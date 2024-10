ResourceWise lança Forest Trackt™: uma solução abrangente para conformidade com EUDR

CHARLOTTE, Carolina do Norte, 1 de outubro de 2024 /PRNewswire/ --ResourceWise®, fornecedora líder de soluções de preços, inteligência de mercado e sustentabilidade, tem o orgulho de anunciar o lançamento do Forest Trackt™, uma solução de conformidade de ponta a ponta elaborada para ajudar as empresas a aderir ao Regulamento de Desmatamento da União Europeia (EUDR). Essa tecnologia inovadora deve transformar a forma como as empresas demonstram a transparência da cadeia de suprimentos.

O Forest Trackt integra tecnologia avançada, incluindo geolocalização automatizada de coordenadas de origem, aprendizado de máquina e algoritmos avançados, para permitir que as empresas rastreiem as origens de commodities à base de madeira com precisão. O Forest Trackt aumenta a transparência em toda a cadeia de suprimentos, fornecendo uma estrutura robusta para atender aos rigorosos requisitos do EUDR.

As principais características do Forest Trackt incluem:

Aquisição de dados de geolocalização : emprega o aplicativo móvel ForestLogger, fácil de usar, para coletar dados precisos de geolocalização sem conexão celular. Isso garante a coleta precisa e eficiente de dados e a definição de polígonos, mesmo em áreas remotas.

: emprega o aplicativo móvel ForestLogger, fácil de usar, para coletar dados precisos de geolocalização sem conexão celular. Isso garante a coleta precisa e eficiente de dados e a definição de polígonos, mesmo em áreas remotas. Arquivos JSON ponto a polígono : automatizam a criação de arquivos de dados de geolocalização necessários para cumprir o EUDR. Um desafio significativo para a conformidade com o EUDR é a exigência de fornecer grandes quantidades de dados de localização geográfica. O Forest Trackt substitui a inserção manual de dados, reduzindo custos e erros, ao mesmo tempo em que fornece dados mais precisos e garante a rastreabilidade total dos produtos à base de madeira.

: automatizam a criação de arquivos de dados de geolocalização necessários para cumprir o EUDR. Um desafio significativo para a conformidade com o EUDR é a exigência de fornecer grandes quantidades de dados de localização geográfica. O Forest Trackt substitui a inserção manual de dados, reduzindo custos e erros, ao mesmo tempo em que fornece dados mais precisos e garante a rastreabilidade total dos produtos à base de madeira. Avaliação Preditiva de Risco : Oferece avaliação de risco multifatorial para pré-qualificar setores, conduzir a avaliação de risco necessária e demonstrar um programa robusto de gerenciamento de risco, de acordo com as exigências do EUDR.

: Oferece avaliação de risco multifatorial para pré-qualificar setores, conduzir a avaliação de risco necessária e demonstrar um programa robusto de gerenciamento de risco, de acordo com as exigências do EUDR. Sistema de tokenização : rastreia matérias-primas à base de madeira da floresta por toda cadeia de suprimentos até o produto final e o mercado, resolvendo o problema de muitos para muitos dos resíduos florestais e de serraria.

: rastreia matérias-primas à base de madeira da floresta por toda cadeia de suprimentos até o produto final e o mercado, resolvendo o problema de muitos para muitos dos resíduos florestais e de serraria. Pacote de dados centralizado entregue à UE: transfere todos os dados de um banco de dados centralizado para a UE via API.

O Forest Trackt foi projetado para agilizar a conformidade, minimizando a carga de trabalho manual e, ao mesmo tempo, maximizando a precisão da conformidade e garantindo a prontidão da auditoria. As empresas que adotam essa solução podem esperar maior eficiência e menor risco de penalidades por não conformidade, preparando-se, assim, para o futuro em relação aos cenários regulatórios em evolução.

"As penalidades por não cumprir o EUDR são severas. Por exemplo, os fabricantes norte-americanos de pellets, celulose, papel e madeira têm cerca de US$ 4 bilhões de receita em risco. Na ResourceWise, reconhecemos os desafios que as empresas enfrentam na implementação de padrões de transparência", declarou Pete Stewart, CEO da ResourceWise. "Com o Forest Trackt, pretendemos simplificar os processos de conformidade e capacitar as empresas para atingir suas metas de sustentabilidade com confiança e facilidade."

"O ambiente regulatório para o setor de produtos florestais está se tornando mais complexo", disse Stewart. "Com o lançamento do Forest Trackt, a ResourceWise continua seu compromisso de ajudar as pessoas do setor de produtos florestais a atingirem suas metas financeiras e de sustentabilidade."

Para obter mais informações sobre o Forest Trackt e como ele pode beneficiar o seu negócio, acesse www.resourcewise.com/foresttrackt.

Sobre o ResourceWise:

A ResourceWise é uma agência de relatórios de preços de commodities com conjuntos de dados próprios e profundo conhecimento dos setores de produtos florestais, bio combustíveis e matérias-primas de baixo carbono, biomateriais e produtos químicos. Ajudamos nossos clientes a tomar melhores decisões, fornecendo dados e análises precisos, que complementamos com consultoria estratégica. Como nossos mercados consomem muita energia, usamos nossos dados e experiência para ajudar nossos clientes a identificar e navegar por caminhos de descarbonização e requisitos regulatórios relacionados ao setor.

As empresas herdadas da ResourceWise incluem a Chemical Intelligence, Fisher International, Forest2Market, Prima Markets, Tecnon OrbiChem e Wood Resources International.

