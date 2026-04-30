Relatório global da DJI Agriculture apresentado na Agrishow 2026 comprova impacto ambiental positivo dos drones agrícolas

Levantamento inédito revela economia de 410 milhões de toneladas de água e redução de 51 milhões de toneladas de emissões de carbono. Mais de 600 mil drones operam em mais de 100 países e regiões.

SHENZHEN, China, 30 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A DJI Agriculture apresentou, durante a Agrishow 2026, realizada entre os dias 27 de abril e 1º de maio, em Ribeirão Preto (SP), seu quinto relatório anual, o Agricultural Drone Industry Insight Report (2025/2026) , que evidencia o impacto ambiental positivo da adoção global de drones agrícolas.

DJI Agriculture Drones Are Widely Used in Overseas Market

Entre os principais destaques do relatório estão a redução do desperdício de defensivos agrícolas, a diminuição das emissões de carbono em comparação a métodos tradicionais e o aumento da eficiência operacional nas lavouras. A tecnologia permite aplicações mais localizadas e inteligentes, promovendo ganhos ambientais e econômicos para produtores rurais de diferentes portes.

De acordo com o estudo, o uso de drones já possibilitou a economia de aproximadamente 410 milhões de toneladas de água — equivalente ao consumo anual de água potável de cerca de 740 milhões de pessoas, além da redução de 51 milhões de toneladas de emissões de carbono, o que equivale à capacidade anual de absorção de carbono de 240 milhões de árvores.

"Drones agrícolas não são mais uma novidade — são equipamentos essenciais no campo em todo o mundo. No Brasil, já são amplamente utilizados em culturas como café, soja, milho, cana-de-açúcar e pastagens", afirmou Yuan Zhang, Head de Vendas Globais da DJI Agriculture. "À medida que a adoção cresce, seguimos fortalecendo nossa rede de suporte e capacitação, com mais de 7 mil instrutores certificados globalmente, apoiando produtores a aumentar a eficiência e a sustentabilidade de suas operações."

Tecnologia impulsiona produtividade e sustentabilidade no campo

O relatório destaca casos práticos no Brasil, onde produtores utilizam drones das linhas Agras T25P, T70P e T100 para operações de precisão no manejo de forragens. A tecnologia tem contribuído para o aumento da produtividade das pastagens e maior eficiência na renovação de áreas.

Entre os benefícios observados está a redução de até 35% no uso de herbicidas, graças à aplicação localizada. Além disso, o uso de drones elimina a compactação do solo, reduz a deriva de insumos em áreas sensíveis e contribui para a diminuição da pegada de carbono na pecuária.

Avanços científicos e regulatórios fortalecem o setor

O estudo reúne evidências de ensaios de campo e pesquisas acadêmicas que comprovaram ganhos em eficiência operacional, precisão e sustentabilidade.

Organizações internacionais vêm contribuindo para o desenvolvimento de diretrizes técnicas para aplicação segura de defensivos, com base em estudos avançados sobre deriva. Esses avanços permitem operações mais precisas, seguras e em conformidade com normas ambientais.

No campo regulatório, países como Brasil e Canadá avançaram na criação de regras mais claras para o uso da tecnologia. No Brasil, a ANAC atualizou suas regulamentações para incluir "cenários padrão" em operações agrícolas recorrentes. Já no Canadá, mudanças nas normas de aviação civil simplificaram o uso de drones para pulverização, mapeamento e monitoramento agrícola.

Soluções tecnológicas e o futuro da agricultura

Além da apresentação do relatório, a DJI Agriculture levou à Agrishow seu portfólio de soluções tecnológicas voltadas ao agronegócio, com destaque para drones de pulverização e mapeamento, sistemas de alta precisão e ferramentas integradas de gestão agrícola.

"As tecnologias estão cada vez mais integradas à tomada de decisão no campo. Nosso relatório mostra, com dados concretos, como os drones estão transformando a agricultura em escala global, tornando as operações mais eficientes e ambientalmente responsáveis", destacou Yuan Zhang.

A presença da empresa na feira reforçou o compromisso com o desenvolvimento do agronegócio brasileiro e com a disseminação de tecnologias que unem produtividade e sustentabilidade.

O relatório completo pode ser acessado em: ag.dji.com



Sobre a DJI Agriculture

A DJI Agriculture, divisão da DJI, foi criada em 2015 com a missão de levar tecnologia inovadora ao campo, promovendo uma agricultura mais sustentável, eficiente e segura. A empresa iniciou seus investimentos em pesquisa e desenvolvimento de drones agrícolas em 2012 e, desde então, lidera a evolução do setor globalmente.

Atualmente, mais de 600 mil drones agrícolas estão em operação no mundo, atendendo mais de 300 tipos de culturas em mais de 100 países e regiões.

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FONTE DJI Agriculture