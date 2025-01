Relatório da PayJoy revela como as mães trabalhadoras do México aproveitam o financiamento de celulares

92% das mães que trabalham consideram os smartphones como facilitadores de emprego

SÃO FRANCISCO, 24 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A PayJoy , principal fornecedora de serviços financeiros para pessoas carentes em mercados emergentes, divulgou hoje seu último relatório " Desbloqueando a mobilidade econômica: o financiamento de smartphones e a ascensão das mães microempreendedoras do México. " Com base em informações de mais de 1.100 mães trabalhadoras no México que receberam um empréstimo de smartphone PayJoy, o relatório analisa como o acesso a smartphones afeta seu trabalho, vida familiar e estabilidade financeira. Noventa e dois por cento das mães que trabalham no México relataram que o financiamento de smartphones permitiu que elas mantivessem o emprego atual.

De acordo com dados da PayJoy, os smartphones são fundamentais para as mães trabalhadoras do México, com 95% das mães que trabalham fora de casa atribuindo a sua permanência no emprego à propriedade do smartphone e 94% das mães trabalhadoras relatando que os smartphones as ajudam a trabalhar em casa e gerenciar o trabalho remoto de forma eficaz.

No México, as mães trabalhadoras navegam em um cenário econômico desafiador, marcado por uma lacuna de 32% entre os gêneros na participação no trabalho de parto, ao mesmo tempo em que gerenciam 40 horas por semana de cuidados não remunerados e tarefas domésticas (o dobro do tempo que os homens gastam em responsabilidades semelhantes). O financiamento dos smartphones surge como um facilitador essencial para essas mulheres, oferecendo oportunidades econômicas flexíveis que lhes permitem equilibrar as responsabilidades domésticas com a geração de renda por meio de ferramentas financeiras móveis acessíveis que apoiam o empreendedorismo, o trabalho remoto e a gestão de microempresas.

"Os smartphones são mais do que dispositivos—são portas de entrada para a inclusão financeira das mães trabalhadoras do México", disse Priscila Barrantes, gerente nacional da PayJoy no México. "Desde o gerenciamento de relacionamentos com clientes até o acesso a pagamentos por celular e plataformas de trabalho temporário, os smartphones estão transformando a participação das mulheres na economia. Não é surpresa que mais da metade (55%) relate que sua renda aumentou porque agora tem acesso a um smartphone."

A força de trabalho do México é cada vez mais moldada por mães microempreendedoras, definidas como mães que equilibram as responsabilidades de cuidar, os deveres domésticos e o emprego para complementar a renda familiar. Muitas dessas mulheres participam da economia informal - atividades econômicas como venda ambulante, trabalho doméstico e trabalho temporário - assumindo vários empregos e se tornando microempreendedoras em busca de um futuro econômico melhor para elas e suas famílias.

Sessenta e cinco por cento das clientes da PayJoy no México atuam nessa economia informal, com 75% desse grupo trabalhando mais de sete horas por dia e 24% trabalhando mais de dez horas por dia.

Dentre as clientes da PayJoy pesquisadas, 67% são mães que trabalham e 73% relatam que seus smartphones são extremamente importantes para elas.

Noventa e cinco por cento das mães relatam que seu smartphone lhes permite equilibrar as responsabilidades do trabalho e da casa, ressaltando como o financiamento do smartphone apoia o microempreendedorismo e a mobilidade econômica. Essa capacidade de combinar tarefas profissionais e familiares é essencial para as mães que trabalham: 96% dizem que tanto o cuidado quanto a capacidade de trabalhar são igualmente importantes para elas.

"Estamos empenhados em apoiar as mulheres que muitas vezes são negligenciadas pelos serviços financeiros tradicionais", continuou Barrantes. "Acreditamos que o impacto real vem de oferecer a todos a chance de acessar ferramentas que podem fazer uma diferença significativa em suas vidas."

Em outubro de 2024, a PayJoy realizou uma pesquisa com 1.146 mães trabalhadoras no México que também são clientes da PayJoy. Todos os dados pessoais são fornecidos de forma voluntária e totalmente voluntária, salvaguardando a privacidade dos dados.

A PayJoy é uma prestadora de serviços financeiros dedicada a ajudar clientes carentes em mercados emergentes a alcançar estabilidade e sucesso financeiros. Emprestamos por meio de nossa tecnologia patenteada que transforma um smartphone em garantia digital, e nosso aprendizado de máquina de ponta, ciência de dados e IA antifraude nos permitem oferecer o menor custo e qualificar a maioria dos clientes do setor. A partir de 2024, trouxemos bilhões de dólares em crédito para 13 milhões de clientes, dobrando nos últimos dois anos, permanecendo fortemente lucrativos e sustentáveis a longo prazo.

