Reconheça os sinais: você sabe quando deve começar a repor o colágeno e a elastina na pele?

Entenda como a ação de procedimentos estéticos e de dermocosméticos, como Sculptra® e Alastin®, podem auxiliar na melhora da firmeza e elasticidade da pele

SÃO PAULO, 13 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- Manter a pele bonita e saudável é um desejo de muitas pessoas. Porém, o que muita gente ainda não sabe é que para alcançar esse objetivo, uma dupla dinâmica pode ser fundamental: o colágeno e a elastina. Essas proteínas, naturalmente presentes no corpo, são muito importantes para a firmeza, elasticidade e viço da pele. Contudo, a produção natural dessas proteínas diminui com o tempo, abrindo caminho para os primeiros sinais de envelhecimento.

De acordo com a dermatologista Aline Vieira (CRM-RJ 0739545), é importante estar atento aos sinais que indicam a perda dessas proteínas, e que podem se manifestar de várias formas. "É possível identificar alguns indícios claros de que a pele está perdendo colágeno e elastina. Linhas finas e rugas começam a surgir, especialmente ao redor dos olhos e da boca, como um dos primeiros sinais. Além disso, a flacidez é outro fator evidente, principalmente na região do rosto e do pescoço, onde a pele perde firmeza com o tempo", explica.

Ela também menciona a textura da pele como um indicativo importante. "Quando o colágeno e a elastina estão em baixa, a pele pode parecer mais áspera ou fina, perdendo aquele aspecto uniforme e saudável. Essa redução também afeta o volume das bochechas e lábios, áreas onde essas proteínas atuam como preenchedores naturais. É importante estarmos atentos e, com ajuda de um profissional de saúde, agir precocemente para obter melhores resultados a longo prazo", detalha.

Como repor essas proteínas?

A boa notícia é que hoje, no mercado de dermatologia, é possível encontrar opções de tratamentos, tecnologias e produtos que ajudam a estimular a produção dessas proteínas. A Dra. Aline explica que um dos procedimentos mais buscados é a aplicação de bioestimulador de colágeno. "Ele é uma substância injetável, que é aplicada na pele com o objetivo de estimular a produção natural de colágeno na pele. É uma opção segura e eficaz para quem deseja tratar a flacidez da pele, por exemplo1-2", explica.

Um dos bioestimuladores disponíveis no mercado é Sculptra®, que se destaca por apresentar tecnologia PLLA-SCATM3,a e o melhor perfil de segurança entre os PLLAs (ácido poli-L-láctico) existentes no mercado4,b. Além disso, com longa duração comprovada de mais de 2 anos5, Sculptra® ainda se destaca por apresentar duplo mecanismo de ação: preserva o colágeno6,c e estimula sua produção na pele em 66,5%7, em 3 meses, aumentando sua espessura em 73%, em média, após 12 meses8.

Além dos procedimentos estéticos injetáveis, a dermatologista explica que também existem dermocosméticos que podem ser incluídos na rotina de skincare. "É possível investir em cuidados mais intensos, com produtos que apresentam formulações e tecnologias diferenciadas, que ajudam a renovar a qualidade da pele durante o processo de envelhecimento. Alguns deles, inclusive, podem ser usados para preparar a pele para os procedimentos estéticos e ajudar no processo de recuperação, após o tratamento", comenta.

É o caso de Alastin®, marca premium de skincare, recém-lançada no Brasil. Alguns produtos da nova linha possuem a exclusiva e patenteada Tecnologia TriHex®9-11, que remove, restaura e repõe a elastina e o colágeno da pele9, contribuindo para uma melhor elasticidade12 e promovendo uma aparência mais jovem13. Na prática, ela remove resíduos, colágeno e elastina danificados da pele, criando um substrato mais saudável, que favorece a formação de novas fibras dessas proteínas.

Confira alguns produtos da linha:

Alastin® Skin Nectar é um sérum facial com efeito calmante que pode ser utilizado após procedimentos estéticos, como lasers, pois reduz o tempo de recuperação da pele14. Estudos também comprovam que 100% dos usuários relataram uma pele mais tonificada, aliviada e calma imediatamente após a primeira aplicação15,d.

Já Alastin® TransFORM Body Complex foi especialmente desenvolvido para o corpo e pode ser aplicado depois de procedimentos estéticos corporais ou em uso diário com o objetivo de gerenciar o envelhecimento da pele. Estudos mostram que 97% das usuárias notaram a pele mais hidratada após 28 dias de uso, além de um aspecto mais firme e menos áspero16,e.

Alastin® Restorative Skin Complex é um sérum facial anti-aging que reduz rugas e melhora a textura da pele. Reduz as manifestações do fotoenvelhecimento, que foi percebida por usuários através da melhora de linhas finas e rugas na face, testa e área dos olhos, promovendo assim uma aparência de pele mais jovem13,f.

Vale ressaltar que é importante conversar com o seu médico dermatologista antes de iniciar qualquer cuidado com a sua pele. A aplicação de Sculptra® deve ser realizada por um profissional de saúde habilitado à prática de injetáveis.

