Remsoft adquiere INFLOR, plataforma mundial de inteligencia forestal en expansión

La adquisición agrega un sistema de gestión forestal líder y fortalece la visibilidad de extremo a extremo en toda la cadena de valor forestal

FREDERICTON, Nuevo Brunswick, 6 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Remsoft, líder mundial en soluciones de inteligencia forestal, adquirió INFLOR (inflor.com), especialistas en sistemas de gestión forestal (FMS, por sus siglas en inglés) con más de 20 años de experiencia y en los que confían organizaciones forestales, terratenientes e inversores de América del Sur, América del Norte y Europa.

La adquisición avanza la visión de Remsoft de una plataforma de inteligencia forestal conectada y basada en la nube que reúne datos, planificación, optimización y ejecución operativa para impulsar decisiones más inteligentes en toda la cadena de valor forestal mundial. Al incorporar a INFLOR a su cartera, Remsoft agrega un FMS comprobado de nivel empresarial y brinda a INFLOR acceso a la marca, escala y base de clientes de Remsoft a nivel mundial y acelera su ampliación en América del Norte, Europa y Australasia.

INFLOR ayuda a las organizaciones forestales a gestionar su cadena de suministro forestal, incluidos activos forestales, inventarios, silvicultura, certificaciones y cumplimiento con claridad y confianza. Junto con la planificación, optimización y análisis de Remsoft, los clientes obtendrán una visión más completa de sus operaciones forestales, desde inventarios y planes de gestión hasta pronósticos y estrategias.

"INFLOR es una opción natural para Remsoft", afirmó Kevin Lim, director ejecutivo de Remsoft. "Su FMS es ampliamente confiable para la gestión de activos forestales y el cumplimiento. Al incorporar INFLOR a Remsoft, estamos fortaleciendo la base de nuestra plataforma de inteligencia forestal y ayuda a los clientes a conectar mejor los datos de gestión forestal con la planificación, la toma de decisiones y la administración".

Juntos, Remsoft e INFLOR ofrecerán a los clientes una única fuente de información en toda la cadena de valor forestal. Su plataforma combinada ayudará a las organizaciones forestales a ser más transparentes, mejorar la certificación e informes de cumplimiento y alinear mejor la gestión forestal sostenible con los objetivos comerciales.

La fuerte presencia de INFLOR en Brasil y América del Sur en general respalda la continua expansión mundial de Remsoft, mientras que la presencia establecida de Remsoft en América del Sur, América del Norte, Europa y Australasia genera nuevas oportunidades de crecimiento para la empresa y sus clientes.

"En Brasil, Remsoft ya tiene operaciones establecidas y fuerte presencia en el mercado. La adquisición de INFLOR es una oportunidad única que respalda nuestro crecimiento y aporta valor agregado a nuestros clientes en América del Sur", declaró Franc Roxo, director general de Remsoft Ltda., filial de Remsoft en Brasil.

"Unirse a Remsoft es una etapa siguiente emocionante para INFLOR", expresó Carlos Albuquerque, director general de INFLOR. "Nuestro enfoque siempre ha sido ofrecer un FMS confiable y moderno en el que las organizaciones puedan confiar. Formar parte de Remsoft nos permite escalar esa misión a nivel mundial y conectar los datos de gestión forestal con planificación e inteligencia avanzadas para ayudar a los clientes a cumplir con los desafíos operativos, de inversión y sostenibilidad actuales".

La adquisición se basa en la estrategia de crecimiento de Remsoft, respaldada por Banneker Partners, para ampliar su plataforma de inteligencia forestal mediante inversiones específicas en tecnologías complementarias y experiencia mundial.

"INFLOR fortalece a Remsoft en el centro de gestión forestal e inteligencia de activos", comentó Steven Ballantyne, socio operativo de Banneker Partners. "Juntas, ofrecen a las organizaciones forestales mundiales una solución de inteligencia forestal completa y lista para empresas".

Acerca de Remsoft

Remsoft ofrece software de planificación inteligente para la cadena de valor forestal. Al combinar análisis avanzados con décadas de experiencia en el sector, Remsoft ayuda a las organizaciones a planificar con precisión, actuar con confianza y adaptarse al cambio. Con Remsoft, cada decisión está impulsada por un crecimiento sostenible que respalda la inteligencia en un mundo en evolución.

Obtenga más información: https://www.remsoft.com

Acerca de INFLOR

INFLOR ofrece un moderno sistema de gestión forestal que permite a las organizaciones forestales gestionar activos forestales, silvicultura, inventarios, certificaciones y cumplimiento con claridad y control. INFLOR, con la confianza de clientes de Sudamérica y Europa, ayuda a las organizaciones a convertir los datos forestales en información procesable.

Más información: https://inflor.com

Acerca de Banneker Partners

Banneker Partners es una empresa de capital privado especializada en invertir y hacer crecer negocios de software empresarial. La empresa se centra en el valor sostenible mediante buenas prácticas, iniciativas de crecimiento y adquisiciones estratégicas y apoya a los fundadores y equipos de gestión para mejorar el valor para el cliente. Para más información, visite https://www.bannekerpartners.com.

Contacto para los medios: Anna Edwards, [email protected]

