Quor Group décroche deux Chartis Category Leader Awards pour 2024

Dans les rapports de recherche semestriels de Chartis sur les solutions de gestion des risques et du négoce de l'énergie et des matières premières, Quor a été nommé Category Leader of Metals 2024 in CTRM Trading and Trade Management Systems et Category Leader of Market Risk 2024 pour les systèmes ETRM de trading et de gestion du négoce. Ces distinctions confirment l'engagement de Quor Group en faveur de l'excellence et de l'innovation dans le domaine de la gestion des risques liés au négoce des matières premières.

Cette reconnaissance fait suite à la fusion de Quor avec Eka, un leader sur le marché du négoce de matières premières, de la gestion des risques et des solutions pour la chaîne d'approvisionnement dans des secteurs tels que l'agriculture, l'énergie, les métaux et l'industrie manufacturière. La fusion a considérablement élargi les capacités de Quor, en particulier dans le domaine du pétrole brut, du gaz naturel, de l'électricité et du négoce d'énergie.

Ces deux prix soulignent le dévouement et l'expertise de l'équipe nouvellement élargie de Quor, qui a rapidement et harmonieusement intégré son expertise collective de l'industrie pour répondre aux besoins évolutifs de ses clients mondiaux. Quor Group continue d'offrir à ses clients la possibilité de naviguer de manière transparente et efficace dans les complexités des marchés des matières premières, y compris la volatilité croissante des marchés finaux et le désir des clients de couvrir leurs profils de risque correspondants.

Quor reste compétitif en surveillant de près la dynamique du marché et des fournisseurs afin de rester au fait des impacts structurels et à long terme de l'évolution globale du marché dans le cadre de sa technologie de pointe, alors que l'écosystème des produits de base continue d'évoluer. Les prix récompensent la vaste expérience de l'équipe combinée et la stratégie de croissance ambitieuse de Quor visant à fournir une solution E/CTRM complète.

« Quor offre des capacités uniques et approfondies dans le domaine du négoce des métaux et de la gestion des risques, ce qui se reflète dans sa position dans le quadrant. De plus, la société associe ces éléments à une plateforme flexible pour couvrir une variété de contextes autour du cycle de vie de la négociation. Le placement de Quor dans notre quadrant reflète la croissance de l'entreprise dans ce domaine. Elle y est parvenue en introduisant des outils solides pour gérer le risque de marché, à la fois d'un point de vue quantitatif et en termes d'orientation des contrôles », déclare Sid Dash, chercheur en chef chez Chartis.

« Nous sommes ravis de recevoir ces deux prix prestigieux de Chartis, qui récompensent le dévouement et le travail acharné de notre équipe après l'intégration réussie d'Eka. Nous continuerons à développer nos capacités afin de fournir des outils et des services sophistiqués qui aident nos clients à naviguer dans les complexités du commerce des matières premières avec confiance et efficacité. Ces récompenses sont motivantes pour l'entreprise car elles renforcent notre position de leader dans l'industrie et nous attendons avec impatience ce que l'année prochaine nous réserve », déclare Steve Hughes, CEO, Quor Group.

À propos de Quor Group : Quor est un fournisseur de logiciels E/CTRM pour les marchés mondiaux des matières premières, avec une spécialisation dans les métaux. La société propose une gestion des échanges de bout en bout sur l'ensemble de la chaîne de valeur E/CTRM, en fournissant des fonctionnalités pour les échanges physiques et financiers, jusqu'à la gestion des risques, le règlement et les rapports post-marché.

Pour plus d'informations, veuillez consulter www.quorgroup.com et www.eka1.com.

