Qlik apresenta novidades em integração de dados, analytics e Inteligência Artificial durante Febraban Tech 2024

SÃO PAULO, 24 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Qlik, líder global em integração de dados, analytics e Inteligência Artificial (IA), levará as novidades de seu portfólio completo de soluções para o Febraban Tech, maior evento de tecnologia e inovação do setor financeiro do país, para mostrar como as instituições financeiras podem utilizar dados para gerar insights acionáveis e melhorar a tomada de decisões a partir do uso de Inteligência Artificial, Machine Learning e automação. O Febraban Tech 2024 acontece de 25 a e 27 de junho no Transamerica Expo Center, em São Paulo (SP).

"A Qlik tem como missão fornecer soluções integradas de alta performance, que atendam a jornada de dados das empresas desde a coleta das informações até sua integração e análise. Durante o evento, mostraremos como nossas tecnologias avançadas podem transformar cenários complexos de dados, impulsionando resultados de negócios de maneira significativa", afirma Olimpio Pereira, Country Manager da Qlik Brasil.

Os especialistas da Qlik estarão disponíveis no estande da empresa (Estande: E163 e E166) para falar das suas últimas novidades, como o Qlik Talend Cloud, solução recém-lançada que oferece integração abrangente de dados com amplos recursos de qualidade e governança, cruciais para manter a integridade das informações em operações de IA do mercado financeiro. O Qlik Talend Cloud é uma plataforma completa e integrada que traz novos recursos, como produtos de dados (data products) para uma curadoria mais rápida e com qualidade garantida, e um marketplace de dados dinâmico para aprimorar a entrega de dados em toda a organização. A solução oferece ferramentas modernas de engenharia de dados com um espectro de poderosos recursos de transformação, criando dados confiáveis prontos para Inteligência Artificial e projetos complexos que usam a tecnologia.

O Qlik Answers, outra novidade recente da empresa, oferece um caminho eficiente para aproveitar dados não estruturados nos fluxos de trabalho dos negócios. Este inovador assistente de conhecimento impulsionado por IA Generativa transforma a maneira como as organizações acessam e utilizam dados não estruturados, oferecendo respostas confiáveis e personalizadas a partir de fontes privadas e curadas das empresas, como bibliotecas de conhecimento e repositórios de documentos, para garantir insights instantâneos e relevantes. Segundo a Forrester, 80% dos dados mundiais não são estruturados, como e-mails e documentos na intranet das empresas, o que dificulta sua análise. A Qlik já possui os recursos necessários para que essa análise seja possível.

Outra inovação que poderá ser vista no evento é o Qlik Staige, uma solução holística desenvolvida para ajudar as organizações a gerenciar riscos, abraçar a complexidade e dimensionar o impacto da Inteligência Artificial em seus negócios. Com o Qlik Staige, os clientes podem inovar e avançar rapidamente, criando uma base de dados confiável para IA, aproveitando análises modernas e aprimoradas pela tecnologia e implementando IA para casos de uso avançados. Aliado a essas novas soluções, a Qlik também oferece o recém-lançado AI Accelerator, serviço projetado para facilitar a adoção da IA pelas empresas. O AI Accelerator oferece um caminho direto para uma integração rápida, simplificando as incursões iniciais dos negócios na Inteligência Artificial. O serviço permite que as companhias apliquem e experimentem os recursos da IA com baixo comprometimento, e comecem a explorar os benefícios da inovação de maneira prática e acessível.

Com a evolução no tratamento, integração e análise de dados, as organizações estão entrando em uma nova fase de digitalização, impulsionadas pelo Qlik Cloud, plataforma de integração de dados e analytics acionada por IA da Qlik, que também será destaque no evento. O Qlik Cloud tem capacidade de simplificar processos manuais, permitindo que as companhias obtenham insights valiosos de dados que antes estavam inacessíveis. A partir da plataforma, as empresas encontram os melhores recursos para que possam acessar, transformar, confiar, analisar e agir com base nos dados.

"O setor financeiro brasileiro é reconhecido como um dos mais inovadores do mundo e, para manter essa posição de vanguarda, é essencial continuar investindo em soluções avançadas de analytics e IA. A Qlik está comprometida em apoiar as instituições com tecnologias que aprimoram a eficiência operacional e oferecem insights estratégicos que impulsionam o crescimento dos negócios", diz o executivo, lembrando que a Qlik, juntamente com sua recente aquisição, Talend, foi nomeada como um líder no Gartner® Magic QuadrantTM em 2023 para Ferramentas de Integração de Dados. A Qlik também é reconhecida no Magic Quadrant como uma das Líderes na oferta de plataformas de Analytics e Business Intelligence. O reconhecimento marca o décimo quarto ano consecutivo da Qlik no Quadrante de Líderes.

Anote em sua agenda – Qlik no Febraban Tech

Data: 25 a 27 de Junho

Estande: E163 e E166

Local: Transamerica Expo Center - Av. Dr. Mário Vilas Boas Rodrigues, 387 - Santo Amaro – São Paulo (SP)

