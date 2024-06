QCY lança MeloBuds Pro: Fones de Ouvido sem Fio com ANC Avançado, Áudio de Hi-res e Conforto Prolongado

Equipado com Cancelamento Ativo de Ruído Adaptativo (ANC), o MeloBuds Pro ajusta automaticamente o cancelamento de ruído para se adaptar ao formato do seu canal auditivo, analisando a estrutura do seu canal auditivo e a forma como você o usa. O sistema ANC contribui para uma ampla faixa de frequência (20 Hz–2500 kHz), com profundidade máxima de ANC de até 46 dB. Com 6 microfones e um design que minimiza o ruído do vento, a tecnologia de captação de voz baseada em IA garante chamadas cristalinas, cancelando o ruído ambiente e melhorando a captação da voz.

Som de alta resolução

O MeloBuds Pro é compatível com codec LDAC de alta resolução e é certificado pela Hi-Res Audio Wireless, suportando transmissão rápida de até 990 kbps e transmitindo som puro de alta fidelidade, que não poupa nenhum detalhe. Seu avançado algoritmo de áudio espacial aprimora o palco sonoro, oferecendo uma experiência de som estéreo de 360°. Equipado com uma unidade de driver dinâmica de 12 mm, o MeloBuds Pro também oferece uma rica cascata de som, textura e detalhes.

Modo de Transparência

Ajustando a partir de 6 níveis do Modo de Transparência, os usuários podem se manter envolvidos com o ambiente enquanto desfrutam de música com o MeloBuds Pro. Os fones de ouvido podem melhorar a voz durante conversas presenciais, permitindo interações claras sem remover os fones de ouvido.

Outras características

Detecção Inteligente de Uso : O sensor de proximidade do MeloBuds Pro detecta quando são usados, pausando o áudio quando retirado e retomando a reprodução quando colocado novamente.

O sensor de proximidade do MeloBuds Pro detecta quando são usados, pausando o áudio quando retirado e retomando a reprodução quando colocado novamente. Duração Prolongada da Bateria: Desfrute de até 34 horas de reprodução com o estojo de carregamento e obtenha até 1 hora de uso com apenas 10 minutos de carga.

Desfrute de até 34 horas de reprodução com o estojo de carregamento e obtenha até 1 hora de uso com apenas 10 minutos de carga. Conectividade de Dois Dispositivos: Você pode conectar os MeloBuds Pro a dois dispositivos e alternar entre eles de forma contínua com controles táteis simples.

Você pode conectar os MeloBuds Pro a dois dispositivos e alternar entre eles de forma contínua com controles táteis simples. Latência Ultrabaixa: Com uma latência de 80ms, o MeloBuds Pro garante áudio e vídeo sincronizados para uma experiência aprimorada de jogos e filmes.

Com uma latência de 80ms, o MeloBuds Pro garante áudio e vídeo sincronizados para uma experiência aprimorada de jogos e filmes. Classificação IPX5 à prova d'Água: Respingos e suor não vão parar o MeloBuds Pro.

Disponibilidade e Preços

A QCY anunciou oficialmente o MeloBuds Pro no início de junho. Agora disponível em dourado, verde, branco e preto, o MeloBuds Pro está à venda por US$ 47,99. Você pode adquirir os seus no AliExpress e na Amazon.br. Para mais detalhes, visite o site da QCY.

Sobre a QCY

A QCY é uma marca de áudio de primeira linha, criada em 2009. Como líder global em tecnologia de áudio sem fio, a QCY possui mais de 200 engenheiros de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia e opera um ecossistema abrangente, que integra produção, pesquisa e desenvolvimento, vendas e um laboratório de testes de áudio. Os canais de distribuição da marca abrangem todo o mundo. Para obter mais informações sobre a QCY e suas marcas e produtos, visite qcy.com.

