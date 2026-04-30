DJI Agriculture เผยว่าการนำโดรนการเกษตรมาใช้ทั่วโลกลดการปล่อยคาร์บอนลงได้ 51 ล้านตัน และช่วยประหยัดน้ำได้ 410 ล้านตันให้แก่เกษตรกรทั่วโลก

30 Apr, 2026, 08:13 CST

รายงานฉบับใหม่ที่นำเสนอในงาน Agrishow ที่บราซิล ชี้ให้เห็นว่าอุตสาหกรรมนี้กำลังพัฒนาเติบโตเต็มที่ โดยขณะนี้มีโดรนเพื่อการเกษตรของ DJI มากกว่า 600,000 ลำถูกนำไปใช้งานในกว่า 100 ประเทศและภูมิภาค

เซินเจิ้น, ประเทศจีน, 30 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- ในวันนี้ DJI Agriculture ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีโดรนเพื่อการเกษตรที่ล้ำสมัย ได้เปิดเผยรายงานประจำปี Agricultural Drone Industry Insight Report (ปี 2568/2569) ฉบับที่ 5 ในงาน Agrishow 2026 ที่เมือง Ribeirão Preto ประเทศบราซิล รายงานฉบับนี้ชี้ให้เห็นรูปแบบที่นโยบายทั่วโลกกำลังมีแนวโน้มสู่การเปิดเสรี การกำหนดให้เป็นมาตรฐาน และการบูรณาการเชิงกลยุทธ์ ขณะเดียวกัน DJI Agriculture ได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายศูนย์บริการและซ่อมบำรุงจำนวน 3,500 แห่งทั่วโลก พร้อมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานโดรนที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ภายในสิ้นปี 2568 มีโดรนเพื่อการเกษตรของ DJI มากกว่า 600,000 ลำถูกนำไปใช้งานทั่วโลก โดยมีผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการฝึกอบรมมากกว่า 600,000 คน การนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ยังช่วยประหยัดน้ำได้ประมาณ 410 ล้านตัน ซึ่งเทียบเท่ากับปริมาณการบริโภคน้ำดื่มต่อปีของประชากรถึง 740 ล้านคน และช่วยลดการปล่อยคาร์บอนลงได้ 51 ล้านตัน เทียบเท่ากับความสามารถในการดูดซับคาร์บอนต่อปีของต้นไม้ 240 ล้านต้น

DJI Agriculture Drones Are Widely Used in Overseas Market

"โดรนเพื่อการเกษตรไม่ใช่สิ่งใหม่อีกต่อไป แต่ได้กลายเป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับไร่สวนทั่วโลก ในบราซิล โดรนของ DJI ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายเพื่อดูแลพืชผลผลิตหลักของประเทศ เช่น กาแฟ ถั่วเหลือง ข้าวโพด อ้อย และหญ้าอาหารสัตว์" Yuan Zhang หัวหน้าฝ่ายขายทั่วโลกของ DJI Agriculture กล่าว "ในขณะที่การใช้งานทั่วโลกยังคงเติบโต DJI Agriculture จะเดินหน้าเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อให้การสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งจัดการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายผู้สอนที่ได้รับการรับรองมากกว่า 7,000 คนทั่วโลก การลงทุนเหล่านี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการช่วยให้เกษตรกรสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพ และเพิ่มผลผลิตได้อย่างยั่งยืนผ่านเทคโนโลยีโดรนที่ล้ำสมัย"

การหว่านเมล็ดและการพ่นสารด้วยโดรน ช่วยยกระดับผลผลิตทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และส่งเสริมความยั่งยืนในบราซิล  รายงานนี้นำเสนอกรณีศึกษาหลายกรณีเกี่ยวกับการใช้งานโดรนเพื่อการเกษตรกับพืชชนิดต่าง ๆ ในหลายประเทศ ในบราซิลนั้น เกษตรกรได้ใช้งานโดรนการเกษตร DJI Agras รุ่น T25P, T70P และ T100 มาใช้ดำเนินงานแบบแม่นยำตลอดทั้งวงจรในการจัดการทุ่งหญ้าอาหารสัตว์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการฟื้นฟูแปลงหญ้าและเพิ่มผลผลิตของทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ยกตัวอย่างเช่น การใช้โดรนพ่นสารเฉพาะจุดในบริเวณที่มีวัชพืชอย่างแม่นยำ สามารถลดการใช้สารกำจัดวัชพืชได้มากถึง 35% ในขณะเดียวกัน การพ่นและหว่านเมล็ดด้วยโดรนแบบครบกระบวนการยังให้ประโยชน์ที่ช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยช่วยขจัดปัญหาการบดอัดของดิน ลดการฟุ้งกระจายของสารเคมีใกล้ระบบนิเวศที่อ่อนไหว และลดรอยเท้าคาร์บอนจากการทำปศุสัตว์

การทดลองภาคสนามและงานวิจัยทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น ช่วยผลักดันการดำเนินงานภาคสนามที่สอดคล้องตามกฎระเบียบยิ่งขึ้น  รายงานยังบันทึกการทดลองภาคสนามใหม่ ๆ และงานวิจัยทางวิชาการที่ให้หลักฐานเชิงประจักษ์ที่น่าเชื่อถือ ซึ่งยืนยันข้อดีของโดรนพ่นสารเพื่อการเกษตรในด้านความแม่นยำในการใช้งาน ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และความยั่งยืน ในขณะเดียวกัน องค์กรต่าง ๆ เช่น UAPASTF ได้พัฒนาแนวทางสำหรับการใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยอ้างอิงข้อมูลจากการศึกษาปรับปรุงใหม่เกี่ยวกับการฟุ้งกระจายของละอองสาร โดยการทดสอบการฟุ้งกระจายที่แม่นยำยิ่งขึ้น ช่วยให้การปฏิบัติงานในแปลงเกษตรมีความเที่ยงตรง ปลอดภัย และสอดคล้องตามมาตรฐานมากขึ้น จึงนับเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเกษตรแม่นยำและการปกป้องพืชผลอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

งานวิจัยเหล่านี้ช่วยผลักดันนโยบายและการพัฒนาตลาดที่อิงหลักฐานมากขึ้นทั่วโลก ซึ่งยิ่งส่งเสริมการขยายตัวอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมโดรนการเกษตร ตัวอย่างเช่น ANAC (สำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติของบราซิล) ได้ปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับโดรน โดยกำหนด "สถานการณ์มาตรฐาน" สำหรับการดำเนินงานทางการเกษตรที่เกิดขึ้นเป็นประจำ ในแคนาดา การแก้ไขกฎระเบียบด้านการบินของ Transport Canada ภายใต้ข้อบังคับ Canadian Aviation Regulations ได้ช่วยทำให้ข้อกำหนดการใช้งานโดรนเพื่อการเกษตรมีความเรียบง่ายยิ่งขึ้น ช่วยส่งเสริมการใช้งานโดรนในภาคการเกษตรโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการพ่นสาร การทำแผนที่ การตรวจติดตาม และการทำเกษตรแม่นยำ

ในขณะที่อุตสาหกรรมนี้พัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่องทั่วโลก DJI Agriculture มุ่งหวังที่จะช่วยให้ทั้งเกษตรกรและผู้กำหนดนโยบายมองเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นว่า โดรนเพื่อการเกษตรสามารถสร้างคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมที่วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งเปิดประตูสู่แนวทางใหม่ ๆ ในการยกระดับและพัฒนาภาคการเกษตรของโลกให้ทันสมัยยิ่งขึ้น

อ่านรายงาน Agricultural Drone Industry Insight Report ปี 2568/2569 ฉบับเต็มได้ที่นี่

เกี่ยวกับ DJI Agriculture
DJI Agriculture ก่อตั้งโดย DJI ในปี 2558 โดยมีภารกิจในการนำเทคโนโลยีโดรนที่ล้ำสมัยมาสู่ภาคการเกษตร เพื่อทำให้การเกษตรมีความยั่งยืน มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น DJI เริ่มลงทุนในการวิจัยและพัฒนาความก้าวหน้าของโดรนพ่นสารมาตั้งแต่ปี 2555 ก่อนที่จะจัดตั้งหน่วยธุรกิจเฉพาะด้านโดรนการเกษตร ในฐานะผู้นำระดับโลกของอุตสาหกรรมโดรน DJI กำลังสร้างโลกที่ดียิ่งขึ้นด้วยการผลักดันความก้าวหน้าของมนุษยชาติอย่างไม่หยุดยั้ง ผ่านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเติมเต็มคุณค่าให้กับชีวิตผู้คนทั่วโลกได้อย่างลึกซึ้งและกว้างไกลกว่าที่เคย ปัจจุบันมีโดรนการเกษตรประมาณ 600,000 ลำถูกใช้งานทั่วโลก เพื่อให้การดูแลพืชผลมากกว่า 300 ชนิด ในกว่า 100 ประเทศและภูมิภาค

