Qlik lança Qlik Talend Cloud, fornecendo bases confiáveis de Inteligência Artificial para empresas modernas

Qlik Talend® Cloud combina Inteligência Artificial avançada com bases de dados confiáveis, garantindo uma adoção de IA segura e fluida em grande escala

SÃO PAULO, 22 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Qlik®, líder global em integração de dados, analytics e Inteligência Artificial (IA), anuncia a disponibilidade do Qlik Talend Cloud, uma solução integrada e abrangente projetada para aprimorar a confiança e a acessibilidade dos dados para a criação de valor de IA em escala. Baseada nas tecnologias confiáveis da Qlik e Talend®, utilizadas por algumas das maiores marcas do mundo, o Qlik Talend Cloud foi desenvolvido para facilitar a adoção responsável de IA corporativa.

O Qlik Talend Cloud oferece recursos de integração de dados aprimorada por IA no-code para pro-code, permitindo que as empresas mantenham sua integridade de dados e acelerem a adoção de IA em todos os níveis. Com novos pipelines de dados aprimorados por IA, o Qlik Talend Cloud estabelece um novo padrão em qualidade e confiabilidade de dados, crucial para gerar valor a partir de diversas fontes de dados em um ambiente flexível e escalável.

"O Qlik Talend Cloud foi desenvolvido para empresas que desejam aproveitar a Inteligência Artificial em grande escala", afirma Drew Clarke, Vice-Presidente Executivo e Gerente Geral da Unidade de Negócios de Dados da Qlik. "Ao integrar os mais recentes avanços da IA com nossas soluções de dados confiáveis, ajudamos as empresas a transformarem dados brutos em ativos estratégicos. Esta nova solução acelera esse valor ao reduzir os riscos associados à adoção de IA corporativa."

Principais benefícios do Qlik Talend Cloud:

- Melhora a confiança nos dados: Fornece um pacote unificado de recursos de integração e qualidade de dados que permite que Engenheiros e Cientistas de Dados implementem pipelines de dados aprimorados por IA, reduzindo os riscos associados à adoção de IA corporativa.

- Conectividade expandida: Suporta conectividade com mais de 400 fontes de dados Software as a Service (SaaS) através de melhorias significativas de IA na fábrica de conectores.

- Agiliza a criação de valor: A solução integra-se com analytics da Qlik, permitindo a tradução completa de dados brutos estruturados e não estruturados em resultados de negócios.

- Suporta implementação flexível: Permite uma implementação independente de Nuvem e agnóstica em relação à tecnologia, reduzindo a dívida técnica e preparando a adoção de IA para o futuro.

- Atende a todos os perfis de usuários: Oferece opções otimizadas de low-code/pro-code, atendendo tanto a usuários de negócios quanto a especialistas de TI para maior produtividade.

- Permite a criação de produto de dados: Facilita a transformação de conjuntos de dados complexos em produtos de dados com curadoria, melhorando a qualidade e governança dos dados.

"Há muito tempo utilizamos o Qlik para apoiar nossos resultados de negócios orientados por dados", diz Amélie Monnoyer, Engenheira de Dados da Duravit. "O Qlik Talend Cloud representa um avanço animador. Estamos entusiasmados para explorar o potencial desta solução, que enfatiza a qualidade e validade dos dados. Acreditamos que o foco nas bases de dados apoiará a adoção de IA responsável e de alto impacto em escala em diversos setores."

O sucesso das iniciativas de IA depende da qualidade e confiabilidade dos dados estruturais. O Qlik Talend Cloud atende a essa necessidade crítica ao fornecer uma plataforma unificada que aprimora a confiança e acessibilidade dos dados. A nova solução estabelece um novo padrão em qualidade de dados, permitindo que as empresas garantam a saúde dos seus dados antes de usá-los em sistemas de IA.

Para saber mais sobre o Qlik Talend Cloud e como ele pode transformar seu negócio, visite https://www.qlik.com/us/products/qlik-talend-cloud.

Sobre a Qlik

A Qlik transforma cenários com dados complexos em insights acionáveis, impulsionando resultados estratégicos de negócios. Atendendo a mais de 40.000 clientes globais, o portfólio da Qlik utiliza IA/ML avançada a nível empresarial e qualidade de dados abrangente. A Qlik é referência em integração e governança de dados, oferecendo soluções completas que funcionam com diversas fontes de dados. As análises intuitivas e em tempo real da Qlik revelam padrões ocultos, capacitando as equipes a enfrentar desafios complexos e aproveitar novas oportunidades. As ferramentas de IA/ML da Qlik, práticas e escaláveis, levam a decisões melhores e mais rápidas. A Qlik é uma parceira estratégica e sua plataforma com tecnologia agnóstica e experiência tornam seus clientes mais competitivos. Para mais informações, acesse www.qlik.com.

© 2024 QlikTech International AB. Todos os direitos reservados. Todos os nomes de empresas e/ou produtos podem ser nomes comerciais, marcas comerciais e/ou marcas registradas dos respectivos proprietários aos quais estão associados.

