Pro+: سماعات الأذن اللاسلكية المتقدمة بتصميم شبه داخل الأذن

ستوفر لك سلسلة سماعات AilyBuds Pro المجهزة بمحرك أقراص ديناميكي حيوي كبير بحجم 13 مم وتقنية فك التشفير عالية الدقة Hi-Fi 5 DSP، نطاقًا صوتيًا واسعًا سيكون بمثابة مسرح موسيقي يحيط بك. كما توفر هذه السماعات جهيرًا قويًا مع أصوات نقية ومليئة بالتفاصيل، وذلك بفضل تقنية تعديل الصوت Adaptive Low-frequency Compensation. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فمع تقنية LDAC™ وشهادة Hi-Res للأصوات عالية الدقة، توفر لك سلسلة سماعات AilyBuds Pro+ تجربة صوتية عالية الدقة عبر سلسلة الصوت بأكملها. علاوة على ذلك، تقوم تقنية تعديل الصوت Ultra Wide Frequency Adaptive EQ تلقائيًا بضبط الصوت عن طريق حساب قناة الأذن وحالة الارتداء ومستوى الصوت تلقائيًا -من 20 هرتز إلى 2000 هرتز- لتقدم لك تعديلًا دقيقًا للصوت في ثانيتين فقط، وتكشف النقاب عن الصوت الأصيل.

الإلغاء التكيفي النشط للضوضاء

تستطيع السماعات من طراز AilyBuds Pro+، باستخدام تقنية الإلغاء التكيفي النشط للضوضاء ANC، تحديد كيفية ارتدائك للسماعات وتوليد معايير خاصة بإلغاء الضوضاء بناءً على ذلك. وتحتوي كل سماعة على ثلاثة ميكروفونات عالية الحساسية تعمل بتقنية إلغاء ضوضاء المكالمات من خلال استخدام الشبكات العصبية العميقة، بالإضافة إلى تقنية التقاط الصوت بالذكاء الاصطناعي AI، وتعمل هذه التقنيات معًا على عزل صوتك عن الضوضاء المحيطة، مما يحسن جودة المكالمات بشكل كبير.

تصميم مريح وعملي لعلبة السماعات

بناءً على تحليل أُجري لأكثر من 200,000 نموذج لسماعات الأذن، تتميز سلسلة AilyBuds Pro بتصميم شبه داخل الأذن يوفر تجربة ارتداء مريحة ومستقرة. وتستطيع سماعات الأذن أن تتصل تلقائيًا بجهازك عند فتح علبتها. علاوة على ذلك، تدعم سلسلة سماعات AilyBuds Pro خاصية الاتصال لجهازين، مما يسمح لك بالتنقل بين هاتفك اللوحي والهاتف الذكي على سبيل المثال، بكل سهولة باستخدام عناصر تحكم بسيطة تعمل باللمس.

المميزات الرئيسية

مزودة بتقنية فك التشفير عالية الدقة Hi-Fi 5 DSP وتقنية ترميز الصوت LDAC ، لتوفر صوتًا غنيًا بالتفاصيل وعالى الدقة.

مزودة بتقنية الإلغاء التكيفي النشط للضوضاء، وتعديل الترددات المنخفضة

مزودة بعدد 6 ميكروفون، وبتقنية إلغاء الضوضاء وتقنية التقاط الصوت بالذكاء الاصطناعي AI ، لضمان محادثات هاتفية واضحة تمامًا

حاصلة على تصنيف مقاومة الماء: IPX5

بطارية تصل إلى 28 ساعة من التشغيل مع علبة الشحن أو 5 ساعات من التشغيل في الأذن مع إيقاف خاصية ANC أو 4 ساعات من التشغيل في الأذن مع تشغيل خاصية ANC

مزودة بإصدار Bluetooth 5.3 ، وتدعم خاصية الاتصال بجهازين

التوفر والأسعار

سيتم إطلاق سماعات AilyBuds Pro+ رسميًا في 25 مايو على موقع QCY الإلكتروني ومنصة AliExpress وفي 2 يونيو على منصة Amazon، وتتوفر باللون الأسود والأبيض والأزرق. كما تتوفر سماعات AilyBuds Pro+ بسعر 49.99 دولارًا على موقع QCY الإلكتروني. استمتع بخصم 5% للمشترين الأوائل على الطلبات التي يتم تقديمها على موقع QCY الإلكتروني من 25 مايو إلى 25 يونيو!

نبذة عن QCY

تعتبر شركة QCY علامة تجارية رائدة في مجال الصوتيات تأسست عام 2009 تشتهر بخبرتها الواسعة في تقنيات الصوت اللاسلكية. بفضل فريق عمل يضم أكثر من 200 مهندس تطوير، تمتلك QCY منظومة متكاملة تشمل الإنتاج والبحث والتطوير والمبيعات ومختبر اختبار صوتي متطور. تعتبر QCY علامة تجارية تابعة لشركة Dongguan Hele Electronics Co Ltd. لمزيد من المعلومات حول Hele وQCY، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني qcy.com.

للتواصل مع العلاقات العامة

Tracy، كبيرة مديري قسم العلاقات العامة، شركة QCY

[email protected]

Rice، مدير التسويق ، شركة QCY

[email protected]

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