QUAKER® aposta em calendário de 21 dias feito de aveia para incentivar novos hábitos

Campanha "Comece o Dia com um Q a Mais" convida o público a incluir aveia QUAKER® no café da manhã

SÃO PAULO, 28 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Em um momento em que os brasileiros buscam cada vez mais saudabilidade, QUAKER®, marca de aveia nº 1 do mundo*, apresenta um calendário de 21 dias com páginas feitas com o próprio grão. Criada como uma edição exclusiva para embaixadores, a ação é a principal iniciativa da nova campanha "Comece o Dia com um Q a Mais", desenvolvida para destacar os benefícios da aveia e incentivar o consumo no café da manhã.

A escolha dos 21 dias foi pautada na ciência por trás da formação de hábitos. Pela repetição, o cérebro cria atalhos mentais e reduz o esforço consciente. Assim, a marca transformou o calendário em um elemento lúdico para materializar essa jornada de mudança.

O material foi desenvolvido para ir além de um item gráfico. A produtora Magic Lab testou aveia QUAKER® e água, assando as "páginas" para garantir consistência e formato exatos. Quando destacadas, elas servem de base para diferentes receitas no café da manhã.

"Desde sua origem, QUAKER® inspira o público a 'mudar sua vida por dentro' por meio da alimentação. O calendário ganha vida ao estimular nossos embaixadores a trazerem a aveia para o café da manhã de forma dinâmica e lúdica — um movimento que convida também seus seguidores a começarem o dia com um Q a mais.", destaca Simone Simões, Diretora Sênior de Marketing da PepsiCo Brasil Alimentos.

Criada pela Bakery by Ampfy, do ecossistema Biosphera.ntwk, a campanha acompanha transformações do mercado. Dados da WGSN mostram que 91% dos brasileiros buscam estilo de vida mais saudável, impulsionando a categoria de aveia, reconhecida por fornecer energia, fibras e ajudar na redução do colesterol.

Entre os embaixadores estão Otaviano Costa, Betto Auge, Bruna Ianhez e outros nomes do universo da saúde. A ação inclui parceria estratégica com o Steal The Look, que traduzirá o desafio na redação por meio de editoriais e vlogs nas redes sociais. Para apoiar o público na prática, a marca disponibiliza um BOT no WhatsApp com receitas e cardápio semanal, acessível pelas embalagens e redes sociais da marca.

*Fonte: Euromonitor International Limited, Staple Foods 2025 edição, para definição de cereais quentes, valores de venda no varejo; rsp, todos os canais do varejo, 2024 data.

FONTE QUAKER