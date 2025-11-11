ECW anuncia subsídio inicial de resposta emergencial de US$ 3,5 milhões em Bangladesh

Implementado pela UNICEF com um amplo consórcio de parceiros locais, o novo subsídio vai restaurar a educação para 180.000 crianças

NOVA YORK, 10 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Education Cannot Wait (ECW) e seus parceiros doadores estratégicos anunciaram hoje um subsídio de US$ 3,5 milhões para enfrentar a crise crescente dos refugiados Rohingya em Bangladesh por meio do poder transformador da educação.

A resposta emergencial rápida vai restaurar o acesso à educação vital para 180.000 crianças em Cox's Bazar, Bangladesh, onde está localizado o maior campo de refugiados do mundo.

O novo financiamento se baseia nos US$ 50,7 milhões em investimentos totais da ECW em Bangladesh, que já alcançaram mais de 386.000 crianças, 96% das quais são refugiadas Rohingya. Ao todo, esses investimentos construíram ou reformaram 2.300 salas de aula, ofereceram apoio financeiro a 2.700 educadores e forneceram treinamentos essenciais sobre redução de risco de desastres, gênero, saúde mental e apoio psicossocial, entre outros temas-chave, para professores e administradores que atuam na linha de frente dessa crise esquecida.

Implementado pelo UNICEF – em parceria com organizações locais como Community Development Centre (CODEC), Jagorani Chakra Foundation (JCF), BRAC, Mukti Cox's Bazar, Friendship e COAST Foundation – o novo subsídio ampliará o acesso a oportunidades de aprendizagem inclusivas em ambientes seguros e protetores.

"Cada criança merece a chance de aprender, independentemente da crise", disse Rana Flowers, representante da UNICEF em Bangladesh. "Esse apoio da Education Cannot Wait é uma tábua de salvação. É mais do que livros e lições – é a ponte de uma criança para a dignidade, a estabilidade e o futuro que ela merece. Esse apoio vai nos ajudar a oferecer às crianças Rohingya as habilidades, a confiança e a esperança de que precisam para reconstruir suas comunidades quando for seguro voltar para casa. O futuro do povo Rohingya – sua cultura, sua identidade, sua voz – depende das crianças que estão aprendendo hoje."

A redução da assistência humanitária – incluindo o financiamento para a educação – está comprometendo conquistas arduamente alcançadas em Bangladesh. Em junho de 2025, mais de 3.600 instalações de ensino para a educação infantil até o 4º ano permaneciam fechadas. Uma análise recente indica que apenas metade do Plano de Resposta Conjunta foi mobilizada até o momento.

