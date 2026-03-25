Qlik anuncia nova estrutura de vendas no Brasil e chegada de Marcos Hayashi e Rogério Sant'Ana à equipe

Com frentes dedicadas aos setores público e privado, nova abordagem comercial amplia especialização no atendimento a clientes e conecta dados, analytics, IA e nuvem às prioridades de cada segmento

SÃO PAULO, 25 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Qlik, líder global em integração de dados, qualidade de dados, analytics e inteligência artificial (IA), anuncia uma nova estrutura de vendas no Brasil. A operação passa a contar com equipes dedicadas a duas frentes distintas - setor público e setor privado. Como parte desse movimento, a companhia também anuncia a chegada de Marcos Hayashi e Rogério Sant'Ana como Executivos de Vendas para a área Enterprise, fortalecendo a estratégia de segmentação e aprimorando a qualidade do atendimento a clientes. A nova estrutura comercial vai orientar a atuação da Qlik em 2026, com foco em maior especialização por segmento, proximidade com os clientes e no fortalecimento de uma abordagem integrada que combina analytics, nuvem e IA para apoiar decisões críticas de negócio no país.

A nova divisão comercial da Qlik foi desenhada para acompanhar a maturidade do mercado brasileiro, que avança da experimentação para a escala de iniciativas baseadas em dados e IA. Com frentes dedicadas, lideranças experientes e investimentos estratégicos, como o lançamento da região de nuvem no Brasil, a companhia amplia sua capacidade de apoiar organizações na construção de bases sólidas de dados, com governança, segurança e conformidade, possibilitando a adoção responsável de IA de forma escalável. Nesse contexto, as soluções da Qlik buscam fazer os dados trabalharem para a inteligência artificial. Isso ajuda as organizações a alcançarem a IA com dados confiáveis para gerar contexto e insights. Além disso, permite acelerar a IA com alto desempenho, eficiência em custos e inteligência artificial adaptativa, por meio de um ecossistema aberto, construído para evoluir sem restrições a dados e tecnologias.

"A Qlik possui um histórico sólido de inovação, não apenas no desenvolvimento de tecnologias de IA, mas também na forma como se posiciona junto ao mercado para transformar dados em valor para os negócios. A reestruturação da área comercial e a chegada de Hayashi e Sant'Ana reforçam nossa estratégia de atuar de forma mais especializada, acompanhando a evolução dos desafios dos clientes. Com isso, entramos em 2026 mais preparados para apoiar organizações a alcançarem o potencial máximo da IA por meio de soluções flexíveis e confiáveis de produtos de dados, do motor analítico e da experiência agêntica da Qlik, fornecendo a base para um futuro mais eficiente", afirma Olimpio Pereira, Country Manager da Qlik Brasil.

Experiências consolidadas fortalecem a nova fase

Com trajetória consolidada no mercado de tecnologia, Marcos Hayashi acumula experiência no desenvolvimento de negócios e casos de uso de IA aplicados a diferentes setores, como financeiro, seguros e varejo, apoiando organizações globais na ampliação do uso de dados e machine learning para tomada de decisão. É formado em Engenharia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e possui MBA com especialização em Redes de Computadores pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP), com foco em arquitetura de dados, nuvem e integração.

"No mercado corporativo e dentro das grandes empresas, o desafio passa pela complexidade dos ambientes e pela diversidade de áreas e equipes envolvidas em cada projeto, o que exige uma atuação próxima ao nível executivo. É justamente nesse contexto que atuo, com foco em construir relacionamentos de longo prazo, e ajudar essas organizações a evoluírem de forma consistente, explorando o amplo portfólio de inovação da Qlik, de acordo com suas prioridades de negócio", afirma Hayashi.

Rogério Sant'Ana conta com mais de 20 anos atuando na área de vendas de tecnologia para o mercado corporativo, e possui uma carreira baseada na geração de resultados com contas estratégicas e relacionamento com executivos C-Level, apoiando organizações de diversos segmentos, como financeiro, varejo e cooperativas, a evoluírem em seus processos de digitalização. O executivo é formado em Administração pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS).

"Ao longo da minha trajetória, tenho trabalhado lado a lado com grandes empresas que buscam ir além do uso tradicional de dados e avançar para modelos mais sofisticados de decisão. Na Qlik, meu papel será apoiar essas organizações na construção dessa jornada, conectando dados, analytics, nuvem e novas abordagens de IA. O objetivo é fazer com que a tecnologia deixe de ser apenas suporte e passe a ser parte ativa da estratégia", destaca Sant'Ana.

Sobre a Qlik

A Qlik ajuda equipes a extrair mais da IA com dados nos quais podem confiar e controlar. Entrega produtos de dados confiáveis, um poderoso motor analítico e agentes de IA, apoiando na redução de riscos, a manter os custos operacionais sob controle e a escalar a IA de forma responsável. Utilizadas por 75% das empresas da Fortune 500, as soluções da Qlik apoiam clientes em todo o mundo. Funcionam também com sistemas e parceiros que os clientes já usam, para que possam permanecer flexíveis, sem dependência de fornecedores.

FONTE Qlik