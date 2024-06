Qlik anuncia nova integração com Databricks AI Functions para adoção mais rápida da Inteligência Artificial corporativa

Parceria permite acesso simplificado ao Databricks AI Functions, acelerando os resultados de negócios orientados por IA

SÃO PAULO, 13 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Qlik®, líder global em integração de dados, analytics e Inteligência Artificial (IA), anuncia uma nova integração estratégica com o Databricks AI Functions, aprimorando os recursos de Inteligência Artificial corporativa por meio de soluções avançadas de dados. Após o recente lançamento do Qlik Talend Cloud, esta integração acelera ainda mais o foco da Qlik na otimização dos fluxos de trabalho de dados e no reforço dos resultados de negócios orientados por IA.

A integração permite que as empresas acessem funcionalidades avançadas do Mosaic AI da Databricks sem grandes mudanças de infraestrutura ou treinamento especializado, facilitadas pelos recursos avançados do recém-lançado Qlik Talend Cloud, capacitando os negócios a desbloquearem novos níveis de eficiência e inovação.

A integração da Qlik com o Databricks AI Functions traz diversos aprimoramentos que simplificam e ampliam os recursos de Inteligência Artificial para as empresas. Essa fusão entre a plataforma de integração de dados da Qlik e os APIs do modelo de IA do Databricks permite que os usuários aproveitem as funcionalidades avançadas de Inteligência Artificial do Databricks Data Intelligence Platform diretamente em seus fluxos de trabalho de analytics, facilitando a implementação de transformações e análises orientadas por IA.

- Funcionalidade avançada de Inteligência Artificial: Os clientes Qlik agora podem utilizar os recursos do Databricks AI Functions, como análise de sentimentos, classificação e tradução dentro do seu fluxo de trabalho no Qlik Cloud Data Integration. Com a moderna engenharia de dados e o enriquecimento de dados aprimorado por Inteligência Artificial do Qlik Talend Cloud, essa integração permite a realização de transformação e processamento sofisticados por meio da simples funcionalidade de arrastar e soltar.

- Suporte para o Databricks Vector Store: Capacitando analytics de dados estruturados e não estruturados, esse recurso futuro aproveita o Databricks Vector Store para aplicações de Geração Aumentada de Recuperação (Retrieval Augmented Generation – RAG), que podem acessar um conjunto de dados corporativos confiável e de alta qualidade, melhorando a profundidade do analytics orientado por IA.

- Gerenciamento de Dados e Analytics aprimorado: A integração se baseia nos recursos abrangentes do Databricks, principalmente no manuseio de grandes volumes e variedades de dados. O Qlik Talend Cloud adiciona funcionalidades em torno da linhagem de dados, gerenciamento de dados históricos e criação de produtos de dados (data products), que são essenciais para manter a integridade e a conformidade dos dados. Essa integração garante que os dados enriquecidos prontos para Inteligência Artificial fornecidos pelo Qlik Talend Cloud estejam disponíveis no Databricks Data Intelligence Platform.

- Valor estratégico para negócios: Ao aproveitar as soluções de dados do Qlik com o AI Functions do Databricks, as empresas podem obter insights mais rápidos e precisos. Isso leva a melhores processos de tomada de decisão, maior eficiência operacional e a capacidade de se adaptar rapidamente às mudanças do mercado. O pioneiro Qlik Talend Trust Score™ para IA garante ainda mais a confiabilidade e a eficácia dos insights orientados por Inteligência Artificial.

"Por meio da nossa integração com o Databricks, a Qlik está ampliando os limites da Inteligência Artificial corporativa, tornando-a mais eficaz e acessível", afirma David Zember, Vice-Presidente Sênior de Parcerias e Alianças Global da Qlik. "Essa colaboração ajuda nossos clientes a transformarem dados em ativos estratégicos, acelerando a inovação e aumentando a agilidade dos negócios."

"Nossa parceria com a Qlik ressalta nosso compromisso compartilhado de avançar no analytics orientado por IA", afirma Roger Murff, Vice-Presidente de Parceiros de Tecnologia da Databricks. "Esta integração permite que os nossos clientes compartilhados aproveitem os recursos do AI Functions do Databricks nas soluções de dados confiáveis da Qlik, otimizando os seus processos e permitindo que aproveitem todo o potencial dos seus dados para obter resultados de negócios superiores."

A integração entre Qlik e Databricks oferece benefícios substanciais, como o aumento da eficiência operacional por meio da automatização dos fluxos de trabalho de dados, reduzindo drasticamente o tempo desde a coleta de dados até a geração de insights. Também fornece às empresas a capacidade de realizar análises preditivas, otimizando as operações e os processos de tomada de decisões. Além disso, a integração oferece uma vantagem competitiva ao equipar as empresas com as ferramentas para responder proativamente às mudanças do mercado e capitalizar as oportunidades impulsionadas por dados.

Para obter informações mais detalhadas e para começar aproveitar estas ferramentas avançadas, visite a nossa página de informações: https://www.qlik.com/us/products/technology/databricks

Sobre a Qlik

A Qlik transforma cenários com dados complexos em insights acionáveis, impulsionando resultados estratégicos de negócios. Atendendo a mais de 40.000 clientes globais, o portfólio da Qlik utiliza IA/ML avançada a nível empresarial e qualidade de dados abrangente. A Qlik é referência em integração e governança de dados, oferecendo soluções completas que funcionam com diversas fontes de dados. As análises intuitivas e em tempo real da Qlik revelam padrões ocultos, capacitando as equipes a enfrentar desafios complexos e aproveitar novas oportunidades. As ferramentas de IA/ML da Qlik, práticas e escaláveis, levam a decisões melhores e mais rápidas. A Qlik é uma parceira estratégica e sua plataforma com tecnologia agnóstica e experiência tornam seus clientes mais competitivos. Para mais informações, acesse www.qlik.com.

© 2024 QlikTech International AB. Todos os direitos reservados. Todos os nomes de empresas e/ou produtos podem ser nomes comerciais, marcas comerciais e/ou marcas registradas dos respectivos proprietários aos quais estão associados.

FONTE Qlik