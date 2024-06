Qlik anuncia Qlik Talend Cloud e Qlik Answers para eliminar barreiras de adoção de Inteligência Artificial corporativa

Novas soluções abordam necessidades críticas para gerar valor a partir de todos os tipos de dados em um ambiente flexível, aumentar a confiança e explicabilidade nos sistemas de Inteligência Artificial e acelerar a adoção de IA em todos os níveis, aproveitando os investimentos existentes

SÃO PAULO, 4 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Qlik®, líder global em integração de dados, analytics e Inteligência Artificial (IA), anuncia o lançamento do Qlik Talend® Cloud e do Qlik Answers™ durante seu evento anual Qlik Connect. As novas soluções irão acelerar a adoção de IA corporativa, com o Qlik Talend Cloud oferecendo recursos de integração de dados aprimorada por IA no-code para pro-code, e o Qlik Answers oferecendo respostas geradas por IA com total explicabilidade a partir de dados não estruturados. Juntas, elas representam o compromisso da Qlik em fornecer soluções abrangentes e end-to-end para aproveitar a tecnologia de IA para obter vantagem competitiva.

O Qlik Talend Cloud oferece integração abrangente de dados com extensos recursos de qualidade e governança, cruciais para manter a integridade dos dados em operações de IA. Criado no Qlik Cloud® Infrastructure, a solução garante uma integração perfeita para os clientes do Qlik Analytics. O Qlik Answers oferece um caminho eficiente para aproveitar dados não estruturados, incorporados aos fluxos de trabalho aos quais os usuários da Qlik estão acostumados.

"A Qlik está acelerando o valor da IA para os negócios com o lançamento do Qlik Talend Cloud e do Qlik Answers", afirma Mike Capone, CEO da Qlik. "Essas inovações nos posicionam para atender à oportunidade de mercado existente por soluções de IA completas e tecnologicamente agnósticas. Graças aos nossos investimentos bem-sucedidos, extensa pesquisa e desenvolvimento, e parcerias aprofundadas, oferecemos um caminho contínuo e escalável para que as empresas adotem a IA, respaldadas pelo incrível histórico de sucesso da Qlik com seus clientes."

Essas novas soluções incluem:

- Qlik Talend Cloud: Uma plataforma integrada e abrangente que evolui da aquisição da Talend pela Qlik em 2023, introduzindo novos recursos, como produtos de dados (data products) para uma curadoria mais rápida e com qualidade garantida, e um marketplace de dados dinâmico para aprimorar a entrega de dados específicos de domínio em toda a organização. A solução oferece ferramentas modernas de engenharia de dados com um espectro de poderosos recursos de transformação, desde opções no-code até pro-code, criando dados confiáveis prontos para Inteligência Artificial para projetos complexos de IA. O pacote e preço unificados da plataforma garantem acessibilidade, enquanto o Qlik Talend Trust Score™ for AI avalia exclusivamente a saúde dos dados, estabelecendo um novo padrão de prontidão para IA. A solução incorpora a conectividade de dados SaaS do Stitch, aprimorando sua capacidade de lidar com diversas fontes de dados de forma eficiente.

- Qlik Answers: Um inovador assistente de conhecimento impulsionado por IA Generativa que transforma a maneira como os negócios acessam e utilizam dados não estruturados. Oferece respostas confiáveis e personalizadas a partir de fontes privadas e curadas das empresas, como bibliotecas de conhecimento e repositórios de documentos, garantindo insights instantâneos e relevantes. Totalmente pronto para usar (plug-and-play) e para autoatendimento (self-service), a solução se integra perfeitamente aos sistemas existentes, permitindo que os colaboradores tomem decisões informadas em tempo real. Com total explicabilidade, os usuários conhecem a origem das respostas, mantendo a confiança e a transparência. O Qlik Answers oferece segurança e governança de classe mundial, tornando-o uma solução completa e fácil de implementar para aproveitar dados não estruturados e impulsionar o desempenho dos negócios.

"Como cliente de longa data, sempre confiamos na Qlik para melhorar nossos resultados de negócios orientados por dados", afirma Susan Dean, Diretora de Tecnologia de Negócios da Takeuchi. "Estamos entusiasmados em explorar como o Qlik Talend Cloud e o Qlik Answers podem apoiar ainda mais nossa jornada de IA, oferecendo novos níveis de integração de dados e insights de dados não estruturados que são cruciais para permanecermos competitivos no mercado atual."

"As ofertas mais recentes da Qlik, Qlik Talend Cloud e Qlik Answers, devem transformar a adoção da IA corporativa", observa Mike Leone, Analista Principal de Data Analytics e IA do Enterprise Strategy Group. "Essas soluções mostram como a Qlik está priorizando a IA, não apenas entendendo as necessidades do mercado, mas integrando IA de ponta para aumentar a confiança e a capacidade de gerenciamento de dados para seus clientes. Essas plataformas robustas e adaptáveis estão permitindo que a Qlik esteja bem posicionada para impulsionar a próxima onda de inovação empresarial."

"Na era da IA, as mercadorias mais valiosas são o poder de computação e os dados", afirma Nina Schick, que aconselha líderes mundiais, acadêmicos e formuladores de políticas sobre as melhores práticas de IA. "Todo país e empresa devem ter sua própria 'IA soberana'. Para alcançar isso, a infraestrutura de IA deve ser construída e os dados devem ser refinados e codificados. Como membro do Conselho de IA da Qlik, é exatamente isso que estamos ajudando as empresas a fazer."

O Qlik Connect 2024 é orgulhosamente apoiado pelos patrocinadores diamante AWS e Accenture. Para uma análise mais aprofundada sobre como o Qlik Talend Cloud e o Qlik Answers podem transformar seus recursos de gerenciamento de dados e IA, visite nosso blog. Para compreender como as soluções da Qlik podem abordar especificamente suas necessidades de IA e acelerar sua jornada de transformação digital, entre em contato diretamente com a equipe de soluções da Qlik aqui.

Sobre a Qlik

A Qlik transforma cenários com dados complexos em insights acionáveis, impulsionando resultados estratégicos de negócios. Atendendo a mais de 40.000 clientes globais, o portfólio da Qlik utiliza IA/ML avançada a nível empresarial e qualidade de dados abrangente. A Qlik é referência em integração e governança de dados, oferecendo soluções completas que funcionam com diversas fontes de dados. As análises intuitivas e em tempo real da Qlik revelam padrões ocultos, capacitando as equipes a enfrentar desafios complexos e aproveitar novas oportunidades. As ferramentas de IA/ML da Qlik, práticas e escaláveis, levam a decisões melhores e mais rápidas. A Qlik é uma parceira estratégica e sua plataforma com tecnologia agnóstica e experiência tornam seus clientes mais competitivos. Para mais informações, acesse www.qlik.com.

© 2024 QlikTech International AB. Todos os direitos reservados. Todos os nomes de empresas e/ou produtos podem ser nomes comerciais, marcas comerciais e/ou marcas registradas dos respectivos proprietários aos quais estão associados.

FONTE Qlik