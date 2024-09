Resultados contrários a todas as probabilidades: Education Cannot Wait beneficia 11 milhões de crianças em situação de crise mundialmente

O novo relatório de resultados do ECW destaca as conquistas significativas, em termos de aprendizado, para crianças e adolescentes em situação de crise e pede urgentemente mais apoio dos doadores para atender às necessidades, que se multiplicam rapidamente.

NOVA YORK, 19 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A comunidade global está atrasada em sua promessa de garantir "educação de qualidade para todos" até 2030. Conflitos armados, deslocamento forçado, mudanças climáticas e outras emergências e crises prolongadas deixaram mais de 224 milhões de crianças afetadas por crises com necessidade urgente de apoio educacional, um aumento acentuado em relação aos 75 milhões de 2016.

O Education Cannot Wait (ECW), fundo global para educação em emergências e crises prolongadas mantido pelas Nações Unidas e seus parceiros estratégicos, continua a desafiar as probabilidades, oferecendo investimentos plurianuais em educação que salvam e sustentam as vidas das crianças e adolescentes mais vulneráveis do mundo. Desde que o ECW entrou em operação, em 2017, seus investimentos beneficiaram 11 milhões de crianças e adolescentes, incluindo 5,6 milhões de meninas e meninos, somente em 2023. (PRNewsfoto/Education Cannot Wait)

Apesar das crescentes necessidades, o investimento na educação em situações de emergência e crises prolongadas diminuiu pela primeira vez em uma década, de acordo com o relatório "Resultados contrários a todas as probabilidades: Relatório Anual de Resultados 2023" do programa Education Cannot Wait, lançado hoje em Nova York.

O investimento humanitário geral na educação diminuiu 3% no ano passado, de US$ 1,2 bilhão em 2022 para US$ 1,17 em 2023, de acordo com o relatório.

O Education Cannot Wait (ECW), fundo global para educação em emergências e crises prolongadas mantido pelas Nações Unidas e seus parceiros estratégicos, continua a desafiar as probabilidades, oferecendo investimentos plurianuais em educação que salvam e sustentam as vidas das crianças e adolescentes mais vulneráveis do mundo.

Desde que o ECW entrou em atividade, em 2017, seus investimentos beneficiaram 11 milhões de crianças e adolescentes, incluindo 5,6 milhões de meninas e meninos, somente em 2023. Esse número de beneficiários é inédito. No entanto, para atender às necessidades de mais de 224 milhões de crianças, adolescentes e seus professores, que precisam de apoio urgente, são necessários muito mais recursos.

Até o momento, o Fundo mobilizou mais de US$ 1,6 bilhão proveniente de doadores públicos e privados. Contudo, é preciso mobilizar urgentemente US$ 600 milhões em contribuições de doadores para que o ECW e seus parceiros estratégicos atendam a um total de 20 milhões de crianças e adolescentes com educação inclusiva e de qualidade até o final do período de seu plano estratégico 2023-2026.

"Na visão de nossos 25 parceiros doadores estratégicos, esses investimentos transformadores proporcionam uma educação de qualidade, holística e centrada na criança e, portanto, demonstram um compromisso com o desenvolvimento sustentável, os direitos humanos, a resiliência econômica e a segurança global", declarou o Excelentíssimo Senhor Gordon Brown, Enviado Especial da ONU para a Educação Global e Presidente do Grupo de Direção de Alto Nível do ECW. "A educação é a ferramenta mais poderosa para restabelecer a esperança, em um mundo marcado por conflitos brutais, violações dos direitos humanos e desigualdade. Esse é o nosso investimento para formar uma nova geração de líderes."

Impacto, profundidade e sustentabilidade

Do Afeganistão, República Democrática do Congo, Etiópia, Gaza, Cisjordânia, Haiti, Sahel, Sudão, Ucrânia e outros pontos críticos ao redor do globo, o relatório do ECW destaca o profundo impacto da educação nas situações de crise.

"Meninas e meninos em situação de crise estão sofrendo os piores impactos provocados por conflitos brutais causados pelo homem, migração forçada, mudanças climáticas e outros desastres. Nosso novo relatório prova que, apesar desses desafios, é possível oferecer a essa população a proteção, a esperança e a oportunidade de mudança de vida proporcionadas por uma educação holística de qualidade. Para que isso aconteça, precisamos urgentemente de US$ 600 milhões para atingir as metas do nosso plano estratégico e garantir um futuro melhor para 20 milhões de meninas e meninos até o final de 2026", afirmou a diretora executiva da ECW, Yasmine Sherif. "Este é o momento de fazer uma escolha moralmente alinhada com a ação política."

O novo relatório mostra o forte envolvimento do ECW com as crianças mais vulneráveis e em risco do mundo: dentre as crianças atendidas em 2023, mais da metade eram meninas (51%), 17% eram migrantes internas e 22% eram refugiadas.

A qualidade e o impacto da educação oferecida, mesmo nas circunstâncias mais difíceis – também estão melhorando. Ao todo, 9 de cada 10 programas relataram melhorias nas matrículas escolares e 72% mostraram um progresso equitativo em termos de gênero. O ECW informou que, entre os programas capazes de monitorar os resultados da aprendizagem, 80% de seus investimentos resultaram em melhorias acadêmicas e 72% em avanços na aprendizagem e no bem-estar social e emocional das crianças.

Os investimentos do ECW também contribuíram para a continuidade do aprendizado, proporcionando aumentos notáveis no número de meninas e meninos beneficiados pelos investimentos do Fundo em educação infantil e ensino médio, inclusão de deficientes, abordagens transformadoras de gênero, apoio à saúde mental e soluções ágeis e holísticas que atendem às necessidades da criança, como um todo.

A crise climática é uma crise educacional. O número de crianças beneficiadas pelas Primeiras Respostas de Emergência resultantes de perigos causados pelo clima quase dobrou, passando de 14%, em 2022, para 27%, em 2023.

"A educação é um bem público e um direito fundamental. Para atingir nossos objetivos, os líderes mundiais devem alinhar políticas, financiamento e princípios humanitários. O financiamento da ajuda multilateral deve aumentar imediatamente para reverter a atual tendência de queda, e as parcerias e a colaboração devem ser fortalecidas em todos os esforços humanitários, de desenvolvimento e de paz. O Education Cannot Wait nos mostrou que o aparentemente "impossível" é, de fato, possível – desde que haja financiamento disponível", disse o Excelentíssimo Senhor Gordon Brown.

Nota para os editores

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2507920/Education_Cannot_Wait_Report.jpg

FONTE Education Cannot Wait