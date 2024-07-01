QCY تطلق MeloBuds Pro: سماعات الأذن اللاسلكية المتقدمة بخاصية الإلغاء الفعّال للضوضاء مع الصوت عالي الدقة والراحة الممتدة

تعمل سماعات الأذن ميلوبادز برو (MeloBuds Pro)، المجهزة بخاصية الإلغاء التكيّفي الفعّال للضوضاء، على الضبط التلقائي لإلغاء الضوضاء للتكيف مع أذنك بالشكل المناسب من خلال تحليل بنية قناة الأذن وكيفية ارتدائك للسماعات. يساهم نظام الإلغاء الفعّال للضوضاء في نطاق تردد واسع (20 هرتز - –2500 كيلو هرتز)، مع أقصى عمق للإلغاء الفعّال للضوضاء حتى 46 ديسيبل. ومن خلال وجود 6 ميكروفونات وبفضل تصميم يقلل من ضوضاء الرياح ، تضمن تقنية التقاط الصوت القائمة على الذكاء الاصطناعي مكالمات واضحة للغاية من خلال إلغاء الضوضاء المحيطة مع تعزيز الأصوات.

جودة صوت عالية الدقة

تدعم سماعات ميلوبادز برو (MeloBuds Pro) برنامج الترميز LDAC عالي الدقة وهو معتمد من قبل تنسيق تقنية الصوت عالي الجودة لاسلكيًا (Hi-Res Audio Wireless) ، ويدعم نقلًا سريعًا يصل إلى 990 كيلوبت في الثانية ، وينقل صوتًا نقيًا عالي الدقة لا يهمل أي تفاصيل. تعمل خوارزمية الصوت المكاني المتقدمة على تعزيز المسرح الصوتي ، وتوفر تجربة صوتية ستيريو محيطية 360 درجة. تقدم أيضًا سماعات ميلوبادز برو (MeloBuds Pro)، المجهزة بوحدة محرك ديناميكية بقطر 12 مم ، سلسلة غنية من الصوت، والنسيج والتفاصيل.

وضع الشفافية

من خلال التعديل على 6 مستويات من وضع الشفافية ، يمكن للمستخدمين البقاء على اتصال مع محيطهم أثناء الاستمتاع بالموسيقى مع سماعات ميلوبادز برو (MeloBuds Pro). يمكن أن تعزز سماعات الأذن الصوت البشري أثناء المحادثات وجهاً لوجه ، مما يسمح بالتفاعلات الواضحة دون إزالة سماعات الأذن.

الميزات الأخرى

الاكتشاف الذكي للارتداء: يعرف مستشعر القرب في سماعات ميلوبادز برو ( MeloBuds Pro ) متى يتم ارتداؤها ، ويقوم بإيقاف الصوت عند إخراجها من الأذن واستئناف التشغيل عند إعادتها.

عمر بطارية ممتد استمتع بما يصل إلى 34 ساعة من وقت التشغيل مع حافظة الشحن واحصل على ما يصل إلى ساعة واحدة من الاستخدام مع شحن لمدة 10 دقائق فقط.

الاتصال بجهازين: يمكنك توصيل ميلوبادز برو ( MeloBuds Pro ) بجهازين والتبديل بينهما بسلاسة باستخدام عناصر التحكم باللمس البسيطة.

تأخير منخفض للغاية: مع تأخير 80 بقيمة ملي ثانية ، تضمن سماعات ميلوبادز برو ( MeloBuds Pro ) مزامنة الصوت والفيديو لتجربة محسّنة للألعاب والأفلام.

التصنيف المضاد للماء بمعيار IPX5 : رش الماء والعرق لن يوقفا عمل سماعات ميلوبادز برو ( MeloBuds Pro ).

التوفر والأسعار

أعلنت كيو سي واي رسمياً عن ميلوبادز برو (MeloBuds Pro) في أوائل يونيو. ويبلغ سعر ميلوبادز برو (MeloBuds Pro) 47.99 دولارًا، وهي متوفرة باللون الذهبي، والأخضر، والأبيض والأسود. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني لـشركة كيو سي واي.

نبذة عن شركة QCY

كيو سي واي هي علامة صوتية رائدة ، تأسست في عام 2009. بصفتها رائدة عالمية في تكنولوجيا الصوت اللاسلكية ، تفخر كيو سي واي بفريق عمل يضم أكثر من 200 من مهندسي البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا، وتدير نظامًا بيئيًا شاملًا يدمج الإنتاج والبحث والتطوير والمبيعات ومختبر اختبار الصوت. تمتد قنوات توزيع العلامة التجارية في جميع أنحاء العالم. للحصول على مزيد من المعلومات حول كيو سي واي وعلاماتها التجارية ومنتجاتها، يُرجى زيارة موقع الويب qcy.com.

للتواصل مع العلاقات العامة

Tracy، كبيرة مديري قسم العلاقات العامة، شركة كيو سي واي

[email protected]

Rice، مدير التسويق ، شركة كيو سي واي

[email protected]

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