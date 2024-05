Risen Energy informa ganhos excepcionais em 2023, com receita de US$ 4,87 bilhões, um aumento de 20,22%

NINGBO, China, 9 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Risen Energy Co., Ltd. ("a Empresa"), fabricante líder global de produtos solares fotovoltaicos de alto desempenho, anunciou seus excelentes resultados financeiros para 2023, demonstrando crescimento significativo e avanços tecnológicos na indústria solar.

De acordo com seu último relatório anual, em 2023, a Risen Energy registrou aproximadamente 35,33 bilhões de RMB (US$ 4,87 bilhões) em receitas, um aumento de 20,22% ano a ano. O lucro líquido da empresa após a dedução de lucros ou perdas não recorrentes aumentou para 1,58 bilhão de RMB (US$ 218 milhões) em 2023, representando um aumento de 55,77% ano após ano. Os ativos líquidos da Risen Energy atribuíveis aos acionistas aumentaram 62,47%, atingindo 15,2 mil milhões de RMB (2,09 mil milhões de dólares) em 2023.

A Risen Energy alcançou vários marcos significativos no último ano. Aqui estão alguns destaques:

Conquistas tecnológicas: A Risen Energy fez avanços significativos em tecnologia tipo n e tecnologias de módulos de grande porte e alta eficiência. A empresa estabeleceu uma nova taxa recorde de eficiência de 23,9% para seus módulos hiper-íon de heterojunção (HJT) em 2023, com capacidade de produção projetada de 21 GW até 2024. As inovações da Risen Energy incluem o desenvolvimento da tecnologia de células 0BB, tecnologia de wafer de silício ultrafino de 210, consumo de prata pura <7mg/W e tecnologia de Hyper-link. A empresa foi a primeira no setor a colocar tais avanços tecnológicos em produção em massa. Em 2023, a Risen Energy obteve várias certificações internacionais, incluindo o primeiro certificado global TÜV SÜD para módulos HJT ultrafinos de 210 de alta eficiência Também em 2023, a Risen Energy desenvolveu e contava com 740 tecnologias patenteadas, com 172 novas patentes autorizadas durante o ano A empresa publicou vários relatórios técnicos, ao mesmo tempo que continuou a liderar o setor. Em agosto de 2023, a Risen Energy lançou o seu tão aguardado artigo de pesquisa "Desenvolvimento e aplicação de pasta de metalização com baixo teor de prata" e, em dezembro, a empresa publicou "Desenvolvimento e aplicação industrial de wafers de silício ultrafinos" - estabelecendo referências consolidadas para a indústria.

Aplicações do produto: Para telhados residenciais e C&I, os produtos da série Super Energy da Risen Energy demonstraram desempenho superior e conveniência na instalação. Esses produtos fortaleceram a posição da empresa em inovação tecnológica e aplicação industrial.

Armazenamento de energia: A Risen Energy também se destacou na área de armazenamento de energia. Aproveitando sua plataforma de industrialização de armazenamento de dupla energia e sua equipe profissional de pesquisa e desenvolvimento, a empresa alcançou autodesenvolvimento full-stack e gerenciamento de circuito fechado de tecnologias "3S" (BMS/PCS/EMS). O sistema de armazenamento de energia de bateria com refrigeração líquida, desenvolvido de forma independente pela Risen Energy, foi o primeiro na China a ser certificado pelos padrões UL9540A chineses e americanos.

Ambiental, Social e Governança (ESG): No último relatório ESG da Risen Energy, a empresa destacou que obteve a certificação SA8000. A Risen Energy aumentou seu uso de energia limpa para 31.320.210 kWh, um aumento de 9,4% ano a ano. Também adquiriu 6.424.000 kWh de eletricidade verde e estabeleceu um novo mínimo na certificação francesa de pegada de carbono de 376,5 kg eq CO2/kWc – graças ao produto módulo HJT da empresa.





Em 31 de dezembro de 2023

(em RMB) Em 31 de dezembro de 2022 Em 31 de dezembro de 2021 Ativos totais 54.245.929.430,61 38.358.001.211,15 29.636.736.310,32 Ativos líquidos atribuíveis

aos acionistas 15.208.422.344,15 9.360.934.883,33 8.478.633.433,49

2023 (em RMB) 2022 2021 Receitas 35.326.804.378,95 29.384.723.133,68 18.830.724.181,12 Lucro líquido atribuível aos

acionistas 1.363.281.088,79 934.976.466,28 43.317.260,05 Lucro líquido atribuível aos

acionistas após a

dedução de lucros ou perdas não

recorrentes 1.582.641.345,52 1.015.980.459,29 648.132.577,21

Sobre a Risen Energy

A Risen Energy, fundada em 1986 e listada publicamente em 2010, é uma fabricante global de nível 1 de energia solar fotovoltaica, com classificação de crédito "AAA" e fornecedora de soluções de geração de energia. Reconhecida pela inovação técnico-comercial, produtos de alta qualidade e suporte estável, as soluções solares fotovoltaicas da empresa são poderosas e econômicas.

FONTE Risen Energy Co., Ltd