Remsoft adquire INFLOR, expandindo a plataforma global de inteligência florestal

A aquisição adiciona o principal sistema de gestão florestal e fortalece a visibilidade de ponta a ponta em toda a cadeia de valor florestal

FREDERICTON, New Brunswick, 6 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Remsoft, líder global em soluções de inteligência florestal, adquiriu a INFLOR (inflor.com), especialista em sistemas de gestão florestal (FMS) com mais de 20 anos de experiência e confiabilidade comprovada por organizações florestais, proprietários de terras e investidores na América do Sul, América do Norte e Europa.

Remsoft Logo

A aquisição promove a estratégia da Remsoft de desenvolver uma plataforma de inteligência florestal conectada e baseada na nuvem, que reúne dados, planejamento, otimização e execução operacional para apoiar decisões mais inteligentes em toda a cadeia de valor florestal global. Ao trazer a INFLOR para seu portfólio, a Remsoft adiciona um FMS de nível empresarial comprovado e proporciona à INFLOR acesso à marca, escala e base de clientes globais da Remsoft, acelerando sua expansão na América do Norte, Europa e Australásia.

A INFLOR ajuda as organizações florestais a gerenciar sua cadeia de suprimentos florestais, incluindo ativos florestais, inventários, silvicultura, certificações e conformidade com clareza e confiança. Juntamente com o planejamento, otimização e análise da Remsoft, os clientes terão uma visão mais completa de suas operações florestais, desde inventários e planos de gestão até previsão e estratégia.

"A INFLOR é uma opção natural para a Remsoft", disse Kevin Lim, CEO da Remsoft. "Seu FMS é amplamente reconhecido em gestão de ativos florestais e conformidade. Ao trazer a INFLOR para a Remsoft, estamos fortalecendo a base de nossa Plataforma de Inteligência Florestal e ajudando os clientes a conectar melhor os dados de gestão florestal ao planejamento, à tomada de decisões e à administração."

Juntas, a Remsoft e a INFLOR proporcionarão aos clientes uma única fonte de informação confiável em toda a cadeia de valor florestal. Sua plataforma combinada ajudará as organizações florestais a serem mais transparentes, melhorar a certificação e os relatórios de conformidade e alinhar melhor o manejo florestal sustentável com as metas comerciais.

A forte presença da INFLOR no Brasil e na América do Sul apoia a expansão global contínua da Remsoft, enquanto a presença estabelecida da Remsoft na América do Sul, América do Norte, Europa e Australásia cria novas oportunidades de crescimento para a empresa e seus clientes.

"No Brasil, a Remsoft já tem uma forte presença no mercado e operações estabelecidas. A aquisição da INFLOR é uma oportunidade única que apoia nosso crescimento e agrega valor aos nossos clientes em toda a América do Sul ", disse Franc Roxo, diretor geral da Remsoft Ltda., subsidiária da Remsoft no Brasil.

"Juntar-se à Remsoft é um novo e empolgante capítulo para a INFLOR", afirmou Carlos Albuquerque, CEO da INFLOR. "Nosso foco sempre esteve em oferecer um FMS confiável e moderno em que as organizações possam confiar. Fazer parte da Remsoft nos permite dimensionar essa missão globalmente e conectar dados de gestão florestal com planejamento e inteligência avançados para ajudar os clientes a enfrentar os desafios operacionais, de investimento e de sustentabilidade de hoje."

A aquisição se baseia na estratégia de crescimento da Remsoft, apoiada pela Banneker Partners, para expandir sua Plataforma de Inteligência Florestal por meio de investimentos direcionados em tecnologias complementares e experiência global.

"A INFLOR fortalece a Remsoft no centro da gestão florestal e da inteligência de ativos", disse Steven Ballantyne, sócio operacional da Banneker Partners. "Juntas, elas oferecem às organizações florestais globais uma solução completa de inteligência florestal pronta para uso corporativo."

Sobre a Remsoft

A Remsoft fornece software de planejamento inteligente para a cadeia de valor florestal. Combinando análises avançadas com décadas de experiência no setor, a Remsoft ajuda as organizações a planejar com precisão, agir com confiança e se adaptar às mudanças. Com a Remsoft, todas as decisões são motivadas por um crescimento sustentável que apoia a inteligência em um mundo em evolução.

Saiba mais: https://www.remsoft.com

Sobre a INFLOR

A INFLOR oferece um moderno Sistema de Gestão Florestal que permite que as organizações florestais gerenciem ativos florestais, silvicultura, inventários, certificações e conformidade com clareza e controle. Contando com a confiança de clientes na América do Sul e na Europa, a INFLOR ajuda as organizações a transformar dados florestais em informações úteis.

Saiba mais: https://inflor.com

Sobre a Banneker Partners

A Banneker Partners é uma empresa de private equity especializada em investir e expandir negócios de software corporativo. Eles se concentram no valor sustentável por meio de práticas recomendadas, iniciativas de crescimento e aquisições estratégicas - apoiando empreendedores e equipes de gestão no aumento do valor para o cliente. Para obter mais informações, acesse https://www.bannekerpartners.com.

Contato com a mídia: Anna Edwards, [email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2877909/Remsoft_Inc__Remsoft_Acquires_INFLOR__Expanding_Global_Forest_In.jpg

FONTE Remsoft Inc.