Queclink stellt den solarbetriebenen Asset Tracker GL601 für nahtlose intermodale Transporte vor

SHANGHAI, 30. September 2024 /PRNewswire/ -- Queclink, der weltweit führende Anbieter von IoT-Geräten und -Lösungen, stellt heute seine neueste Innovation, den GL601, vor. Dieses solarbetriebene Gerät wurde speziell für den intermodalen Transport und das Containermanagement entwickelt und entspricht den sich entwickelnden Anforderungen des globalen Logistikmarktes.

Queclink's GL601 Solar-Powered Asset Tracker

Der GL601 ist der erste solarbetriebene Asset Tracker von Queclink mit einem integrierten Solarpanel, das einen autonomen Betrieb von 10 Jahren ohne manuelles Aufladen ermöglicht. Diese selbsterhaltende Fähigkeit gewährleistet eine kontinuierliche und zuverlässige Leistung während des gesamten Lebenszyklus des Geräts. Selbst bei schlechten Lichtverhältnissen bietet der eingebaute 12.000-mAh-Akku eine Standby-Zeit von 5 Jahren bei täglichen Pings oder von 5 Monaten bei stündlichen Meldungen und bietet damit eine unvergleichliche Flexibilität, um verschiedene Tracking-Anforderungen zu erfüllen.

Der GL601 unterstützt anpassbare Meldungsintervalle, sodass der Benutzer die Häufigkeit der Standortaktualisierungen auf die spezifischen Transportstreckenanforderungen abstimmen kann. Das heißt, wenn eine Sendung in kritischen Phasen häufiger aktualisiert werden muss, können die Benutzer die Meldefrequenz entsprechend erhöhen. Umgekehrt kann in weniger kritischen Phasen die Meldefrequenz reduziert werden, um Energie zu sparen.

Der eingebaute Bewegungssensor des Geräts erweitert diese Funktionalität durch die Erkennung von Änderungen des Transportmodus, z. B. vom LKW zum Schiff. Wenn eine solche Änderung erkannt wird, kann das Gerät seine Meldeintervalle automatisch anpassen, um das Gleichgewicht zwischen Ortungsgenauigkeit und Stromverbrauch zu optimieren.

Das GL601 ist in einem wasserdichten Gehäuse der Schutzklasse IP67 untergebracht und für den Einsatz in gefährlichen Umgebungen ATEX-kompatibel. Diese robuste Konstruktion stellt sicher, dass das Gerät auch den härtesten Bedingungen standhält, während seine flache, stromlinienförmige Form eine nahtlose Befestigung an den meisten Containern ermöglicht. Das Gerät kann entweder mit Schrauben oder Magneten leicht montiert werden, was die Installationskosten senkt. Mit einem Lichtsensor auf der Rückseite zur Erkennung von Manipulationen löst das Gerät einen sofortigen Alarm aus, wenn es unbefugt entfernt oder manipuliert wird, und ermöglicht so eine schnelle Reaktion auf potenzielle Diebstahlrisiken.

Ausgestattet mit BLE-Funktionen, dient der GL601 als ideales Bluetooth-Gateway, das eine nahtlose Integration mit verschiedenem Bluetooth-Zubehör ermöglicht. Das Gerät verfügt außerdem über WLAN-Funktionen, die nach WLAN-MAC-Adressen auf der Whitelist scannen können. Bei der Erkennung von sicheren Netzwerken schaltet der GL601 in einen Batteriesparmodus, der eine effiziente Energienutzung gewährleistet. Darüber hinaus können virtuelle Grenzen, sog. Geofences, konfiguriert werden, um sichere Zonen zu definieren, die eine bessere Kontrolle über das Frachtmanagement ermöglichen.

Der GL601 optimiert das Containermanagement, indem er die Wartungskosten erheblich reduziert und gleichzeitig wertvolle Erkenntnisse für einen effizienten Betrieb liefert. Die Kombination aus Solarenergie, robustem Design und fortschrittlichen Funktionen macht ihn zu einer idealen Lösung für moderne intermodale Transportanforderungen.

