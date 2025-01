El informe de PayJoy revela cómo las madres trabajadoras de México aprovechan el financiamiento del teléfono móvil

El 92 % de las madres que trabajan reconocen a los teléfonos inteligentes como facilitadores de empleo

SAN FRANCISCO, 24 de enero de 2025 /PRNewswire/ -- PayJoy , principal proveedor de servicios financieros para los desatendidos en los mercados emergentes, publicó hoy su último informe" Unlocking Economic Mobility: Smartphone Finance and the Rise of Mexico's Working Mother Micro-Entrepreneurs" (Desbloqueo de la movilidad económica: el financiamiento de teléfonos inteligentes y el auge de las madres trabajadoras y microempresarias mexicanas) . A partir de las opiniones de más de 1.100 madres trabajadoras en México que han recibido un préstamo de PayJoy para compra de teléfonos inteligentes, el informe analiza cómo el acceso a estos teléfonos afecta su trabajo, su vida familiar y su estabilidad financiera. El noventa y dos por ciento de las madres trabajadoras en México informaron que el financiamiento de teléfonos inteligentes ha desbloqueado su capacidad para mantener su empleo actual.

Según los datos de PayJoy, los teléfonos inteligentes son fundamentales para las madres trabajadoras en México, ya que el 95 % de ellas que trabaja fuera del hogar reconoce que tener un teléfono inteligente permite su empleo, y el 94 % de las madres trabajadoras informa que los teléfonos inteligentes les ayudan a trabajar en casa y a gestionar el trabajo a distancia de manera efectiva.

En México, las madres trabajadoras se enfrentan a un panorama económico desafiante marcado por una brecha de género del 32 % en la participación laboral y, al mismo tiempo, gestionan 40 horas por semana de cuidados no remunerados y tareas domésticas (el doble de tiempo que dedican los hombres a responsabilidades similares). El financiamiento de teléfonos inteligentes emerge como un facilitador crítico para estas mujeres, ya que les ofrece oportunidades económicas flexibles que les permiten equilibrar las responsabilidades domésticas con la generación de ingresos, mediante herramientas financieras móviles accesibles que apoyan el emprendimiento, el trabajo remoto y la gestión de microempresas.

"Los teléfonos inteligentes son más que dispositivos: son puertas de entrada a la inclusión financiera para las madres trabajadoras de México", declaró Priscila Barrantes, gerente de PayJoy de México. "Desde la gestión de las relaciones con los clientes hasta el acceso a pagos móviles y plataformas de trabajo, los teléfonos inteligentes están transformando la forma en que las mujeres participan en la economía. No es de extrañar que más de la mitad (55 %) informe que sus ingresos han aumentado porque ahora tienen acceso a un teléfono inteligente".

La fuerza laboral de México está cada vez más conformada por madres microempresarias trabajadoras, definidas como madres que equilibran las responsabilidades de cuidado, las tareas domésticas y el empleo para complementar los ingresos familiares. Muchas de estas mujeres participan en la economía informal, actividades económicas como la venta ambulante, el trabajo doméstico y el trabajo ocasional, por lo que asumen múltiples trabajos para convertirse en microempresarias en busca de un mejor futuro económico para ellas y sus familias.

El sesenta y cinco por ciento de las clientas de PayJoy en México operan en esta economía informal, el 75 % de este grupo trabaja más de siete horas por día y el 24 % trabaja más de diez horas por día.

De las mujeres clientas de PayJoy encuestadas, el 67 % son madres trabajadoras y el 73 % informan que sus teléfonos inteligentes son extremadamente importantes para ellas.

El noventa y cinco por ciento de las madres informan que su teléfono les permite equilibrar las responsabilidades laborales y domésticas, lo que destaca cómo el financiamiento de teléfonos inteligentes apoya el microempresariado y la movilidad económica. Esta capacidad para combinar el trabajo y las tareas familiares es esencial para las madres trabajadoras: el 96 % dice que tanto las tareas de cuidado como la capacidad para trabajar son igualmente importantes para ellas.

"Nos comprometemos a apoyar a las mujeres que a menudo son ignoradas por los servicios financieros tradicionales", continuó Barrantes. "Creemos que el impacto real proviene de ofrecer a todos la oportunidad de acceder a herramientas que pueden marcar una diferencia significativa en sus vidas".

Para ver el informe y conocer los resultados completos, visite: https://www.payjoy.com/blog/unlocking-economic-mobility

Metodología de la encuesta:

en octubre de 2024, PayJoy realizó una encuesta a 1.146 madres trabajadoras en México que también son clientas de PayJoy. Todos los datos personales se facilitan de forma totalmente voluntaria, y al mismo tiempo se protege la privacidad de los datos.

Acerca de PayJoy

PayJoy es un proveedor de servicios financieros de primera línea dedicado a ayudar a los clientes desatendidos en mercados emergentes a lograr estabilidad y éxito financiero. Otorgamos créditos a través de nuestra tecnología patentada que convierte un teléfono inteligente en una garantía digital, y nuestro aprendizaje automático de vanguardia, ciencia de datos e inteligencia artificial antifraude nos permiten ofrecer el costo más bajo y calificar a la mayoría de los clientes de la industria. Hasta 2024, hemos proporcionado miles de millones de dólares en crédito a 13 millones de clientes, que se han duplicado en los dos últimos años, sin perder nuestra rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo.

Para más información, visite https://www.payjoy.com/ .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2493053/PayJoy_Logo.jpg

FUENTE PayJoy