Queclink revela o rastreador de ativos patrimoniais GL601 alimentado por energia solar para transporte intermodal contínuo

XANGAI, 1 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- A Queclink, líder mundial em dispositivos e soluções de IoT, lança hoje sua mais recente inovação, o GL601. Esse dispositivo alimentado por energia solar foi desenvolvido especificamente para o transporte intermodal e o controle de contêineres, atendendo às necessidades dinâmicas do mercado mundial de logística.

Rastreador de ativos patrimoniais GL601 movido a energia solar da Queclink (PRNewsfoto/Queclink Wireless Solutions Co., Ltd.)

O GL601 é o primeiro rastreador de ativos patrimoniais com carregamento solar da Queclink, equipado com um painel solar integrado que permite sua operação autônoma por 10 anos sem recarga manual. Essa capacidade de autossustentação garante um desempenho contínuo e confiável ao longo do ciclo de vida do dispositivo. Mesmo em condições de baixa luminosidade, a bateria integrada de 12000mAh proporciona um tempo de standby de 5 anos com pings diários ou um tempo de standby de 5 meses com relatórios de hora em hora, oferecendo flexibilidade sem precedentes para atender a vários requisitos de rastreamento.

O GL601 oferece suporte a intervalos de relatórios personalizáveis, permitindo que os usuários ajustem a frequência das atualizações de localização com base nas necessidades específicas da viagem. Isso significa que, se uma remessa demandar atualizações mais frequentes durante estágios críticos, os usuários poderão aumentar a frequência de geração de relatórios de forma correspondente. Em contrapartida, durante os estágios menos críticos, a frequência dos relatórios pode ser reduzida para economizar energia.

O sensor de movimento integrado ao dispositivo aumenta ainda mais essa funcionalidade ao detectar mudanças no modal de transporte, como de caminhão para navio. Quando esse tipo de mudança no modal é detectado, o dispositivo consegue ajustar automaticamente seus relatórios de intervalo para alcançar um equilíbrio entre a precisão de rastreamento e o consumo de energia.

O GL601 tem uma carcaça à prova d'água com classificação IP67 e foi projetado para ser compatível com a ATEX para uso em ambientes hostis. Esse design robusto garante que o dispositivo possa suportar as condições mais adversas, enquanto seu formato plano e aerodinâmico permite a fixação perfeita na maioria dos contêineres, sendo facilmente montado com parafusos ou ímãs, o que reduz os custos de instalação. Com um sensor de luminosidade na parte traseira para detecção de violação, o dispositivo aciona um alerta imediato se ocorrer uma remoção não autorizada ou uma violação, viabilizando uma resposta imediata a possíveis riscos de roubo.

Equipado com a funcionalidade BLE, o GL601 atua como um gateway Bluetooth ideal, facilitando a integração perfeita com vários acessórios Bluetooth. O dispositivo também conta com a funcionalidade Wi-Fi, capaz de fazer a varredura de endereços MAC de Wi-Fi na lista de permissões. Quando detecta redes seguras, o GL601 muda para o modo de economia de bateria, assegurando o uso eficiente da energia. Além disso, as cercas geográficas (ou geofences) podem ser configuradas para definir zonas de segurança, oferecendo maior controle sobre as cargas.

O GL601 otimiza o gerenciamento de contêineres, reduzindo consideravelmente os custos de manutenção e disponibilizando informações valiosas para a eficiência das operações. Sua combinação de alimentação solar, design durável e funcionalidades avançadas faz dele uma solução ideal para as necessidades modernas de transporte intermodal.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2519022/Queclink_s_GL601_Solar_Powered_Asset_Tracker.jpg

FONTE Queclink Wireless Solutions Co., Ltd.