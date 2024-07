Quor Group premiado com dois Chartis Category Leader Awards em 2024

Nos relatórios de pesquisa semestrais da Chartis sobre soluções de gestão de risco e negociação de energia e commodities, a Quor foi nomeada Líder da Categoria de Metais 2024 em Sistemas de Gestão de Negociação e Comércio CTRM e Líder da Categoria de Risco de Mercado 2024 em Sistemas de Gestão de Negociação e Comércio ETRM. Esses elogios confirmam o compromisso do Quor Group com a excelência e a inovação no espaço de gestão de risco de negociação de commodities.

Esse reconhecimento segue a fusão da Quor com a Eka, líder de mercado em comércio de commodities, gestão de riscos e soluções de cadeia de suprimentos em todos os setores, incluindo agricultura, energia, metais e manufatura. A fusão ampliou significativamente as capacidades da Quor, especialmente no comércio de petróleo bruto, gás natural, eletricidade e energia.

Os dois prêmios destacam a dedicação e a experiência da equipe recém-ampliada da Quor, que integrou rápida e perfeitamente sua experiência coletiva no setor para atender às necessidades crescentes de seus clientes internacionais. O Quor Group continua a oferecer aos clientes a capacidade de navegar pelas complexidades dos mercados de commodities de forma transparente e eficiente, incluindo o aumento da volatilidade do mercado final e o desejo dos clientes de proteger seus perfis de risco correspondentes.

A Quor continua competitiva, monitorando de perto a dinâmica do mercado e do fornecedor para se manter a par dos impactos estruturais e de longo prazo da evolução abrangente do mercado dentro de sua tecnologia avançada à medida que o ecossistema de commodities continua a evoluir. Os prêmios celebram a extensa experiência combinada da equipe no setor e a ambiciosa estratégia de crescimento da Quor, que visa fornecer uma solução abrangente de E/CTRM.

"A Quor oferece recursos únicos e profundos em negociação de metais e gerenciamento de riscos, um fato refletido em sua posição no quadrante. Além disso, combina-os com uma plataforma flexível para cobrir uma série de contextos em torno do ciclo de vida da negociação. A colocação da Quor em nosso quadrante reflete o crescimento da empresa neste espaço. Isso foi alcançado com a introdução de ferramentas robustas para lidar com o gerenciamento de riscos de mercado, tanto do ponto de vista quantitativo quanto em termos de orientação de controles", disse Sid Dash, pesquisador-chefe da Chartis.

"Estamos muito satisfeitos em receber esses dois prêmios de prestígio da Chartis, reconhecendo a dedicação e o trabalho árduo da nossa equipe após a integração bem-sucedida da Eka. Continuaremos a expandir nossas capacidades para fornecer ferramentas e serviços sofisticados que ajudem nossos clientes a navegar pelas complexidades da negociação de commodities com confiança e eficiência. Esses elogios são motivadores para o negócio, pois reforçam nossa posição como líderes do setor, à medida que aguardamos ansiosamente o que o próximo ano reserva para o negócio ", disse Steve Hughes, CEO do Quor Group.

Sobre o Quor Group: A Quor é fornecedora de software E/CTRM para os mercados globais de commodities com especialidade em metais. A Empresa fornece gerenciamento de comércio de ponta a ponta em toda a cadeia de valor E/CTRM, fornecendo funcionalidade para comércio físico e financeiro até gerenciamento de risco, liquidação e relatórios pós-negociação.

Para mais informações, visite www.quorgroup.com e www.eka1.com.

