ResourceWise lance Forest Trackt™ : une solution complète pour la mise en conformité avec la directive EUDR

CHARLOTTE, Caroline du Nord, 1er octobre 2024 /PRNewswire/ -- ResourceWise®, un fournisseur de premier plan de solutions de tarification, de veille commerciale et de durabilité, est fier d'annoncer le lancement de Forest Trackt™, une solution exhaustive de conformité conçue pour aider les entreprises à adhérer au règlement sur la déforestation de l'Union européenne (EUDR). Cette technologie innovante vise à transformer la manière dont les entreprises démontrent leur transparence dans la chaîne d'approvisionnement.

Forest Trackt intègre des technologies de pointe, notamment la géolocalisation automatisée des coordonnées de la source, l'apprentissage automatique et des algorithmes avancés, pour permettre aux entreprises de retracer avec précision l'origine des produits à base de bois. Forest Trackt améliore la transparence tout au long de la chaîne d'approvisionnement et fournit un cadre solide pour répondre aux exigences rigoureuses de l'EUDR.

Les principales caractéristiques de Forest Trackt sont les suivantes :

Acquisition de données de géolocalisation : utilise l'application mobile ForestLogger pour collecter des données de géolocalisation précises sans connexion cellulaire. Cela garantit la précision et l'efficacité de la collecte des données et de la définition des polygones, même dans les zones reculées.

: utilise l'application mobile ForestLogger pour collecter des données de géolocalisation précises sans connexion cellulaire. Cela garantit la précision et l'efficacité de la collecte des données et de la définition des polygones, même dans les zones reculées. Fichiers JSON Point-to-Polygone : automatisent la création des fichiers de données de géolocalisation nécessaires pour se conformer à l'EUDR. La nécessité de fournir de grandes quantités de données de géolocalisation constitue un défi de taille pour la mise en conformité avec les normes EUDR. Forest Trackt remplace la saisie manuelle des données, ce qui réduit les coûts et les erreurs tout en fournissant des données plus précises et en assurant la traçabilité complète des produits à base de bois.

: automatisent la création des fichiers de données de géolocalisation nécessaires pour se conformer à l'EUDR. La nécessité de fournir de grandes quantités de données de géolocalisation constitue un défi de taille pour la mise en conformité avec les normes EUDR. Forest Trackt remplace la saisie manuelle des données, ce qui réduit les coûts et les erreurs tout en fournissant des données plus précises et en assurant la traçabilité complète des produits à base de bois. Évaluation prédictive des risques : offre une évaluation des risques multifactorielle pour préqualifier les parcelles, effectuer l'évaluation des risques requise et démontrer l'existence d'un programme de gestion des risques solide comme l'exige l'EUDR.

: offre une évaluation des risques multifactorielle pour préqualifier les parcelles, effectuer l'évaluation des risques requise et démontrer l'existence d'un programme de gestion des risques solide comme l'exige l'EUDR. Système de tokenisation : le système suit les matières premières à base de bois depuis la forêt jusqu'au produit final et au marché, en passant par la chaîne d'approvisionnement, ce qui permet de résoudre le problème de la multiplicité des résidus forestiers et des résidus de scierie.

: le système suit les matières premières à base de bois depuis la forêt jusqu'au produit final et au marché, en passant par la chaîne d'approvisionnement, ce qui permet de résoudre le problème de la multiplicité des résidus forestiers et des résidus de scierie. Paquet de données centralisées livré à l'UE : la solution transfère toutes les données d'une base de données centralisée vers l'UE via une API.

Forest Trackt est conçu pour rationaliser la conformité, minimiser la charge de travail manuel tout en maximisant la précision de la conformité et en assurant la préparation à l'audit. Les entreprises qui adoptent cette solution peuvent s'attendre à une efficacité accrue et à une réduction du risque de pénalités de non-conformité, ce qui leur permet de se prémunir contre l'évolution de la réglementation.

« Les sanctions prévues en cas de non-respect des règles de l'EUDR sont sévères. Par exemple, les fabricants américains de granulés de bois, de pâte à papier, de papier et de bois d'œuvre voient leurs revenus menacés à hauteur de quatre milliards de dollars environ. Chez ResourceWise, nous sommes conscients des défis que les entreprises doivent relever pour mettre en œuvre des normes de transparence », déclare Pete Stewart, CEO, ResourceWise. « Avec Forest Trackt, nous visons à simplifier les processus de conformité et à permettre aux entreprises d'atteindre leurs objectifs de durabilité avec confiance et facilité. »

« L'environnement réglementaire de l'industrie des produits forestiers devient de plus en plus complexe », déclare Stewart. « Avec le lancement de Forest Trackt, ResourceWise poursuit son engagement à aider les acteurs de l'industrie des produits forestiers à atteindre leurs objectifs financiers et de développement durable. »

Pour plus d'informations sur Forest Trackt et sur les avantages qu'il peut apporter à votre entreprise, consultez le site www.resourcewise.com/foresttrackt.

Contact presse :

Suz-Anne Kinney

vice-présidente, marketing

ResourceWise

Téléphone : +1 704 451 7312

Email : [email protected]

À propos de ResourceWise :

ResourceWise est une agence d'information sur les prix des matières premières qui dispose d'ensembles de données exclusifs et d'une grande expertise dans les secteurs des produits forestiers, bio carburants et matières premières à faible teneur en carbone, des biomatériaux et des produits chimiques. Nous aidons nos clients à prendre de meilleures décisions en leur fournissant des données et des analyses précises, que nous complétons par des conseils stratégiques. Parce que nos marchés sont à forte intensité énergétique, nous utilisons nos données et notre expertise pour aider nos clients à prendre des décisions éclairées en termes de décarbonisation et d'exigences réglementaires.

Les entreprises patrimoniales de ResourceWise comprennent Chemical Intelligence, Fisher International, Forest2Market, Prima Markets, Tecnon OrbiChem et Wood Resources International.